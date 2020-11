12/11/2020 - 18:00

12/11/2020

Le Groupe CAFOM, acteur majeur de l'équipement de la maison en Europe et en Outre-Mer, annonce son chiffre d'affaires non audité de l'exercice 2019-2020 (période du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020).

L'exercice aura été marqué par :

La très bonne résistance de l'activité en Outre-Mer malgré l'impact du 1 er confinement ;

malgré l'impact du 1 confinement ; L'accélération de la croissance du e-Commerce dans un marché européen du meuble en mutation des réseaux physiques vers le digital ;

dans un marché européen du meuble en mutation des réseaux physiques vers le digital ; La cession d'Habitat Design International, finalisée début octobre 2020, à Terence Capital, société contrôlée par Monsieur Thierry Le Guénic[1].

Le chiffre d'affaires consolidé de l'exercice 2019-2020 ressort ainsi à 316,5 M€, en progression de +4,0% et de +3,5% hors croissance externe.

En M€ - données non auditées 2018-2019[2] 2019-2020 Chiffre d'affaires consolidé 304,3 316,5 dont Outre-Mer 201,2 193,4 dont e-Commerce 103,1 123,2

Outre-Mer : +7,3% au 4ème trimestre et -3,9% sur l'exercice

Bien que pénalisé par d'importantes difficultés d'approvisionnement de la part des fournisseurs, le chiffre d'affaires du pôle Outre-Mer a enregistré une forte croissance au 4ème trimestre (+7,3%). Cette progression a permis de compenser en partie la perte d'activité durant la période de confinement et de limiter le retrait à -3,9% sur l'année (-4,7% hors croissance externe).

Durant l'exercice, le Groupe a ouvert un magasin BUT en Guadeloupe et un magasin FIRST DECO en Nouvelle-Calédonie, ce qui porte à 26 le nombre de magasins exploités en Outre-Mer au 30 septembre 2020.

Cette politique de renforcement du maillage se poursuit sur l'exercice 2020-2021 avec déjà, en octobre, l'ouverture de deux nouveaux magasins BUT (Saint-Denis de La Réunion et Saint-Martin) et le déménagement du magasin BUT en Martinique qui seront suivis par l'ouverture programmée de magasins à Saint-Pierre de La Réunion au printemps 2021.

Le Groupe ouvrira également un premier magasin sous enseigne Nature et Découvertes en Martinique, dès que les commerces non essentiels seront autorisés.

La nouvelle période de confinement qui a débuté le 30 octobre dernier ne concerne, à ce jour, que la Martinique et n'a conduit à la fermeture temporaire que des 3 magasins BUT, HABITAT et Musique et Son, les magasins DARTY restant ouverts pour les produits autorisés.

e-Commerce : +34,6% au 4ème trimestre et +19,4% sur l'exercice

Le pôle e-Commerce, porté par l'excellente dynamique commerciale de Vente-unique.com, enregistre une progression de +34,6% au 4ème trimestre et termine l'année en croissance de +19,4%.

Après un 1er semestre en croissance modérée du fait de l'émergence de la crise sanitaire (difficultés temporaires d'approvisionnement en Asie puis choc lié au 1er confinement), le 2nd semestre a marqué une accélération très nette du mouvement déjà engagé de mutation du marché européen du meuble des magasins vers les acteurs du e-commerce.

Vente-unique.com tire ainsi pleinement profit de l'optimisation de sa logistique, dont l'internalisation a été finalisée avec succès depuis le 1er juillet 2020, pour profiter de la digitalisation croissante du marché.

Les premières semaines de l'exercice ouvert au 1er octobre 2020 témoignent d'une poursuite de la très bonne dynamique commerciale, sur un rythme comparable à celui du 2nd semestre 2019-2020. Vente-unique.com est donc serein dans sa capacité à maintenir une progression soutenue de ses ventes sur l'exercice tout en restant fidèle à son modèle équilibré alliant croissance et rentabilité.

A propos de Cafom – www.cafom.com

Créé en 1985, Cafom est un acteur majeur de l'aménagement de la maison. Le Groupe, propriétaire de la marque Habitat, est le leader de la distribution d'équipements de la maison en Outre-mer (enseignes BUT, Darty, Habitat, First Deco et Musique et Son). Il est l'actionnaire majoritaire du site Internet européen vente-unique.com et détient également le site B2B international directlowcost.com.

Cafom est coté en Bourse sur Euronext à Paris depuis 2005 (CAFO – FR0010151589).

Contacts Cafom : ACTUS finance & communication Jérôme Fabreguettes-Leib Nicolas Bouchez Relations Investisseurs Relations Presse 01 53 67 36 78 01 53 67 36 74 [email protected] [email protected]

[1] Le pôle Habitat est classé en actif destiné à être cédé (norme IFRS 5) : les produits des activités du pôle Habitat ne sont donc plus retenus dans le chiffre d'affaires consolidé du Groupe

[2] Chiffre d'affaires audité.