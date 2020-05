06/05/2020 - 17:45

Fin de la conversion de la totalité des obligations convertibles émises

Aucune dilution liée aux bons de souscription d'actions des précédents contrats

AwoX (Euronext - FR0011800218 - AWOX), groupe européen leader de l'univers de la Smart Home (maison intelligente), annonce la conversion, début mai 2020, des dernières Obligations Convertibles en Actions (OCA) émises par le groupe encore en circulation dans le cadre du contrat de financement avec le fonds d'investissement Negma Group Ltd1.

En outre, il est rappelé que la totalité des BSA en circulation, qui avaient été émis dans le cadre du contrat de financement initial, ont été rachetés par Awox au 2nd semestre puis annulés.

En conséquence, la dilution potentielle issue de la conversion d'obligations convertibles dans le cadre de ce contrat de financement ou de l'exercice de bons de souscription d'actions dans le cadre du contrat initial est désormais éteinte.

Le capital social d'AwoX est constitué de 10 127 265 actions au 4 mai 2020.

Alain Molinié, Président - Directeur général d'AwoX, déclare :

« La mise en place du contrat de financement par OCABSA en mai 2018 avait contribué à la structuration du Groupe, lui permettant de réaliser un véritable changement de dimension et de porter le chiffre d'affaires à 30,7 M€ en 2019, soit une croissance annuelle moyenne de +32% sur les cinq dernières années. AwoX est aujourd'hui positionné parmi les leaders européens dans l'univers de la Smart Home.

En 2019, dans l'intérêt de la société et de ses actionnaires, nous avions choisi de mettre fin au contrat initial de financement par OCABSA et de racheter l'ensemble des BSA émis ou à émettre afin de réduire la dilution potentielle à venir de l'ensemble des actionnaires.

Aujourd'hui, les dernières obligations émises ont donc été converties et il n'existe plus de bons de souscription d'action en circulation. Il n'y a donc plus de dilution potentielle liée à ce contrat de financement. »

Par ailleurs, afin de se doter d'une latitude financière supplémentaire, AwoX avait mis en place, le 23 mai 2019, une ligne de financement obligataire flexible (sans BSA), pour un montant nominal total de 2 300 000 €1.

A ce jour, le groupe n'a pas prévu d'utiliser cette ligne de financement, qui permet toutefois de sécuriser la solidité financière du groupe.

AwoX rappelle que l'exercice 2019 a été marqué par une génération de free cash-flow record de 4,7 M€ ayant permis de désendetter le groupe de -3,1 M€ et de porter la trésorerie disponible à 3,1 M€ au 31 décembre 2019.

Agenda financier 2020

Chiffre d'affaires 1er trimestre 2020 11 mai 2020 Chiffre d'affaires 2ème trimestre 2020 27 juillet 2020 Résultats semestriels 2020 28 septembre 2020 Chiffre d'affaires 3ème trimestre 2020 2 novembre 2020 Chiffre d'affaires 4ème trimestre 2020 3 février 2021 Résultats annuels 2020 15 avril 2021

Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire. Les publications auront lieu après la clôture des marchés d'Euronext.

A propos d'AwoX

AwoX est un groupe européen leader de l'univers de la Smart Home (Maison intelligente).

Le groupe est présent sur les segments les plus dynamiques du marché de la Smart Home : le lighting connecté, sous la marque AwoX, l'audio haute-fidélité, sous la marque Cabasse, et la domotique (accessoires électriques, équipements vidéo/sécurité et solutions pour le confort de la maison) sous les marques Chacon et Dio. Le groupe présente une forte complémentarité et une combinaison de savoir-faire produits, technologiques et commerciaux, avec pour objectif de déployer très largement la maison intelligente auprès des foyers.

AwoX bénéficie d'une organisation mondiale établie, avec une présence en France (Montpellier et Brest), Belgique (Bruxelles) et des filiales industrielles à Singapour et en Chine (Shenzhen).

AwoX a été reconnue à plusieurs reprises parmi les sociétés French Tech en hyper croissance.

Libellé : AwoX

Code ISIN : FR0011800218

Code mnémonique : AWOX

Nombre d'actions composant le capital social : 10 127 265

Plus d'informations sur AwoX.com - Twitter : @AwoX - Facebook : /AwoXStriim

Contacts

AwoX

Alain Molinié - PDG

Tél. + 33 (0)4 67 47 10 00

invest@awox.com ACTUS - Relation investisseurs

Mathieu Omnes

Tél. : + 33 (0)1 53 67 36 92

momnes@actus.fr ACTUS - Relation presse

Nicolas Bouchez

Tél. +33(0)1 53 67 36 74

nbouchez@actus.fr

Cf. communiqué de presse du 24 mai 2019 : AWOX MET FIN AU CONTRAT DE FINANCEMENT PAR OCABSA CONCLU AVEC BRACKNOR - ACQUISITION PAR AWOX ET ANNULATION DE L'ENSEMBLE DES BSA - MISE EN PLACE D'UN FINANCEMENT OBLIGATAIRE D'UN MONTANT MAXIMUM DE 2,3 M€