13/11/2020 - 18:00

Bonne performance de l'activité sur le troisième trimestre, dans un contexte de crise sanitaire continue et de réouverture progressive des points de vente après confinement ;

Baisse du chiffre d'affaires contenue à -0,9% à changes comparables (-2,9% à changes courants) ;

Trésorerie solide de 27,5 M€ et endettement financier net contenu à 1,0 M€ à fin septembre 2020 ;

4ème trimestre difficilement prévisible compte tenu des nouvelles mesures de re-confinement en cours, notamment en Europe.

Le chiffre d'affaires du Groupe s'est élevé à 34,6 M€ au troisième trimestre 2020, en baisse de -0,9% à changes comparables et -2,9% à changes courants, par rapport à la même période un an plus tôt, sous l'effet d'une évolution défavorable des fluctuations monétaires sur la période.

Après un premier semestre des plus complexes auquel Baccarat ait été confronté du fait de la crise sanitaire sans précédent, l'activité du troisième trimestre a montré des signes encourageants de reprise. La résilience (-0,9% à changes comparables) intervient après un premier semestre 2020 en baisse de -30,8% sachant que le troisième trimestre 2019 avait affiché une progression de +3,9% par rapport au troisième trimestre 2018. Depuis mi-juin, et jusqu'à fin octobre, date de mise en œuvre des mesures de reconfinement partielles ou totales, notamment en France, l'ensemble des boutiques du groupe a accueilli de nouveau les clients dans le respect le plus strict des mesures sanitaires et avec, pour certaines régions, des réductions d'horaires d'ouverture. Le canal e-commerce a continué de fonctionner pleinement et son chiffre d'affaires a plus que doublé sur le troisième trimestre par rapport au même trimestre en 2019.

En données cumulées, le chiffre d'affaires à fin septembre 2020 s'établit à 86,8 M€ contre 109,8 M€ à la fin du troisième trimestre 2019, soit une baisse de -20,9% à changes courants et -21,2% à changes comparables. Sur les neuf premiers mois de l'année, malgré une tendance à la baisse des parités monétaires par rapport à l'Euro, le groupe bénéficie encore en moyenne sur la période des fluctuations positives des devises, en particulier du Yen.

Chiffre d'affaires – Données non auditées



(en milliers d'euros) 3ème trimestre

2020 3ème trimestre

2019 Variation à changes courants Variation à changes comparables Cumul

2020 Cumul

2019 Variation à changes courants Variation à changes comparables Europe 12 375 12 417 -0,3% -0,3% 32 691 40 266 -18,8% -18,8% Amériques 5 742 6 534 -12,1% -8,5% 13 626 18 348 -25,7% -25,6% Japon 11 274 12 162 -7,3% -4,4% 28 793 34 276 -16,0% -17,2% Asie hors Japon 3 899 2 265 +72,1% +75,2% 8 948 11 315 -20,9% -20,2% Reste du Monde 1 270 2 196 -42,1% -42,1% 2 751 5 562 -50,5% -50,5% TOTAL 34 560 35 574 -2,9% -0,9% 86 809 109 767 -20,9% -21,2%

Analyse de l'activité (par rapport à la même période en 2019)

Après un premier semestre très fortement pénalisé par la crise sanitaire, le chiffre d'affaires du troisième trimestre pour la région Europe est quasiment stable par rapport au troisième trimestre 2019 (-0,3% à changes courants et comparables). La contribution positive des redevances de marques, du e-commerce, l'effet de livraisons plus importantes en Europe de l'Est et la bonne performance de la concession Harrods à Londres ont quasiment permis de compenser la baisse d'activité avec nos partenaires stratégiques (activité flaconnage) et les effets d'une fréquentation en retrait dans nos autres points de vente.

A fin septembre 2020, en données cumulées, le chiffre d'affaires de l'Europe est en recul de -18,8% à changes comparables et courants.

La zone Amériques affiche une baisse de chiffre d'affaires de -8,5% à changes comparables (-12,1% à changes courants) sur le troisième trimestre 2020 par rapport à la même période 2019, après un premier semestre 2020 en recul de -34,9% à changes comparables. Outre l'effet de la pandémie de Covid-19, cette région a souffert notamment d'une base de comparaison défavorable sur la période, avec un troisième trimestre 2019 ayant affiché une croissance de +8,5% par rapport à la même période en 2018. Les Etats-Unis, qui représentent plus de 90% du chiffre d'affaires de la zone, sont en repli de -3,7% à changes comparables, malgré un canal e-commerce dont le chiffre d'affaires a plus que doublé par rapport à la même période en 2019, alors que l'activité avec les distributeurs en Amérique Latine et au Canada reste difficile.

En données cumulées sur 2020, la zone Amériques affiche une baisse de -25,6% à changes comparables (-25,7% à changes courants) par rapport à fin septembre 2019.

Au Japon, après un premier semestre en forte baisse (-24,0% à changes comparables), le repli du chiffre d'affaires au troisième trimestre 2020 est contenu à -4,4% à changes comparables (-7,3% à changes courants) par rapport à la même période un an plus tôt, notamment grâce à la progression des ventes e-commerce qui ont plus que doublé sur le trimestre. Il est également à noter que le troisième trimestre 2019 bénéficiait d'un effet de base positif lié notamment à un accroissement de la demande préalablement à l'augmentation du taux de TVA au Japon à partir du 1er octobre 2019.

En données cumulées sur 2020, le chiffre d'affaires au Japon est en retrait de -17,2% à changes comparables (-16,0% à changes courants).

L'Asie hors Japon affiche des signes très encourageants de reprise : le chiffre d'affaires du troisième trimestre est en croissance significative à +75,2% à changes comparables (+72,1% à changes courants) par rapport à la même période un an plus tôt, grâce à une forte progression des ventes dans les boutiques en Chine et à Hong-Kong, des ventes e-commerce et une augmentation des livraisons aux distributeurs notamment en Chine et en Asie du Sud-Est.

En données cumulées, l'activité en Asie hors Japon reste en recul à -20,2% à changes comparables,

(-20,9% à changes courants) par rapport à la même période l'an passé, après un premier semestre à

-44,4% à changes comparables, sous l'effet de la pandémie mais également d'une base de comparaison défavorable en particulier en Chine.

Sur le reste du monde, le troisième trimestre est en baisse de -42,1% par rapport à l'an passé en raison à la fois des effets de la pandémie et d'un effet de base défavorable, avec des livraisons significatives dans la région Moyen-Orient au troisième trimestre 2019.

L'endettement financier net, tel que défini par le Groupe (hors impact des dettes de locations induites par la norme IFRS 16), s'élève à 1,0 M€ à fin septembre 2020 contre 5,9 M€ à fin juin 2020 et 3,4 M€ à fin décembre 2019.

Il se compose principalement d'une trésorerie brute de 27,5 M€ et d'une dette brute de 28,7 M€ dont 17,3 M€ de financement long terme à échéance du 31 décembre 2022 auprès de l'actionnaire majoritaire Fortune Legend Limited et 10,5 M€ (1 300 MYens) de tirage de lignes de crédit court terme auprès des banques japonaises sur 18,2 M€ de lignes disponibles (2 250 MYens).

Les discussions en vue de l'obtention des prêts garantis par l'État français (dont PGE) ont été suspendues pour le moment compte tenu des changements intervenus au sein de la gérance de Fortune Legend Limited, société mère de Baccarat, et de la gouvernance de Baccarat (cf. communiqués du 14 août 2020 et du 8 septembre 2020).

Gouvernance – Nomination d'un Directeur Groupe de transition

À la suite de leur nomination par ordonnance du président du Tribunal de commerce de Nancy en date du 7 septembre 2020, les administrateurs provisoires de Baccarat, la SCP Abitbol & Rousselet agissant par Me Frédéric Abitbol et la SELARL Krebs-Suty-Gelis agissant par Me Christophe Gelis, ont nommé, le 5 octobre 2020, M. Hervé Martin en qualité de Directeur Groupe, jusqu'au 31 janvier 2021 (cette durée pouvant être prorogée ou raccourcie dans le cas où le mandat des administrateurs provisoires prendrait fin avant).

Le nouveau Directeur Groupe est en charge de la direction opérationnelle de Baccarat et de ses filiales sous le contrôle des administrateurs provisoires.

Litige lié à l'amiante

Dans le cadre du litige opposant certains salariés et ex-salariés de Baccarat à la société, la Cour d'Appel de Nancy a rendu le 24 septembre dernier sa décision sur les 264 dossiers plaidés le 19 juin 2020 : elle a reconnu l'existence du préjudice d'anxiété des salariés exposés à l'amiante et a alloué la somme forfaitaire de 9 200 € à chacun d'entre eux. La société a décidé de ne pas introduire de pourvoi en cassation et a décaissé le 20 octobre 2020 une somme de 2,4 M€ en règlement de ce litige.

Aucun autre événement connu susceptible d'avoir une incidence significative sur la situation du Groupe au 30 septembre 2020 n'est à signaler.

Perspectives

Dans un environnement rendu incertain et volatil par la pandémie de Covid-19 et compte tenu des nouvelles mesures de re-confinement partielles ou totales entrées en vigueur en particulier en France fin octobre et progressivement en Europe, il est difficile d'établir des perspectives pour l'activité du Groupe au quatrième trimestre dont le poids relatif est significatif. En France, pour ce deuxième épisode de confinement, tous les points de vente ont été fermés à compter du 30 octobre, l'activité de production est cependant maintenue à la Manufacture et le recours au télétravail mis en œuvre pour tous les postes le permettant. Les équipes de Baccarat restent mobilisées et continuent à appliquer les mesures nécessaires dans le respect des règles sanitaires pour répondre aux besoins des clients tout en observant une discipline stricte dans la gestion des coûts.

