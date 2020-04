21/04/2020 - 17:30



BOIRON a déposé le 20 avril 2020 son Document d'enregistrement universel 2019 auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Ce document intègre :

le rapport financier annuel,

le rapport sur le gouvernement d'entreprise et les procédures de contrôle interne,

les informations relatives à la prochaine Assemblée Générale Mixte des actionnaires du 28 mai 2020 qui se tiendra à huis clos,

l'information relative à la performance extra-financière,

le descriptif du programme de rachat d'actions.

Il fournit une information actualisée notamment aux pages 43 et 84 sur la situation du Groupe au regard de la crise sanitaire liée au Covid-19 et de ses impacts constatés et potentiels sur l'activité et ses performances.

Ce document peut être consulté sur le site internet de la société www.boironfinance.com (https://www.boironfinance.fr/informations-financieres/donnees-annuelles) ainsi que sur le site de l'AMF (www.amf-france.org).

Des exemplaires du Document d'enregistrement universel sont également disponibles au siège de la société. Il est par ailleurs possible de le recevoir gratuitement sur simple demande par email à boironfinances@boiron.fr.





