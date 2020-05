13/05/2020 - 18:00

En K€ 2018-2019 publié 2018-2019 retraité 2019-2020 publié Croissance Chiffre d'affaires 3ème trimestre 83 369 82 374 90 276 +9,6% Chiffre d'affaires 9 mois 249 170 245 676 266 851 +8,6%

* Retraité de l'application de la norme IFRS 15 mise en œuvre en 2019-2020

Le Groupe Bastide a réalisé un troisième trimestre 2019-2020 (janvier-mars) dans la continuité de la dynamique des 6 premiers mois de l'exercice. Le chiffre d'affaires du 3ème trimestre ressort ainsi à 90,3 M€, en hausse de +9,6%, dont +9,0% en organique. Toutes les divisions ont contribué à cette bonne performance, qui porte le chiffre d'affaires 9 mois à 266,9 M€, soit une hausse de +8,6% (+7,0% en organique).

Répartition du chiffre d'affaires 9 mois par métier

Maintien à domicile : Sur 9 mois, le chiffre d'affaires s'établit à 124,8 M€, en progression de +8,0% (+6,4% en organique).

- En collectivités, le Groupe affiche un chiffre d'affaires 9 mois de 54,8 M€, en hausse de +10,3% (+7,4% en organique). Cette division, bien orientée depuis le début de l'exercice à la suite de la réorganisation managériale et du repositionnement stratégique vers le secteur associatif, a constaté un surcroit ponctuel d'activité depuis le développement de la pandémie

- En magasins/filiales, le chiffre d'affaires s'établit à 70,0 M€, en croissance de +6,2% dont +5,1% en organique. La croissance est restée solide dans le réseau. La baisse de la fréquentation dans les magasins engendrée par les mesures de restriction des déplacements depuis la mi-mars a été compensée par la hausse significative des ventes en e-commerce.

L'activité « Respiratoire » a généré un chiffre d'affaires de 72,7 M€ en croissance de +9,2% (+9,1% en organique). En France, la croissance reste soutenue par la poursuite de prises de parts de marché. L'activité au Royaume-Uni (24,5 M€ sur 9 mois) est également en croissance.

L'activité « Nutrition-Perfusion-Stomathérapie » génère un chiffre d'affaires de 69,4 M€ en progression de +9,2% (+6,0% en organique). L'évolution est atténuée depuis le début de l'exercice par l'impact tarifaire sur les activités de stomathérapie, stables sur la période. Toutes les autres activités sont en progression, soutenues à court terme par le retour accéléré de patients à domicile dans le cadre du plan blanc.

Perspectives - Impact Covid-19

Le chiffre d'affaires 9 mois est en phase avec les objectifs de chiffre d'affaires annuel compris entre 355 et 365 M€, hors nouvelles opérations de croissance externe, et de marge opérationnelle courante située entre 8,5% et 9,0%. L'impact de la pandémie a été globalement limité sur le 3ème trimestre. Le positionnement du Groupe et son modèle économique (75% de l'activité est récurrente) sont des atouts dans ce contexte inédit.

Les projections de croissance sur le 4ème trimestre restent cependant toujours difficiles à établir, avec, d'une part, des ventes toujours soutenues de dispositifs et de consommables médicaux, et d'autre part, des prestations ralenties par la baisse des prescriptions de la médecine de ville, notamment sur les pathologies chroniques. Ces tendances restent volatiles et dépendent de l'évolution de la pandémie dans les prochaines semaines.

Bastide adapte ses effectifs aux besoins évolutifs de ses différentes divisions. L'ensemble du réseau de magasins est désormais ouvert sur des plages horaires normales depuis le 11 mai. Le Groupe prévoit une reprise graduelle de toutes ses activités dans le courant du mois de juin.

Le Groupe Bastide tiendra le marché informé de toutes évolution importante sur son activité.

1 Croissance organique calculée à taux de change constant (CHF) en retraitant 2019-2020 de la contribution des sociétés acquises depuis moins de 12 mois et en retraitant 2018-2019 du chiffre d'affaires des magasins en propre cédés

Prochaine publication : Chiffre d'affaires annuel 2019-2020 le 26 août 2020 après bourse

