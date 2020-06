08/06/2020 - 18:00

Près de 95 M€ TTC de ventes en bloc actées depuis le 17 mars dernier

Recrutements en France et au Luxembourg

Comme annoncé dans le communiqué du 3 avril dernier, le Groupe Capelli, promoteur immobilier européen, confirme avoir acté du 17 mars, date du début du confinement, jusqu'à ce jour pour près de 95 M€ TTC de ventes en bloc. De plus, le Groupe a annoncé le 25 mai dernier avoir finalisé un accord majeur avec CDC Habitat portant sur des ventes en bloc pour un montant global de 183,5 M€. Le Groupe poursuit ainsi une trajectoire de reprise dynamique et accueille dans ses équipes Jean-Pierre Lequeux en tant que Directeur Général de CAPELLI Luxembourg, et Marine Bermond en tant que Directrice de l'agence Nouvelle-Aquitaine.

La politique commerciale mise en place par le Groupe CAPELLI pour accélérer ses ventes auprès des institutionnels continue de porter ses fruits, malgré un contexte perturbé. Vecteur de résilience pour le Groupe, les ventes en bloc actées ont atteint près de 95 M€ TTC depuis le 17 mars dernier. Ces ventes, réalisées avec des institutionnels et asset managers français et étrangers, portent sur plus de 300 logements répartis sur toute la France et au Luxembourg. Les ventes aux particuliers qui n'avaient pas pu être actées du fait du confinement peuvent enfin être réalisées et s'ajouteront à ces ventes en bloc.

A travers ces nouveaux succès, le Groupe CAPELLI assoit son positionnement et démontre sa capacité à monter et livrer des projets porteurs et attractifs.

En parallèle, le Groupe CAPELLI renforce ses équipes au Luxembourg et à Bordeaux, deux territoires à fort potentiel.

Jean-Pierre Lequeux, 55 ans, membre de l'organisation professionnelle mondiale des métiers de l'immobilier, de l'urbanisme et de la construction, a rejoint le Groupe en tant que Directeur Général de CAPELLI Luxembourg et membre du Comité de Direction. A ce poste, il a pour mission de piloter et développer les activités du Groupe au Luxembourg, territoire stratégique sur lequel CAPELLI dispose d'un positionnement reconnu et d'une notoriété construite autour de programmes emblématiques tels que les Capelli Towers (plus hautes tours résidentielles du Luxembourg). Cette nomination illustre la dynamique de développement du Groupe au Luxembourg et sa volonté d'y consolider son expansion.

Marine Bermond, 44 ans, prend quant à elle la direction de l'agence Nouvelle-Aquitaine. Elle sera chargée de développer l'agence de Bordeaux et d'ancrer la présence régionale du Groupe. Sa connaissance approfondie du marché régional et ses 18 années d'expérience dans le domaine de l'aménagement du territoire et de la promotion immobilière sont autant d'atouts qui lui permettront de sourcer et monter des projets immobiliers mobilisant les meilleurs savoir-faire de la région.



Prochaines publications :

Chiffre d'affaires du 4ème trimestre 2019/2020 : 1er juillet 2020 après bourse

Résultats annuels 2019/2020 : 29 juillet 2020 après bourse





Biographies

Ingénieur de formation, Jean-Pierre Lequeux a débuté sa carrière au sein du groupe Magotteaux avant d'évoluer vers le secteur immobilier en 1995 pour devenir associé et administrateur délégué de la société ARGEST SA. En 1999, il rejoint le groupe immobilier DTZ au Luxembourg et en Belgique, où il a occupé plusieurs fonctions de management avant de prendre le poste de Managing Director de DTZ Luxembourg en 2003, fonction qu'il a occupée jusqu'à la fusion entre DTZ et Cushman & Wakefield en septembre 2017, pendant ces années passées chez DTZ, Jean-Pierre Lequeux devient en juin 2007 « Member Royal Institute of Chartered Surveyors ». Il était depuis octobre 2017, Partner Corporate Finance Advisory & Real Estate de Deloitte au Luxembourg.

Titulaire d'un DESS en droit de l'urbanisme, immobilier et construction, Marine Bermond a débuté sa carrière en 2002 au sein du groupe CASSOUS, en tant que Chargée d'affaires immobilières chez PROGEFIM puis Développeur Foncier chez Atlantique Gascogne et Responsable du service Développement & Montage Immobilier de PROGEFIM. En 2016, elle est nommée Directrice de l'Agence Grand Ouest des Senioriales (Groupe Pierre & vacances) où elle avait notamment en charge le développement de l'agence, l'animation des équipes et le montage de projets immobiliers complexes





À propos du Groupe CAPELLI

Fort de plus de 40 ans d'expérience dans la conception d'espaces de vie pour des propriétaires occupants, le Groupe s'est concentré depuis plus 10 ans sur la promotion immobilière de logements. Actif à travers 7 implantations en Europe (Paris, Lyon, Lille, Bordeaux, Marseille, Luxembourg et Genève), le Groupe adresse 4 typologies de clients : les propriétaires occupants, les investisseurs personnes physiques, les investisseurs institutionnels et les bailleurs sociaux. En complément de son offre de logements (collectifs, tour d'habitation, villa duplex, réhabilitation), le Groupe développe des produits clés en main de type résidences gérées (étudiantes, séniors, hôtelières, affaires,). Sa croissance organique historique soutenue s'appuie sur la qualité de ses 180 collaborateurs internalisant de nombreux savoir-faire avec des développeurs fonciers, bureaux d'études et forces de vente internes.

Coté sur Euronext Paris Compartiment C – Code Isin : FR 0010127530

Bloomberg CAPLI FP – Reuters CAPLI. PA

Contacts

Groupe CAPELLI

Christophe Capelli - Président Directeur Général

Rodolphe Peiron - Directeur Général Adjoint

Julien Buronfosse - Directeur Stratégie et Financements

Tel : + 33 (0)4 78 47 49 29 – https://capelli-immobilier.fr

Edifice Communication

Nathalie Boumendil - Relations Investisseurs

+33 (0)6 85 82 41 95 - nathalie@edifice-communication.com

Samuel Beaupain - Relations Presse

+33 (0)6 88 48 48 02 - samuel@edifice-communication.com