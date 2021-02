01/02/2021 - 08:00

Vénissieux, le 1er février 2021

BOOSTHEAT (FR0011814938 / BOOST), acteur industriel français de l'efficacité énergétique, publie son agenda financier 2021.

Point d'activité 2020 Jeudi 18 février 2021 (avant Bourse) Résultats annuels 2020 Jeudi 8 avril 2021 (avant Bourse) Assemblée Générale annuelle Jeudi 10 juin 2021 Point d'activité 1er semestre 2021 Mardi 13 juillet 2021 (avant Bourse) Résultats semestriels 2021 Jeudi 23 septembre 2021 (avant Bourse)

À PROPOS DE BOOSTHEAT

Constituée en 2011, BOOSTHEAT conçoit, développe, produit et commercialise des solutions de chauffage technologiquement avancées, énergétiquement efficaces et durables. Équipées d'un compresseur thermique breveté, les chaudières nouvelle génération BOOSTHEAT ont un rendement allant jusqu'à 200% et divisent jusqu'à deux fois la consommation d'énergie. Plus écologiques et plus économiques, elles permettent à leurs utilisateurs de réduire immédiatement et significativement leur impact sur l'environnement.

La Société a pour mission d'accélérer la transition écologique au travers de ses produits, en les rendant économiquement accessibles au plus grand nombre. BOOSTHEAT a installé son siège social et son site industriel à Vénissieux, en région lyonnaise (bassin historique de l'industrie HVAC). La Société est labellisée Entreprise Innovante (Bpifrance) et French Fab. BOOSTHEAT est cotée sur Euronext à Paris, Compartiment C (ISIN : FR0011814938).







ACTUS finance & communication – Anne-Pauline PETUREAUX

Relations Investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 72 / [email protected]

ACTUS finance & communication – Serena BONI

Relations Presse

Tél. : 04 72 18 04 92 / [email protected]

BOOSTHEAT – Sabrina FERRÉ

Tél. : 09 82 99 16 13 / [email protected]

