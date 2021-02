18/02/2021 - 07:30

BOOSTHEAT (FR0011814938 / BOOST), acteur industriel français de l'efficacité énergétique, partage sa vision du marché et son positionnement en 2021 après un exercice 2020 marqué par la mise en œuvre du plan « Efficiency 2022 ».

I RE2020 : un contexte réglementaire de plus en plus contraignant et donc favorable à BOOSTHEAT

Selon le GIEC1, pour limiter le réchauffement climatique à 1,5°C (contre 2°C actuellement), il est nécessaire de réduire les émissions mondiales de gaz à effet de serre de 45%, par rapport à leur niveau de 2010, d'ici 2030. Agir sur le chauffage des bâtiments, qui représente 25% de la consommation énergétique mondiale, constitue un levier incontournable pour la tenue de cet objectif.

Afin de participer à la réduction des gaz à effet de serre, BOOSTHEAT concentre son attention sur le segment de la rénovation, qui représente 80% du marché du chauffage en France, dans un parc européen constitué pour moitié de chaudières de plus 25 ans. C'est également dans ce marché que se trouvent les constructions les plus énergivores, ou « passoires énergétiques », pour lesquelles le renouvellement des solutions de chauffage aura le retour sur investissement le plus rapide et l'impact le plus significatif, permettant de répondre aux enjeux de la transition énergétique.

La nouvelle réglementation environnementale des bâtiments neufs - RE2020 - toujours en négociation, donne le ton d'une transition énergétique plus opérationnelle et contraignante pour les années à venir. Aujourd'hui, le législateur souhaite favoriser puis imposer des solutions réduisant la production de gaz à effet de serrre dont BOOSTHEAT est un des pionniers. La RE2020 fixera un seuil maximal d'émissions de gaz à effet de serre généré par les systèmes de chauffage qui exclura probablement de fait les solutions ayant un rendement inférieur à 110%. La BOOSTHEAT.20 s'inscrit dans les solutions de chauffage les plus efficaces sur le marché et répond aux exigences des nouvelles normes là où d'autres solutions seront probablement progressivement interdites. Les chaudières gaz qui représentent plus de 500 000 nouvelles unités par an pour le seul marché français, ne répondront probablement plus à terme aux exigences des nouvelles normes. Elles devront être remplacées par des solutions énergétiquement efficaces du type pompe à chaleur gaz dont la BOOSTHEAT.20 fait partie.

Alors que de nombreux pays cherchent à décarboner et à décentraliser leur production de chauffage et d'électricité, de plus en plus d'opportunités émergent pour les technologies de gaz à haut rendement dans le marché du chauffage individuel et tertiaire justifiant l'apparition de nouvelles solutions qui utilisent des combustibles gazeux avec un meilleur rendement et des émissions plus faibles que les chaudières à condensation au gaz naturel. Dans son dernier rapport, Delta-EE met en avant ces technologies émergentes « Thermally driven Heat Pump » (TDHP) comme une vraie nouvelle alternative pour soutenir les efforts de décarbonatation et identifie BOOSTHEAT comme un des leaders sur ces technologies.

BOOSTHEAT apporte ainsi une solution concrète aux consommateurs pour diminuer leur impact environnemental en respectant des exigences règlementaires de plus en plus sévères.

I Le gaz naturel sera un vecteur incontournable de la transition énergétique

La France a pour objectif d'atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050 avec 100% de gaz renouvelable. Le gaz transporté dans nos infrastructures sera donc au fil des prochaines années de plus en plus vert et ceci par l'injection de biométhane (provenant de l'exploitation de nos déchets) et de l'hydrogène (provenant du power to gas). La part d'énergie renouvelable du gaz peut encore et dès aujourd'hui être augmentée au moment de sa consommation par l'utilisation des chaudières BOOSTHEAT.20.

La BOOSTHEAT.20 couple l'utilisation du gaz naturel à une source d'énergie renouvelable et gratuite captée par son aérotherme (air chaud). Le compresseur thermique innovant et breveté permet de réduire la consommation des chaudières et leur production de gaz à effet de serre, en les rendant écologiquement et économiquement plus performantes.

Le gaz est une nécessité absolue permettant de répondre aux pics de consommation hivernaux. Sans cette ressource, le paysage français devrait accueillir 13 nouvelles centrales nucléaires ou multiplier par 10 la taille de son parc éolien afin de répondre à la consommation des foyers. Le gaz est également une ressource économique près de 2,5 fois moins coûteuse que l'électricité, il permet de préserver le pouvoir d'achat des ménages.

BOOSTHEAT apporte ainsi une solution concrète aux producteurs et distributeurs de gaz pour continuer à exploiter cette source d'énergie en respectant les exigences règlementaires de plus en plus sévères.

I Poursuite des activités à l'international

En Allemagne, où BOOSTHEAT a installé sa première filiale, la transition énergétique s'accélère dans le secteur du batîment avec la mise en place de contraintes règlementaires plus sévères qu'au niveau européen et supportées par des aides au profit du consommateur. L'agence publique nationale BAFA compense jusqu'à 45% de la facture globale des ménages (installation et fournitures comprises) pouvant aller jusqu'à 27 000 € pour les catégories les plus favorables. La BOOSTHEAT.20 recevait en octobre 2019 l'homologation du BAFA dans cette même catégorie, et a vu son homologation renouvellée en ce début d'année 2021.

Avec sa captation d'EnR (énergie renouvellable), la BOOSTHEAT.20 permet de répondre aux exigences du marché des habitations multifamilliales largement répandues en Allemagne, sans modification structurelle des bâtiments, apportant ainsi une réponse économique et facilement mise en oeuvre pour ce segment. L'étude de marché diligentée par BOOSTHEAT auprès du cabinet spécialisé DELTA-EE montre un potentiel de ventes adressables de plus de 100 000 unités par an pour des foyers mono ou mulitfamilliale ayant une consommation supérieure à 25 MWh.

Aux État-Unis, BOOSTHEAT reçoit le soutien de l'association North America Gas Heat Pump Collaborative (NAGHPC) qui regroupe plus de 30% des consommateurs de gaz naturel sur les territoires américains et canadiens afin d'investiguer les différentes applications possibles et de déployer l'adoption des technologie de pompes à chaleurs gaz en Amérique du Nord.

I BOOSTHEAT, une entreprise redimensionnée pour répondre avec agilité au marché

Fort de ce contexte sectoriel favorable et grâce à la mise en œuvre, dès le printemps 2020, de son plan « Efficiency 2022 », BOOSTHEAT aborde 2021 et les prochaines années avec ambition.

Sur le plan opérationnel, BOOSTHEAT a finalisé son plan de sauvegarde de l'emploi, de rationalisation de ses implantations et de ses coûts. BOOSTHEAT aborde ainsi l'exercice 2021 avec une organisation optimisée, une équipe resserrée (522 collaborateurs contre 97 à fin 2019) et pleinement engagée dans le succès des prochaines étapes.

Sur le plan financier, grâce à la gestion stricte des coûts et l'obtention de ressources additionnelles au cours de l'exercice (6,0 M€ de PGE, 1,0 M€ de prêt innovation et 0,3 M€ de subventions de la région Auvergne-Rhône-Alpes), BOOSTHEAT démarre l'exercice 2021 avec une trésorerie de 10,6 M€. La société réfléchit d'ores et déjà aux différentes opportunités d'optimisation et d'extension de ses ressources financières au cours de l'année.

Sur le plan commercial, après avoir suspendu les activités ventes et installations de sa première génération de chaudière BOOSTHEAT.20 au printemps 2020, la société se concentre sur la nouvelle génération de celle-ci : la BOOSTHEAT.20 Connect. Pilier de son plan « Efficiency 2022 », la société a accéléré le processus de sa conception, et éprouve d'ores et déjà des pré-séries de cette nouvelle version au travers de programmes pilotes et d'installations clients.

Conformément au calendrier précédemment annoncé, la BOOSTHEAT.20 Connect sera mise sur le marché dans le courant du 2nd semestre 2021.

En parallèle, BOOSTHEAT construit des échéances plus lointaines en participant à des programmes s'inscrivant dans les tendances actuelles. BOOSTHEAT poursuit ses travaux dans le cadre du programme européen Sun Horizon aux côtés des français DualSun, fabricant de panneaux solaires et du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), pour le développement de projets de démonstrations pour des logements à haut rendement énergétique et à faibles émissions de carbone. Quatre installations seront ainsi prochainement déployées en Europe. Un couplage entre la chaudière BOOSTHEAT et les panneaux solaires hybrides DualSun sera évalué.

Enfin, BOOSTHEAT prépare la prochaine génération de BOOSTHEAT.20 avec le projet EVOLVE focalisé sur une réduction des coûts de production. Ce projet a pour objectif de mener l'entreprise vers sa rentabilité et sera présenté plus précisément le 30 avril prochain, à l'occasion des résultats annuels 2020. La société se laisse ainsi le temps d'avancer sur ses différents projets afin de donner au marché une vision la plus complète possible de ses performances passées, de sa situation à date et de ses perspectives.

Prochain rendez-vous : publication des résultats annuels 2020, le 30 avril 2021 après Bourse.

Retrouvez toute l'information de BOOSTHEAT sur

www.boostheat-group.com

À PROPOS DE BOOSTHEAT

Constituée en 2011, BOOSTHEAT conçoit, développe, produit et commercialise des solutions de chauffage technologiquement avancées, énergétiquement efficaces et durables. Équipées d'un compresseur thermique breveté, les chaudières nouvelle génération BOOSTHEAT ont un rendement allant jusqu'à 200% et divisent jusqu'à deux fois la consommation d'énergie. Plus écologiques et plus économiques, elles permettent à leurs utilisateurs de réduire immédiatement et significativement leur impact sur l'environnement.

La Société a pour mission d'accélérer la transition écologique au travers de ses produits, en les rendant économiquement accessibles au plus grand nombre. BOOSTHEAT a installé son siège social et son site industriel à Vénissieux, en région lyonnaise (bassin historique de l'industrie HVAC*). La Société est labellisée Entreprise Innovante (Bpifrance) et French Fab. BOOSTHEAT est cotée sur Euronext à Paris, Compartiment C (ISIN : FR0011814938).

* Heating, ventilation and air-conditioning, soit chauffage, ventilation et climatisation en français.

I CONTACTS

ACTUS finance & communication – Anne-Pauline PETUREAUX

Relations Investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 72 / [email protected]

ACTUS finance & communication – Serena BONI

Relations Presse

Tél. : 04 72 18 04 92 / [email protected]

BOOSTHEAT – Sabrina FERRÉ

Tél. : 09 82 99 16 13 / [email protected]

1. Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat

2. 52 collaborateurs se découpant en : 43 pour BOOSTHEAT SA, 4 pour BOOSHTEAT France, et 5 pour BOOSTHEAT Allemagne