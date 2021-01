12/01/2021 - 07:00

Paris, le mardi 12 janvier 2020

Bluelinea, opérateur majeur de la filière « Silver Économie » en France, présente son chiffre d'affaires consolidé non audité de l'année 2020, par trimestre et par pôle d'activité :



Chiffres d'affaires*



1er trimestre

2nd trimestre

3ème trimestre

4ème trimestre

Annuel Exercice 2019 1 522 k€ 1 616 k€ 1 617 k€ 1 508 k€ 6 263 k€ Exercice 2020 1 785 k€ 1 512 k€ 1 660 k€ 1 946 k€ 6 904 k€ Croissance par rapport à N-1 +17% -6% +3% +29% +10%

* Données estimées, non-auditées

Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe atteint 6,9 M€, en progression de 10% sur un an à comparer aux 2% de croissance réalisés l'année précédente.

Pôle Senior & Domicile

CAHT – Senior & Domicile 1er trimestre 2nd trimestre 3ème trimestre 4ème trimestre Annuel Exercice 2019 870 k€ 898 k€ 862 k€ 884 k€ 3 514 k€ Exercice 2020 977 k€ 938 k€ 921 k€ 947 k€ 3 784 k€ Croissance par rapport à N-1 +12% +4% +7% +7% +8%

Avec 3 784 k€ de revenus récurrents générés en 2020, le pôle dédié à prendre soin de personnes âgées à leur domicile reste le plus gros contributeur de l'année (55% du CA annuel) et enregistre une progression de 8%. Les souscriptions effectuées en ligne par les particuliers, lors des périodes de confinement, ont contribué à la quasi-totalité de la croissance annuelle du pôle Seniors & Domicile de Bluelinea. Le Groupe tire ainsi profit de la digitalisation totale de son parcours de souscription mise en œuvre en 2019.

Ces chiffres ne tiennent toujours pas compte d'un contrat, qui reste toujours d'actualité, représentant la prise en charge de 10 000 nouveaux abonnés qui aurait dû être déployé durant l'année 2020. Comme indiqué précédemment, il s'agit majoritairement de personnes âgées domiciliées dans le Grand Est et en Provence-Alpes-Côte d'Azur, régions particulièrement impactées par la crise sanitaire.

Au 31 décembre 2020, Bluelinea prenait soin de 28 879 personnes âgées présentent à leur domicile. Il s'agit d'un gain net de 321 nouveaux abonnés par rapport à l'année précédente.

Pôle Domotique & Handicap

CAHT – Domotique & Handicap 1er trimestre 2nd trimestre 3ème trimestre 4ème trimestre Annuel Exercice 2019 267 k€ 292 k€ 387 k€ 261 k€ 1 207 k€ Exercice 2020 336 k€ 238 k€ 276 k€ 347 k€ 1 197 k€ Croissance par rapport à N-1 +26% -18% -29% +33% -1%

Les installations de solutions domotique pour adapter les logements de grands seniors ou de personnes en situation de handicap ont été suspendues dès le début de la crise sanitaire et n'ont repris qu'après l'été (+33% de croissance de l'activité au 4ème trimestre).

Au quotidien, les personnes en situation de handicap et le fonctionnement des centres spécialisés, qui représentent la grande partie des clients du pôle Domotique et Handicap de Bluelinea, ont été très perturbés durant cette année 2020 même si cela a été beaucoup moins médiatisé que pour les EHPAD. Maintenir le même niveau d'activité que l'année précédente est une réelle performance.

Au 31 décembre 2020, le carnet de commande du pôle s'élève à 280 k€. Ceci sécurise l'équivalent d'un trimestre d'activité.

Pôle Établissements

CAHT – Établissements 1er trimestre 2nd trimestre 3ème trimestre 4ème trimestre Annuel Exercice 2019 385 k€ 426 k€ 368 k€ 363 k€ 1 542 k€ Exercice 2020 472 k€ 336 k€ 462 k€ 652 k€ 1 922 k€ Croissance par rapport à N-1 +23% -21% +26% +80% +25%

Contrairement au premier confinement, l'ensemble des équipes du pôle Établissements a été très largement sollicité pour installer et maintenir les solutions de Bluelinea. Avec 80% de croissance des ventes au 4ème trimestre et 25% de croissance sur l'ensemble de l'année 2020, le succès de SERENEA®, solution de résidences et EHPAD connectés destinée à protéger les résidents et assister les soignants, est bien réel.

Au 31 décembre 2020, le carnet de commandes du pôle Établissements enregistre une nouvelle hausse de 125% par rapport à fin 2019 qui avait également enregistré une hausse record.

Déclaration de Laurent Levasseur, Président du Directoire :

« Lors de cette année 2020 si particulière, les équipes de Bluelinea ont montré à quel point elles savaient prendre soin des personnes âgées ou en situation de handicap, de leurs clients qu'ils soient des soignants ou des acteurs du service à la personne et du social, de leurs partenaires, de leurs collègues et de l'entreprise au-delà, bien évidemment, de leurs propres familles et d'elles-mêmes. Même dans les moments les plus critiques, les équipes de Bluelinea n'ont pas cessé de prendre soin des 28 000 abonnés et d'assister les soignants des 1 000 établissements équipés de ses solutions. C'est cette détermination à continuer à aider les familles et les professionnels qui nous font confiance que je garderai comme souvenir de cette année si particulière au-delà des excellents chiffres enregistrés. »

Prochain rendez-vous : Résultats annuels 2020, le mardi 27 avril 2021 (avant Bourse)

A propos de Bluelinea :

« Prendre soin de ses proches, qu'ils soient âgés ou en situation de handicap, à domicile ou en établissement » est la mission principale de Bluelinea, première SilverTech cotée sur Euronext Growth.

Le « Pôle Senior & Domicile » accompagne, jour et nuit, des personnes à partir de leur entrée en retraite : soutien à distance, suivi télé-médical et maintien à domicile. En parallèle, le « Pôle Domotique & Handicap » modernise et adapte le lieu de vie des personnes en perte d'autonomie (âge ou en handicap). Le « Pôle Établissements » déploie la solution SERENEA® qui protège les résidents tout en assistant les soignants et équipes d'une Résidences Services, d'un EHPAD ou d'un établissement de santé.

Fort de cette triple expertise de solutions et de services dédiés au parcours du « bien vieillir », Bluelinea se positionne comme un acteur phare auprès des familles, avec bienveillance et responsabilité.

Contacts Investisseurs : Contacts Presse : Euronext