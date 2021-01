26/01/2021 - 08:00

Vénissieux, le 26 janvier 2021

Au titre du contrat de liquidité confié par la société BOOSTHEAT (FR0011814938 / BOOST) à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 31 décembre 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 19 133

Solde en espèces : 51 414,06 €

Au cours du 2ème semestre 2020, il a été négocié un total de :

ACHAT 181 000 titres 554 891,87 € 1 575 transactions VENTE 177 678 titres 521 689,21 € 1 466 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 15 811

Solde en espèces : 84 616,72 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

Nombre d'actions : 0

Solde en espèces : 300 000,00 €

ANNEXE

Achats Ventes Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en

EUR TOTAL 1 575 181 000 554 891,87 1 466 177 678 521 689,21 01/07/2020 10 520 3220,93 1 19 119,32 02/07/2020 8 300 1830,03 7 314 1933,52 03/07/2020 8 680 4091,9 3 235 1415,38 06/07/2020 1 22 132 9 400 2411,12 07/07/2020 9 465 2777,12 1 5 30,4 08/07/2020 12 550 3282,18 6 451 2727,87 09/07/2020 18 1502 8343,91 6 72 393,06 10/07/2020 3 101 533,28 13 580 3113,21 13/07/2020 3 90 494,64 20 2090 11976,95 14/07/2020 8 1101 6266,12 3 210 1209,68 15/07/2020 5 170 944,74 4 150 838,01 16/07/2020 22 1460 7932,03 4 1563 8447,23 17/07/2020 3 15 80,7 5 100 540 20/07/2020 8 34 182,92 0 0 0 21/07/2020 15 978 5172,84 1 1 5,4 22/07/2020 0 0 0 4 156 812,71 23/07/2020 5 254 1309,12 1 1 5,24 24/07/2020 10 1482 7392,22 4 159 810,92 27/07/2020 4 1285 6152,32 10 448 2159,32 28/07/2020 0 0 0 8 434 2087,45 29/07/2020 4 893 4306,94 2 7 33,95 30/07/2020 12 736 3507,78 1 300 1449 31/07/2020 3 343 1609,63 8 220 1039,1 03/08/2020 0 0 0 5 350 1673 04/08/2020 10 339 1604,22 3 100 480 05/08/2020 6 320 1489,09 10 570 2669,99 06/08/2020 0 0 0 4 36 168,12 07/08/2020 19 1525 6947,9 15 493 2274,06 10/08/2020 0 0 0 16 989 4742,06 11/08/2020 1 1 4,85 9 761 3715,73 12/08/2020 2 53 276,66 11 924 4830,21 13/08/2020 14 149 786,72 1 250 1325 14/08/2020 8 436 2257,74 0 0 0 17/08/2020 5 191 969,88 2 25 127,5 18/08/2020 24 928 4557,87 1 65 330,2 19/08/2020 19 526 2496,03 2 102 490,89 20/08/2020 17 402 1869,66 5 306 1438,2 21/08/2020 2 103 475,86 4 215 997,75 24/08/2020 12 901 4076,12 1 1 4,53 25/08/2020 12 1911 8356,61 9 758 3409,33 26/08/2020 21 1270 5031,87 11 590 2391,51 27/08/2020 16 1181 4737,11 27 2471 10124,68 28/08/2020 32 4027 15356,56 9 755 2888,4 31/08/2020 25 1789 6152,37 18 863 3109,39 01/09/2020 30 1250 3737,38 13 965 3140,5 02/09/2020 9 520 1480,34 11 520 1559,69 03/09/2020 7 125 350,2 11 715 2048,19 04/09/2020 6 427 1186,08 12 721 2022,84 07/09/2020 5 250 699,5 7 1051 3031,4 08/09/2020 0 0 0 10 585 1653,97 09/09/2020 3 201 564,29 3 205 578,1 10/09/2020 5 495 1421,89 17 1248 3630,18 11/09/2020 15 880 2495,06 13 1833 5315,7 14/09/2020 0 0 0 4 190 542,91 15/09/2020 6 785 2236,39 6 227 650,56 16/09/2020 8 455 1403,13 37 3330 10479,51 17/09/2020 6 414 1314,12 25 1915 6193,49 18/09/2020 7 610 1934,01 2 704 2217,67 21/09/2020 4 200 629 12 915 2920,95 22/09/2020 7 392 1255,58 6 515 1664,12 23/09/2020 6 403 1293,11 8 809 2621,56 24/09/2020 2 25 80 0 0 0 25/09/2020 8 501 1599,64 2 244 788,12 28/09/2020 4 295 932,14 5 65 207,79 29/09/2020 0 0 0 0 0 0 30/09/2020 7 75 236,51 2 123 391,14 01/10/2020 6 470 1471,05 3 115 361,1 02/10/2020 1 65 203,45 5 320 1007,81 05/10/2020 6 606 1947,2 17 833 2708,25 06/10/2020 7 1372 4493,03 6 313 1047,55 07/10/2020 11 971 3149,92 3 331 1079,39 08/10/2020 9 575 1825,91 1 142 457,24 09/10/2020 14 1686 5231,32 0 0 0 12/10/2020 18 5618 15720,29 0 0 0 13/10/2020 15 1103 2792,13 0 0 0 14/10/2020 6 285 675,54 5 418 1044,58 15/10/2020 3 86 206,4 8 411 1007,98 16/10/2020 22 1283 3118,07 26 2506 6273,77 19/10/2020 8 705 1747,77 7 315 783,09 20/10/2020 14 515 1270,4 3 354 877,92 21/10/2020 0 0 0 6 818 2038,87 22/10/2020 12 822 1989,9 5 250 611 23/10/2020 19 972 2268,16 19 850 1992,91 26/10/2020 13 721 1608,12 9 400 899,36 27/10/2020 21 1188 2543,63 2 2 4,35 28/10/2020 24 1996 3972,04 0 0 0 29/10/2020 14 3629 5458,38 12 742 1198,7 30/10/2020 15 954 1496,92 8 955 1508,23 02/11/2020 36 2412 3393,44 15 2656 3857,84 03/11/2020 0 2075 2891,31 0 2322 3306,76 04/11/2020 15 1002 1384,16 1 150 212,25 05/11/2020 18 1214 1618,26 25 2695 3664,66 06/11/2020 23 1252 1633,11 20 1411 1866,19 09/11/2020 11 2068 2660,69 11 1366 1772,11 10/11/2020 19 1988 2540,86 13 1806 2322,34 11/11/2020 7 486 732,21 63 5439 8527,26 12/11/2020 34 2953 5056,72 24 3023 5340,43 13/11/2020 17 2100 3417,12 14 2310 3817,97 16/11/2020 16 1872 3071,76 10 1002 1700,59 17/11/2020 3 100 157 2 305 500,14 18/11/2020 16 2680 4237,88 6 1784 2837,63 19/11/2020 10 1687 2624,3 8 1109 1762,42 20/11/2020 12 807 1234,71 4 250 385 23/11/2020 5 853 1375,38 29 4176 6756,35 24/11/2020 12 1415 2348,62 40 5834 10042,06 25/11/2020 1 2208 5475,84 50 12350 35642,1 26/11/2020 3 1450 5813,05 23 3527 14322,09 27/11/2020 51 8559 33059,99 28 5325 21275,51 30/11/2020 9 2036 7744,33 16 2350 9109,54 01/12/2020 41 10236 38243,74 12 1344 5166,2 02/12/2020 39 5249 17101,77 32 4213 13965,67 03/12/2020 42 3764 11388,73 23 2780 8497,9 04/12/2020 9 2391 7324,59 26 3538 11000,35 07/12/2020 6 2096 7336,42 39 7879 28053,97 08/12/2020 13 2188 8193,4 31 3978 15208,29 09/12/2020 37 5639 21414,67 17 2921 11182,46 10/12/2020 31 4310 15079,4 8 370 1299,11 11/12/2020 47 5511 16733,6 24 5368 17023,54 14/12/2020 0 6531 18623,8 0 2107 6397,69 15/12/2020 21 2685 6613,42 14 1645 4133,56 16/12/2020 3 307 768,21 35 7424 19389,26 17/12/2020 14 2208 5988,32 12 2231 6232,97 18/12/2020 14 1165 3163,79 18 1956 5390,74 21/12/2020 0 4206 10894,38 0 1933 4993,71 22/12/2020 7 933 2573,12 38 5073 14339,85 23/12/2020 46 7896 21362,63 39 5013 13997,8 24/12/2020 15 2202 5808,44 12 2029 5389,84 25/12/2020 0 0 0 0 0 0 28/12/2020 20 2974 7779,39 26 3667 9727,08 29/12/2020 18 2062 5348,42 4 877 2317,65 30/12/2020 14 2072 5134,42 4 350 871,5 31/12/2020 1 200 498 15 4298 10778,95

