28/04/2020 - 07:00

Paris, le mardi 28 avril 2020

Bluelinea, acteur majeur de la Silver Économie en France, présente ses résultats de l'exercice 2019 et son chiffre d'affaires du 1er trimestre 2020.

Le Directoire a arrêté les comptes sociaux et consolidés du groupe Bluelinea au 31 décembre 2019 et le Conseil de Surveillance a procédé à l'examen de ces comptes. Les comptes annuels ont été audités par les Commissaires aux Comptes et sont mis à la disposition du public sur le site Internet de la société www.bluelinea.com.

Déclaration de Laurent Levasseur, Président du Directoire :

« Comme nous l'avions déjà expliqué à fin septembre 2019, les comptes 2019 ne reflètent pas encore la dynamique commerciale dans laquelle nous sommes engagés. Nous disposions en fin d'année dernière de plus de 10 000 nouveaux abonnés à connecter à notre plateforme de maintien à domicile et plus de 600 k€ de commandes signées pour des dispositifs à livrer au cours des prochains mois. Ces succès commerciaux sont à l'origine de la très forte accélération de la croissance que nous avons enregistrée sur les deux premiers mois de l'année 2020 avant le début de la crise sanitaire.

A court terme, nous avons recentré notre activité sur 2 missions essentielles : protéger les personnes âgées ou en situation de handicap et soulager les professionnels de santé, afin d'éviter un second drame sanitaire en sortie de confinement.

Au-delà, nous considérons que nous aurons un rôle à jouer dans la nécessaire reconstruction du modèle social et sanitaire de notre nation et que nous avons sécurisé les ressources financières nécessaires pour être au rendez-vous. »

Données consolidées en k€

Normes comptables françaises 2018 2019 Chiffre d'affaires 6 162 6 305 EBITDA[1] (1 251) (1 639) Résultat d'exploitation (2 734) (3 178) Résultat financier (137) 0 Résultat courant (2 871) (3 178) Résultat exceptionnel (325) 4 Crédit d'Impôt Recherche 456 385 Résultat net (2 739) (2 789)

Chiffre d'affaires annuel 2019 en hausse de 2%

Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe atteint 6 305 k€, en progression de 2% sur un an. Au-delà de son volume de chiffre d'affaires, le Groupe a posé les bases d'une accélération commerciale qui s'est concrétisée sur les premiers mois de 2020.

Le pôle Senior & Domicile prend désormais soin de 28 588 familles au 31 décembre 2019 (+2,5% net en 1 an), avec une forte dynamique constatée en fin d'année grâce à la digitalisation des procédures de souscription, des liens renforcés avec de nombreux partenaires et l'enrichissement de l'offre de services.

S'appuyant sur la réussite de son expansion vers le marché professionnel en 2018, le pôle Domotique & Handicap, apportant des solutions d'adaptation du logement aux personnes âgées et/ou en situation de handicap, a vu son rythme de commandes augmenter, disposant au 31 décembre 2019 de plus de 4 mois de chiffre d'affaires à facturer.

Le pôle Établissements (EHPAD & Résidences) s'est focalisé en 2019 sur la transformation de son offre en se concentrant sur le développement et le déploiement de Serenea®. Sur l'ensemble du pôle, à fin décembre 2019, le carnet de commandes a enregistré une hausse record de 183% par rapport à 2018.

Analyse des résultats annuels 2019

Au cours de l'exercice, le Groupe a maintenu un effort élevé en matière de Recherche et Développement avec 11% de ses charges d'exploitation, hors dotations aux amortissements et provisions, consacrées à l'innovation. Ce niveau est toutefois en retrait sur 1 an (-156 k€ de production immobilisée) traduisant la maturité atteinte par les offres développées par le Groupe (BlueHomeCare®, BlueHub®, Serenea®, portail de vente directe) qui va maintenant s'attacher à rentabiliser ces investissements importants.

Dans le même temps, les charges de personnel et charges sociales ont été réduites de 148 k€, confirmant la capacité du Groupe à optimiser son organisation (effectif moyen ramené de 72 à 68 collaborateurs) pour abaisser son seuil de rentabilité et sa consommation normative de trésorerie.

Les autres charges d'exploitation, en hausse de 475 k€ sur l'exercice en raison notamment de la mise en place d'une nouvelle stratégie de développement commercial, expliquent l'évolution du résultat d'exploitation qui ressort à

-3 178 k€ contre -2 734 k€ un an plus tôt.

Le résultat net ressort à -2 789 k€, stable par rapport au niveau de 2018 (-2 739 k€), après prise en compte d'un Crédit d'Impôt Recherche de 385 k€.

Des moyens financiers supplémentaires pour 2020

Au 31 décembre 2019, Bluelinea disposait d'une trésorerie active de 406 k€ pour une dette financière de 1 024 k€ (intégrant notamment la souscription d'un prêt Bpifrance Innovation de 300 k€ et 211 k€ de découverts bancaires) et des fonds propres de 2 266 k€.

Au cours du 1er trimestre 2020, le Groupe a renforcé sa structure financière pour mettre en œuvre son plan d'accélération via l'émission et l'attribution gratuite de bons de souscription d'actions (BSA) à tous les actionnaires. A fin mars 2020, cette opération a déjà permis de lever 1 393 k€. En cas d'exercice de l'intégralité des BSA émis, l'opération permettrait la réalisation d'une augmentation de capital de 4 171 k€.

Dans le cadre des mesures d'accompagnement mises en œuvre par les pouvoir publics afin de gérer les conséquences de la crise sanitaire (voir ci-dessous), Bluelinea a sollicité et obtenu partiellement, à ce jour, de ses partenaires bancaires un prêt garanti par l'État (PGE) d'un montant de 1 750 k€ ainsi qu'un prêt Bpifrance de 500 k€. Ces fonds additionnels serviront à sécuriser la structure financière du Groupe et préparer la reprise d'activité dans les meilleures conditions.

Dans ce contexte, Bluelinea estime disposer des moyens nécessaires au financement de son activité au-delà des 12 prochains mois.

Point sur la situation Covid-19

Comme annoncé le 14 avril dernier, Bluelinea a adapté l'organisation de son activité et pris plusieurs initiatives pour continuer de porter assistance aux familles et aux professionnels de santé dans le contexte exceptionnel provoqué par l'épidémie de Covid-19.

Grâce à un plan de continuité d'activité de sa plateforme SARA® - Service d'Accompagnement, de Réconfort et d'Assistance H24 7/7, le Groupe est en mesure de poursuivre sa mission de protéger les personnes âgées ou handicapées.

Bluelinea a lancé, grâce à sa plateforme, le plan « Agir pour les aînés de nos communes », opération nationale à destination des collectivités, pour leur permettre d'identifier les personnes âgées isolées ou en détresse à leur domicile, de rompre leur isolement et de surtout éviter de constater un trop grand nombre de drames humains au moment du déconfinement. Bluelinea a également créé Help, une plateforme digitale d'entraide gratuite pour répondre aux besoins logistiques des directeurs d'établissements (EHPAD, RSS, Résidences Autonomie, Agences SAP, Handicap) durant toute la période de pandémie. Cette initiative originale permet d'apporter un soutien utile dans le quotidien de nos clients et nos prospects et de conserver un lien fort avec eux.

En revanche, les installations du pôle Domotique & Handicap sont suspendues jusqu'à nouvel ordre, que ce soit à domicile ou dans les établissements spécialisés, dans le but de protéger leurs résidents et nos collaborateurs.

Croissance à deux chiffres au 1er trimestre 2020 malgré la crise sanitaire

Malgré l'impact de cette crise sur l'activité du mois de mars 2020, Bluelinea affiche une croissance robuste au 1er trimestre 2020 et en nette accélération par rapport à 2019, conformément à ses ambitions.

A fin mars 2020, les facturations sont en hausse de +17%, à 1 785 k€, portées par une croissance dans les 3 activités du Groupe.

Chiffre d'affaires en k€ - Données non auditées T1 2019 T1 2020 Variation Pôle Senior & Domicile 870 977 +12% Pôle Domotique & Handicap 267 336 +26% Pôle Établissements 385 472 +23% Total 1 522 1 785 +17%

Au-delà de ce niveau de chiffre d'affaires, Bluelinea disposait toujours, à fin mars 2020, d'un carnet de commandes de plus de 500 k€ correspondant à des prestations des pôles Domotique & Handicap et Etablissement suspendues jusqu'à nouvel ordre, que ce soit à domicile ou dans les établissements spécialisés, dans le but de protéger leurs résidents et nos collaborateurs.

A ce stade, il est encore trop tôt pour mesurer les conséquences globales de cette crise sans précédent qui aura des conséquences sur l'activité du 2ème trimestre 2020. Un nouveau point d'étape sera fait à l'occasion de la publication du chiffre d'affaires du 1er semestre 2020, qui sera publié le 7 juillet prochain (avant Bourse).

A propos de Bluelinea :

« Prendre soin de ses proches, qu'ils soient âgés ou en situation de handicap, à domicile ou en établissement » est la mission principale de Bluelinea, première SilverTech cotée sur Euronext Growth.

Le « Pôle Senior & Domicile » accompagne, jour et nuit, des personnes à partir de leur entrée en retraite : soutien à distance, suivi télé-médical et maintien à domicile. En parallèle, le « Pôle Domotique & Handicap » modernise et adapte le lieu de vie des personnes en perte d'autonomie (âge ou en handicap). Le « Pôle Établissements » déploie la solution SERENEA® qui protège les résidents tout en assistant les soignants et équipes d'une Résidences Services, d'un EHPAD ou d'un établissement de santé.

Fort de cette triple expertise de solutions et de services dédiés au parcours du « bien vieillir », Bluelinea se positionne comme un acteur phare auprès des familles, avec bienveillance et responsabilité.

Contacts Investisseurs : Contacts Presse : Euronext



Laurent Levasseur

Président du Directoire

contact@bluelinea.com

+33.1.76.21.70.60



Jérôme Fabreguettes-Leib

Relations Investisseurs

bluelinea@actus.fr

+33.1.53.67.36.78

Adrien Westermann

Directeur Marketing & Relation clients

adrien.westermann@bluelinea.com

+33.1.76.21.70.60



Vivien Ferran

Relations Presse

vferran@actus.fr

+33.1.53.67.36.34











[1] Résultat d'exploitation hors dotations aux amortissements et provisions, reprises sur provision, impôts et taxes