10/02/2021 - 08:00

Vénissieux, le 10 fevrier 2021

BOOSTHEAT (FR0011814938 / BOOST), acteur industriel français de l'efficacité énergétique, annonce avoir obtenu la certification ISO 9001 version 2015 en ce début d'année.

Avec cette certification ISO 9001 version 2015, BOOSTHEAT reçoit l'agrément qualité reconnu largement pour son haut niveau d'exigence. Cette certification, délivrée par le Bureau Veritas, à la suite d'un audit conduit en fin d'année 2020, vient récompenser le travail et l'implication de l'ensemble des collaborateurs et l'engagement de sa Direction dans la démarche d'amélioration continue de son organisation et de ses métiers.

BOOSTHEAT a conçu ses processus de pilotage selon le référentiel ISO 9001 dès le démarrage de sa phase d'industrialisation, plaçant ainsi le client au cœur de ses processus de pilotage et le système de management de la qualité en transverse de son organisation. Cette première certification n'a fait l'objet d'aucune non-conformité. L'auditeur a souligné l'efficacité et la maturité du système de management de la société.

« Il y a trois ans, nous sommes partis d'une page blanche avec la volonté de structurer notre entreprise et de pérenniser son mode de fonctionnement à travers l'approche processus. En tant que Responsable de la Qualité chez BOOSTHEAT, je suis très fier de ce résultat et de l'accueil de la démarche qualité à tous les niveaux de l'organisation, c'est avant tout une réussite collective » témoigne Patrick Devise.

Avec l'obtention de la norme ISO 9001 version 2015, BOOSTHEAT confirme son ambition de développer des produits de chauffage efficaces répondant aux nouveaux défis de la transition écologique et conformes aux réglementations nationales qui imposeront des solutions limitant la production de gaz à effet de serre au travers de normes de plus en plus contraignantes.

Retrouvez toute l'information de BOOSTHEAT sur

www.boostheat-group.com

À PROPOS DE BOOSTHEAT

Constituée en 2011, BOOSTHEAT conçoit, développe, produit et commercialise des solutions de chauffage technologiquement avancées, énergétiquement efficaces et durables. Équipées d'un compresseur thermique breveté, les chaudières nouvelle génération BOOSTHEAT ont un rendement allant jusqu'à 200% et divisent jusqu'à deux fois la consommation d'énergie. Plus écologiques et plus économiques, elles permettent à leurs utilisateurs de réduire immédiatement et significativement leur impact sur l'environnement.

La Société a pour mission d'accélérer la transition écologique au travers de ses produits, en les rendant économiquement accessibles au plus grand nombre. BOOSTHEAT a installé son siège social et son site industriel à Vénissieux, en région lyonnaise (bassin historique de l'industrie HVAC*). La Société est labellisée Entreprise Innovante (Bpifrance) et French Fab. BOOSTHEAT est cotée sur Euronext à Paris, Compartiment C (ISIN : FR0011814938).

* Heating, ventilation and air-conditioning, soit chauffage, ventilation et climatisation en français.

