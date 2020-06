17/06/2020 - 08:00

Le Conseil d'administration du Groupe CAFOM a décidé, lors de sa séance du 30 septembre 2019, d'engager un processus de cession de sa filiale Habitat. Cette décision s'inscrit dans le cadre d'une volonté de recentrage du Groupe CAFOM sur l'exploitation de franchises en Outre-Mer (But, Darty et Habitat à ce jour) et de sites e-commerce (Vente-unique.com et DirectLowCost.com), tout en cherchant les meilleures opportunités pour soutenir le développement d'Habitat à long terme.

A cet effet, CAFOM a mandaté un conseil financier chargé d'identifier un repreneur du groupe Habitat, étant à même de présenter un plan de redressement. Dans ce contexte, une offre de reprise a été présentée par Monsieur Thierry Le Guénic, qui a déjà procédé à de telles opérations.

Le périmètre de cession d'Habitat concernerait 100% du capital d'Habitat Design International et de ses filiales. Habitat exploite 34 magasins en propre (26 en France, 1 à Monaco, 5 en Espagne et 2 en Suisse), 3 sites e-commerce (France, Espagne et Belgique) et une trentaine de magasins en franchise à travers le monde. Au 30 septembre 2019, le pôle Habitat a généré un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de 100 M€.

C'est dans ce contexte que CAFOM a décidé d'accorder une exclusivité de discussion et de négociation à Monsieur Thierry Le Guénic.

L'offre de reprise de Monsieur Thierry Le Guénic fera l'objet d'une procédure d'information-consultation des instances représentatives du personnel préalablement à tout engagement de CAFOM de céder le groupe Habitat, conformément à la règlementation en vigueur.

CAFOM informera le marché de toute évolution significative de l'opération envisagée dans le respect des obligations réglementaires.

A propos de Cafom – www.cafom.com

Créé en 1985, Cafom est un acteur majeur de l'aménagement de la maison. Le Groupe, propriétaire de la marque Habitat, est également le leader de la distribution d'équipements de la maison en Outre-mer (enseignes BUT, Darty, Habitat, First Deco et Musique et Son). Il est l'actionnaire majoritaire du site Internet européen vente-unique.com et détient également le site B2B international directlowcost.com.

Cafom est coté en Bourse sur Euronext à Paris depuis 2005 (CAFO – FR0010151589).