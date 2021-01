21/01/2021 - 17:45

(Données non auditées)

ACTIVITÉ PAR TRIMESTRE (VARIATION À TAUX COURANT)

en milliers d'euros 1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre 4ème trimestre 2020 2019 Var. 2020 2019 Var. 2020 2019 Var. 2020 2019 Var. France 72 820 83 440 -12,7% 53 503 67 917 -21,2% 66 390 81 107 -18,1% 85 349 80 936 +5,5% Europe (hors France) 37 581 31 779 +18,3% 16 904 23 551 -28,2% 25 625 36 288 -29,4% 35 262 41 363 -14,8% Amérique du Nord 40 272 23 580 +70,8% 21 094 17 081 +23,5% 21 534 20 342 +5,9% 17 854 26 669 -33,1% Autres pays 5 960 4 516 +32,0% 5 499 4 854 +13,3% 3 019 5 336 -43,4% 4 917 8 364 -41,2% Total groupe 156 633 143 315 +9,3% 96 999 113 403 -14,5% 116 568 143 073 -18,5% 143 381 157 332 -8,9% en milliers d'euros 1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre 4ème trimestre 2020 2019 Var. 2020 2019 Var. 2020 2019 Var. 2020 2019 Var. Médicaments à Nom Commun 61 722 69 067 -10,6% 48 334 64 147 -24,7% 50 573 60 972 -17,1% 69 244 67 688 +2,3% Spécialités 94 619 73 845 +28,1% 48 298 48 871 -1,2% 65 746 81 777 -19,6% 73 968 89 256 -17,1% Autres 292 403 -27,3% 367 385 -4,6% 248 324 -23,4% 168 388 -56,6% Total groupe 156 633 143 315 +9,3% 96 999 113 403 -14,5% 116 568 143 073 -18,5% 143 381 157 332 -8,9%

ACTIVITÉ CUMULÉE À FIN DÉCEMBRE 2020

en milliers d'euros 2020 2019 Var. taux

courant Var. taux

constant France 278 062 313 400 -11,3% -11,3% Europe (hors France) 115 371 132 981 -13,2% -11,2% Amérique du Nord 100 753 87 672 +14,9% +17,3% Autres pays 19 395 23 070 -15,9% -8,1% Total groupe 513 582 557 123 -7,8% -6,6% en milliers d'euros 2020 2019 Var. taux

courant Var. taux

constant Médicaments à Nom Commun 229 873 261 874 -12,2% -11,9% Spécialités 282 632 293 749 -3,8% -1,8% Autres 1 077 1 500 -28,2% -27,0% Total groupe 513 582 557 123 -7,8% -6,6%

Évolution du chiffre d'affaires

Au 4ème trimestre 2020, le chiffre d'affaires du groupe est en baisse de 8,9%. Cette baisse concerne principalement les spécialités indiquées pour les pathologies hivernales : suite à la crise sanitaire et aux mesures barrières mises en place dans la plupart des pays, le niveau de pathologie hivernale a été fortement réduit sur la période.

En France, les ventes progressent néanmoins de 5,5%, sous l'effet :

de lancements de produits, dont une gamme innovante de probiotiques, Osmobiotic Flora ® , et deux médicaments homéopathiques, Bocéal ® et Cocyntal ® ,

, et deux médicaments homéopathiques, Bocéal et Cocyntal , de la hausse de ventes de médicaments à nom commun en décembre.

En Russie et en Amérique du Nord, le recul des ventes de spécialités est amplifié par les baisses marquées du rouble (impact du taux de change : -12% des ventes) et du dollar (impact du taux de change : -7% des ventes) intervenues sur la période.

Sur l'année 2020 , malgré la forte croissance constatée en Amérique du Nord, le chiffre d'affaires du groupe est en recul de 7,8%, fortement impacté par la baisse des ventes de médicaments à nom commun en France et des spécialités en Russie.

Actualités

La baisse conséquente de notre activité en France depuis plus de 2 ans (-30%) a déclenché un projet de réorganisation annoncé le 11 mars 2020.

Cette réorganisation en France entraîne la suppression de 566 postes et la création de 122 postes.

Sur la base des informations disponibles à ce jour, le coût de cette réorganisation est à présent estimé à un montant de l'ordre de 64 millions d'euros, dont environ 59 millions d'euros feront l'objet d'une provision sur l'exercice 2020 en application des normes comptables en vigueur. Dans le même temps, la reprise de provisions à constater en 2020 au titre de la réduction des engagements sociaux induite par cette réorganisation est désormais estimée à 26 millions d'euros environ.

L'arrêt du remboursement des médicaments homéopathiques par la Sécurité Sociale en France est effectif depuis le 1er janvier 2021. De nombreuses mutuelles proposent une prise en charge totale ou partielle des médicaments homéopathiques.

Nous restons déterminés à faire reconnaître les bienfaits et le bien-fondé de ces médicaments pour tous les patients et pour la santé publique. Ainsi, à partir de cette semaine, BOIRON prend la parole avec une communication grand public pour affirmer la spécificité de l'homéopathie et sa place dans le quotidien des Français.

Perspectives

Le résultat opérationnel annuel de 2020 est attendu en recul par rapport à 2019, fortement impacté par l'estimation des coûts relatifs à la réorganisation.

Laboratoires BOIRON

