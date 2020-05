28/05/2020 - 18:00

Au titre de l'article 241-4 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers, BARBARA BUI fait état des opérations réalisées les 11, 12 et 13 mars 2020, dans le cadre du programme de rachat d'actions autorisé par l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 29 juin 2018 en vue de :

assurer l'animation du marché ou la liquidité de l'action Barbara Bui SA par l'intermédiaire d'un prestataire de service d'investissement au travers d'un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie de l'AFEI admise par l'AMF ;

conserver les actions achetées et les remettre ultérieurement à l'échange ou en paiement dans le cadre d'opérations éventuelles de croissance externe, étant précisé que les actions acquises à cet effet ne peuvent excéder 10 % du capital de la société ;

assurer la couverture de plans d'options d'achat d'actions et autres formes d'allocation d'actions à des salariés et/ou des mandataires sociaux du groupe dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi ; notamment au titre de la participation aux résultats de l'entreprise au titre d'un plan d'épargne d'entreprise ou par attribution gratuite d'actions ;

assurer la couverture de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution d'actions de la société dans le cadre de la réglementation en vigueur ;

procéder à l'annulation éventuelle des actions acquises par voie de réduction du capital social.

Dénomination sociale de l'émetteur : BARBARA BUI

Code Identifiant de l'émetteur : 969500BMWA8QCO496931

Code Identifiant de l'instrument financier : FR0000062788

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées les 11/03/2020, 12/03/2020 et 13/03/2020

Jour de la transaction Volume total journalier (en nbre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Montant 11/03/2020 62 5,9 365,8 12/03/2020 309 5,42 1673,94 13/03/2020 1559 5,4 8416,6

À propos de Barbara Bui

Maison de luxe, Barbara Bui s'impose par un style pur et incisif pour une femme à l'élégance contemporaine et raffinée.Les lignes de vêtements et accessoires Barbara Bui ont un positionnement unique dans l'univers du luxe. Les collections sont diffusées dans nos boutiques Barbara Bui en propre implantées à Paris, sur notre site internet, et via un réseau de points de vente multimarques sélectifs en France et à l'étranger. La maison a lancé une ligne Homme depuis la collection Hiver 2019, reprenant les fondamentaux de la griffe Barbara Bui.

Euronext Paris / Compartiment C / Code ISIN : FR0000062788 / Mnémo : BUI /Eligible PEA/PME



