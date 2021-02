03/02/2021 - 18:00

FORTE CROISSANCE DES PRODUITS CONNECTÉS SMART HOME SUR UN MARCHÉ DE L'ÉQUIPEMENT DE LA MAISON DOPÉ PAR LA CRISE SANITAIRE

Cabasse Audio : +28% en 2020 grâce au succès de la gamme THE PEARL

: +28% en 2020 grâce au succès de la gamme THE PEARL Chacon & DIO Home : +25% sur le segment Confort-Domotique et +21% sur la Sécurité au 2nd semestre 2020

Cabasse Group (Euronext - FR0013530102 - ALCG), groupe européen leader de l'univers de la Smart Home (maison intelligente), publie son chiffre d'affaires consolidé au titre de l'exercice 2020 clos le 31 décembre 2020. Le 14 septembre 2020, Cabasse Group a finalisé la cession en numéraire de 100% des titres de la société AwoX Lighting, regroupant les activités retail de lighting connecté (hors accords opérateurs), au groupe autrichien Eglo Leuchten Gmbh. La filiale cédée est déconsolidée des comptes du groupe depuis de cette date. En conséquence, le chiffre d'affaires consolidé exclut ce périmètre cédé à compter du 14 septembre 2020.

Données consolidées en K€

(non auditées) - Normes françaises 4ème trimestre 2019 4ème trimestre 2020 Variation Variation à périmètre constant 2019

12 mois 2020

12 mois Variation Variation à périmètre constant Chiffre d'affaires 9 724 9 832 +1% +9% 30 695 29 777 -3% -1% Chacon & DIO Home 5 871 5 845 0% 0% 20 648 18 865 -9% -9% Cabasse Audio 2 675 3 487 +30% +30% 6 334 8 116 +28% +28% AwoX Home & Technologies 1 178 499 -58% 0% 3 714 2 796 -25% -15%

Au 4ème trimestre de son exercice 2020, Cabasse Group a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 9,8 M€ en progression de +9% par rapport au 4ème trimestre 2019 à périmètre comparable. En intégrant l'impact de la cession des activités retail de lighting connecté (hors accords opérateurs), le chiffre d'affaires du 4ème trimestre est en progression de +1%.

Le trimestre a notamment été marqué par des ventes records pour la division Cabasse Audio, à près de 3,5 M€ en croissance de 30%, portées par le succès confirmé de l'enceinte connectée THE PEARL AKOYA et le lancement commercial réussi en fin d'année du nouveau caisson de basse actif connecté, THE PEARL SUB.

Sur l'ensemble de l'exercice 2020, le chiffre d'affaires du groupe s'est établi à 29,8 M€, stable à périmètre comparable (-0,7%), ce qui constitue une solide performance au regard de la crise sanitaire qui a occasionné deux mois de fermeture partielle ou totale des enseignes de la GSB (Grande Surface de Bricolage) et GSS (Grande Surface Spécialisée) pendant le confinement.

Activité par division

La division Chacon & DIO Home, qui a réalisé un chiffre d'affaires de 18,9 M€ en repli de -9%, a été la plus pénalisée par la crise sanitaire et la fermeture des points de vente physiques pendant près de deux mois au 1er semestre. L'impact de ces fermetures, qui ont représenté un manque à gagner de plus de 2 M€ de chiffre d'affaires, a été partiellement rattrapé au 2nd semestre qui s'est inscrit en progression de +3% (vs. -21% à l'issue du 1er semestre 2020).

Ce rebond de l'activité au 2nd semestre a été particulièrement soutenu sur les nouveaux produits technologiques innovants pour la Smart Home (prises électriques connectées hybrides, caméras IP Wi-Fi, sonnettes sans-fil connectées, etc.). Dans le détail, les segments Confort-Domotique et Sécurité (vidéo protection) ont connu des croissances soutenues, respectivement de +25% et +21% au 2nd semestre, alors que les foyers consacrent actuellement une part plus importante de leur budget à l'aménagement et l'équipement de leur habitation. Au-delà de ces taux de croissance supérieurs, ces segments contribuent également à l'accroissement des marges de la division grâce aux innovations technologiques apportées depuis 24 mois (connectivité smartphone, contrôle à la voix, application Cloud, etc.). A l'inverse, le segment historique des équipements électriques, moins rentable, s'est inscrit en recul de -18% au 2nd semestre, sous l'effet de la politique d'optimisation des marges mise en œuvre par le groupe.

La division Cabasse Audio a réalisé un 4ème trimestre record en termes de ventes (+30% de croissance trimestrielle par rapport au 4ème trimestre 2019), malgré la fermeture des points de vente physiques pendant plusieurs semaines en France au mois de novembre lors du 2nd confinement. Sur l'ensemble de l'exercice, le chiffre d'affaires de Cabasse Audio s'est élevé à 8,1 M€, en progression de +28%.

Au succès de la gamme d'enceintes connectées actives haute-définition THE PEARL tout au long de l'année est venu s'ajouter le lancement particulièrement réussi au 4ème trimestre du 1er caisson de basses actif connecté 2.1 de la marque, THE PEARL SUB, qui offre une amplification supplémentaire aux audiophiles amateurs d'enceintes Cabasse séparées (iO3, Riga 2 et Baltic 5) et une touche de modernité pour connecter les enceintes à tous les services de streaming haute résolution.

Enfin, la division AwoX Home & Technologies a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 2,8 M€, en recul de -25% du fait de l'évolution du périmètre (-15% à périmètre constant). Cédées et déconsolidées depuis mi-septembre 2020, les activités retail de lighting connecté (hors accords opérateurs) ont représenté 1,7 M€ de chiffre d'affaires consolidé sur l'exercice. Cette division est désormais pleinement recentrée sur la commercialisation de solutions de connectivité et de la plateforme logicielle connectée et sécurisée Smart Home Business Platform à destination des industriels et opérateurs.

Confirmation des objectifs de rentabilité 2020 : EBITDA en progression significative et positif sur l'exercice

Passé le choc de la crise sanitaire, le groupe a renoué avec une croissance soutenue au 2nd semestre (+14% à périmètre comparable), plus conforme à ses ambitions de développement à moyen terme.

Au-delà de la gestion de la crise sanitaire tout au long de l'année, le groupe a finalisé en 2020 les dernières actions d'intégration de Chacon : mise en œuvre d'un nouveau SI (système d'information) unifié permettant de traiter les flux de façon optimisée, intégration des technologies Cabasse Group dans les gammes Confort-Domotique et Sécurité (vidéo protection) permettant d'accroître la valeur ajoutée des produits et accélération des synergies industrielles (rationalisation des achats et unification des process de développement produits et de qualité en s'appuyant sur les équipes basées à Montpellier et à Singapour).

Cabasse Group confirme l'amélioration de sa marge d'EBITDA, avec une progression significative de la rentabilité au 2nd semestre 2020 par rapport au 1er semestre portée par (i) un mix produit plus favorable au sein des divisions Cabasse Audio et Chacon & DIO Home, (ii) la cession des activités retail de lighting connecté déficitaires et (iii) la montée en puissance des synergies industrielles et commerciales pour l'ensemble du groupe.

Cette progression soutenue de la rentabilité au 2nd semestre 2020, qui permettra au groupe d'afficher un EBITDA largement positif sur l'ensemble de l'exercice, sera accompagnée d'une solide génération de cash-flow.

Perspectives 2021

La tendance de fonds en faveur d'un meilleur équipement du foyer, portée par une présence accrue des individus à leur domicile et la généralisation de nouveaux modes de travail, devrait se poursuivre en 2021.

Dans ce contexte favorable, la croissance de la division Chacon & DIO Home devrait s'accélérer, portée par le segment Confort-Domotique et la mise sur le marché de nouveaux produits associés à la plateforme logicielle Smart Home Business Platform.

Pour la division Cabasse Audio, la poursuite du succès de la gamme d'enceintes connectées THE PEARL, la commercialisation en cours d'année de deux nouveaux produits majeurs, au lieu d'un seul lancement par an ces trois dernières années, et l'accélération des ventes à l'export devraient contribuer à maintenir un rythme de croissance élevé en 2021.

Le groupe vise en 2021 une nouvelle amélioration de sa marge d'EBITDA et confirme son ambition d'atteindre une marge d'EBITDA cible de 10% à horizon 2022.

