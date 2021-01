13/01/2021 - 18:25

Le Groupe Capelli promoteur immobilier européen coté sur Euronext Paris, annonce ce jour l'arrivée de Nicolas Bellanger comme Directeur Régional Hauts-de-France.

Nicolas Bellanger était précédemment Directeur du Développement chez Linkcity Nord-Est où il a pu contribuer à la réalisation d'importantes opérations de promotion immobilière. Diplômé des Hautes Etudes Ingénieur (HEI) de Lille, Nicolas a acquis au cours de sa carrière une riche expérience dans la construction, tout d'abord au sein du groupe Spie Batignolles comme Directeur Travaux puis au sein du Groupe Bouygues Construction comme Directeur Commercial.

Fort de ces expériences, Nicolas aura pour mission d'accélérer le développement du Groupe dans les Hauts-de-France, région dans laquelle il a réalisé une grande partie de sa carrière et dont il a une remarquable connaissance.

Nicolas Bellanger déclare : « Le Groupe Capelli se distingue très nettement dans sa capacité à comprendre les marchés et à créer des concepts nouveaux et avant-gardistes pour répondre aux enjeux sociétaux d'aujourd'hui et de demain. Je suis très fier de rejoindre un tel acteur. En m'appuyant sur des opérations remarquables comme le Domaine d'Hestia à Saint-André-lez-Lille, mon objectif est d'ancrer durablement le Groupe dans le territoire en travaillant aux côtés des collectivités pour livrer à nos clients des biens immobiliers d'exception ».

À propos du Groupe CAPELLI

Fort de plus de 40 ans d'expérience dans la conception d'espaces de vie, le Groupe s'est concentré depuis plus de 10 ans sur la promotion immobilière de logements. Actif à travers 7 implantations en Europe (Paris, Lyon, Lille, Bordeaux, Marseille, Luxembourg et Genève), le Groupe adresse 4 typologies de clients : les propriétaires occupants, les investisseurs personnes physiques, les investisseurs institutionnels et les bailleurs sociaux. En complément de son offre de logements (collectifs, tour d'habitation, villa duplex, réhabilitation), le Groupe développe des produits clés en main de type résidences gérées (étudiantes, séniors, hôtelières, affaires,). Sa croissance organique historique soutenue s'appuie sur la qualité de ses 195 collaborateurs internalisant de nombreux savoir-faire avec des développeurs fonciers, bureaux d'études et forces de vente internes.

Coté sur Euronext Paris Compartiment C - Code Isin : FR 0010127530

Prochaines publications :

Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2020 - 2021 : 3 février 2021

Chiffre d'affaires du 4ème trimestre 2020 - 2021 : 26 mai 2021

Résultats annuels 2020 - 2021 : 23 juin 2021

