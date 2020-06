03/06/2020 - 08:15

Vénissieux, le 3 juin 2020



L'Assemblée Générale Mixte des actionnaires s'est réunie mardi 2 juin 2020 à 11 heures, à huis clos compte tenu du contexte de pandémie du COVID-19, sous la présidence de Monsieur Luc Reginster, Président du Conseil d'Administration.

Toutes les résolutions soumises à l'Assemblée Générale ont été adoptées, à l'exception de la 28e résolution (Délégation à consentir au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social par émission d'actions et de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit des salariés adhérant au plan d'épargne entreprise).

L'Assemblée Générale a notamment adopté les résolutions relatives à l'approbation des comptes sociaux et à l'affectation du résultat 2019.

Le résultat des votes peut être consulté sur le site Internet de la Société, à la rubrique dédiée à l'assemblée générale.

À l'issue de cette Assemblée Générale, s'est tenu un Conseil d'Administration au cours duquel le mandat de Président de Luc Reginster a été renouvelé. Par ailleurs, le mandat arrivant à échéance de Jean-Marc Joffroy, en sa qualité de Directeur Général Délégué en charge de l'innovation, n'a pas été renouvelé. À cette occasion, l'ensemble du Conseil d'Administration tient à remercier Jean-Marc Joffroy pour l'apport de son innovation dans la constitution de BOOSTHEAT. L'approche originale de compression thermique développée par BOOSTHEAT sur base de cette innovation est aujourd'hui le socle d'une nouvelle génération de pompe à chaleur alimentée au gaz.

À PROPOS DE BOOSTHEAT

Constituée en 2011, BOOSTHEAT conçoit, développe, produit et commercialise des solutions de chauffage technologiquement avancées, énergétiquement efficaces et durables. Équipées d'un compresseur thermique breveté, les chaudières nouvelle génération BOOSTHEAT ont un rendement allant jusqu'à 200% et divisent jusqu'à deux fois la consommation d'énergie. Plus écologiques et plus économiques, elles permettent à leurs utilisateurs de réduire immédiatement et significativement leur impact sur l'environnement.

La Société a pour mission d'accélérer la transition écologique au travers de ses produits, en les rendant économiquement accessibles au plus grand nombre. BOOSTHEAT a installé son siège social et son site industriel à Vénissieux, en région lyonnaise (bassin historique de l'industrie HVAC*). La Société est labellisée Entreprise Innovante (Bpifrance) et French Fab. BOOSTHEAT est cotée sur Euronext à Paris, Compartiment C (ISIN : FR0011814938).

* Heating, ventilation and air-conditioning, soit chauffage, ventilation et climatisation en français.





