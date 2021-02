25/02/2021 - 22:45

Le Groupe Capelli, promoteur immobilier européen coté sur Euronext Paris, annonce ce jour la signature de la vente en bloc d'un programme situé sur la commune de Pessac, en Gironde, à IN'LI Sud-Ouest. La commercialisation de ces programmes a été assurée par Capelli Nouvelle-Aquitaine.

Créé en septembre 2016, Capelli Nouvelle-Aquitaine poursuit sa croissance dans un environnement très dynamique. L'agence s'appuie sur ses nouveaux locaux basés à Bordeaux pour rayonner sur l'ensemble de la région et agir ainsi au plus près des collectivités.

Avec désormais 9 collaborateurs et près d'une quinzaine opérations en cours de montage ou en construction, Capelli Nouvelle-Aquitaine est particulièrement active dans la métropole de Bordeaux et plus largement sur l'ensemble de la région Nouvelle-Aquitaine.

Dans ce cadre, Capelli Nouvelle-Aquitaine vient de finaliser la vente en bloc d'un programme sur la commune de Pessac (33), ville résidentielle de près de 65 000 habitants située à proximité immédiate de Bordeaux, avec l'investisseur institutionnel spécialiste du logement intermédiaire IN'LI Sud-Ouest. Il s'agit de la première vente réalisée par Capelli à IN'LI Sud-Ouest. Cette opération s'inscrit parfaitement dans la stratégie du Groupe Capelli visant à réaliser environ 70% de ses ventes en bloc.

Cet ensemble immobilier regroupant deux résidences « INITIAL & SIGNATURE » porte sur 22 logements intermédiaires et 10 villas sur une surface de plancher de près de 3 000 m². Chaque logement dispose d'un jardin ou balcon et une place de stationnement privatif. Le confort du cadre de vie est mis en avant avec de nombreux espaces verts et des jardins donnant en cœur d'ilot. Les travaux devraient commencer fin du 1er trimestre 2021

Fort de ses cinq agences en région qui lui permettent de mailler l'ensemble du territoire français, Capelli entend participer activement à la dynamisation des territoires.

À propos du Groupe CAPELLI

Fort de plus de 40 ans d'expérience dans la conception d'espaces de vie, le Groupe s'est concentré depuis plus de 10 ans sur la promotion immobilière de logements. Actif à travers 7 implantations en Europe (Paris, Lyon, Lille, Bordeaux, Marseille, Luxembourg et Genève), le Groupe adresse 4 typologies de clients : les propriétaires occupants, les investisseurs personnes physiques, les investisseurs institutionnels et les bailleurs sociaux. En complément de son offre de logements (collectifs, tour d'habitation, villa duplex, réhabilitation), le Groupe développe des produits clés en main de type résidences gérées (étudiantes, séniors, hôtelières, affaires,). Sa croissance organique historique soutenue s'appuie sur la qualité de ses 165 collaborateurs internalisant de nombreux savoir-faire avec des développeurs fonciers, bureaux d'études et forces de vente internes.

Coté sur Euronext Paris Compartiment C – Code Isin : FR 0010127530

Bloomberg CAPLI FP – Reuters CAPLI. PA

