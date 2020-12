10/12/2020 - 18:00

Paris, le 10 décembre 2020

Les actionnaires de Bluelinea, acteur majeur de la Silver E?conomie en France, ont validé aujourd'hui en Assemblée générale la prolongation de la période d'exercice des bons de souscription d'actions J (BSA J) jusqu'au 30 juillet 2021.

L'exercice de 7 BSA J permet ainsi, jusqu'au 31 juillet 2021, de souscrire 1 action nouvelle au prix de 4,50 €.

« BSA J » Parité Prix d'exercice Echéance ISIN Mnémo 7 BSA J

pour 1 action nouvelle 4,50 € par action 30 juillet 2021 FR0013480969 BLUBS

Pour mémoire, Bluelinea a également émis des BSA Y. L'exercice de 1 BSA Y permettra de souscrire 1 action nouvelle au prix de 5,50 € jusqu'au 31 décembre 2022.

« BSA J » Parité Prix d'exercice Echéance ISIN Mnémo 1 BSA Y

pour 1 action nouvelle 5,50 € par action 31 décembre 2022 FR0013480985 BLUBT

L'exercice de l'intégralité des BSA J et des BSA Y émis et toujours en circulation permettrait de réaliser une augmentation de capital de 2 748 k€.

Pour rappel, en application des dispositions de l'article L.411-2 du Code monétaire et financier et de l'article 211-2 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers (AMF), l'émission de BSA n'a pas donné lieu à un Prospectus visé par l'AMF. Les investisseurs sont invités, avant de prendre leur décision d'investissement, à porter leur attention sur les risques décrits dans le Rapport semestriel d'activité au 30 juin 2020 de la société, disponible sur le site Internet de Bluelinea.

A propos de Bluelinea :

« Prendre soin de vos parents, qu'ils soient âgés ou en situation de handicap, à domicile comme en établissement. » est la mission principale de Bluelinea, première SilverTech cotée sur Euronext Growth (ALBLU - FR0011041011).

En s'appuyant sur sa plateforme S.A.R.A - Service d'Accompagnement, de Réconfort et d'Assistance H24 7/7 – et un véritable cockpit logiciel, BlueHomeCare®, développé par Bluelinea : la société développe une triple expertise de solutions et services dédiés au parcours du « bien vieillir ».

Le « Pôle Senior & Domicile » accompagne, jour et nuit, des personnes à partir de leur entrée en retraite jusqu'au soutien à distance, suivi télé-médical et maintien à domicile que ce soit chez elles, au sein d'une famille d'accueil ou d'une colocation entre seniors. En parallèle, le « Pôle Domotique & Handicap » modernise et adapte domicile ou tout type de lieu de vie de personnes en perte d'autonomie que ce soit par l'âge ou en situation de handicap. Le « Pôle Établissements », à partir d'un appel infirmier de nouvelle génération, déploie la solution SERENEA® qui protège les résidents tout en assistant les soignants et équipes d'une Résidences Services, d'un EHPAD ou plus largement d'un établissement de santé.

Bluelinea innove ainsi en proposant des solutions répondant à chaque situation de la vie d'un senior.

