15/06/2020 - 18:00



CAPELLI PATRIMOINE s'adresse à tous les particuliers désireux d'investir dans la pierre. Cette toute nouvelle offre du groupe CAPELLI propose une approche personnalisée de l'investissement immobilier et s'appuie sur l'expertise et les valeurs familiales d'un groupe fondé il y a 40 ans.

Le Groupe CAPELLI a construit son succès sur des valeurs fortes, alliant innovation, audace et créativité. C'est cette approche que CAPELLI PATRIMOINE entend porter auprès des particuliers souhaitant investir dans la pierre.



« Malgré un contexte perturbé, nous continuons de déployer notre plan stratégique CAP 2025 qui place nos clients au cœur de notre offre. Avec CAPELLI PATRIMOINE, nous entendons mettre à disposition des investisseurs particuliers, notre connaissance fine du secteur, mais aussi notre audace et notre créativité, pour leur proposer des investissements en phase avec leurs objectifs. Qu'il s'agisse de diversifier leurs actifs, de préparer leur retraite, de protéger leurs proches ou de compléter leurs revenus, nos clients trouveront dans nos offres des solutions personnalisées et adaptées à leurs propres besoins. L'immobilier a toujours été une valeur refuge et nous sommes convaincus qu'il restera la pierre angulaire du patrimoine des Français, » explique Christophe CAPELLI, Président Directeur Général du Groupe CAPELLI.



CAPELLI PATRIMOINE cible tous types d'investisseurs, quel que soit leur âge, leur situation familiale ou leur budget, convaincu qu'il existe une solution immobilière performante à toutes les problématiques patrimoniales. La capacité reconnue du Groupe CAPELLI à développer des projets innovants, à coller aux besoins des acquéreurs et à anticiper les attentes du marché constitue un atout concurrentiel considérable sur un marché en mutation.

CAPELLI PATRIMOINE sera dirigé par Vincent Marsicano qui compte plus de 25 ans d'expérience dans le secteur immobilier, dont 15 chez un des leaders du secteur. Avec la création de CAPELLI PATRIMOINE, le groupe poursuit son plan stratégique qui place le client au cœur de son offre.

Plus d'informations sur patrimoine.capelli-immobilier.fr





À propos du Groupe CAPELLI

Fort de plus de 40 ans d'expérience dans la conception d'espaces de vie pour des propriétaires occupants, le Groupe s'est concentré depuis plus 10 ans sur la promotion immobilière de logements. Actif à travers 7 implantations en Europe (Paris, Lyon, Lille, Bordeaux, Marseille, Luxembourg et Genève), le Groupe adresse 4 typologies de clients : les propriétaires occupants, les investisseurs personnes physiques, les investisseurs institutionnels et les bailleurs sociaux. En complément de son offre de logements (collectifs, tour d'habitation, villa duplex, réhabilitation), le Groupe développe des produits clés en main de type résidences gérées (étudiantes, séniors, hôtelières, affaires,). Sa croissance organique historique soutenue s'appuie sur la qualité de ses 180 collaborateurs internalisant de nombreux savoir-faire avec des développeurs fonciers, bureaux d'études et forces de vente internes.

Coté sur Euronext Paris Compartiment C – Code Isin : FR 0010127530

Bloomberg CAPLI FP – Reuters CAPLI. PA





Contacts

Groupe CAPELLI

Christophe Capelli - Président Directeur Général

Tel : + 33 (0)4 78 47 49 29 – https://capelli-immobilier.fr

Edifice Communication

Samuel Beaupain - Relations Presse - +33 (0)6 88 48 48 02 - samuel@edifice-communication.com