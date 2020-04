30/04/2020 - 18:30

AwoX (Euronext - FR0011800218 - AWOX), groupe européen leader de l'univers de la Smart Home (maison intelligente), annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF), son rapport financier annuel au 31 décembre 2019.

Conformément à la Directive Transparence et au Règlement général de l'Autorité des marchés financiers (AMF), AwoX indique que les documents suivants sont intégrés dans le rapport financier annuel 2019 :

Déclaration des personnes physiques assumant la responsabilité du rapport financier annuel ;

Rapport de gestion relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2019 ;

Comptes annuels consolidés au 31 décembre 2019 ;

Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels consolidés au 31 décembre 2019 ;

Comptes annuels sociaux au 31 décembre 2019 ;

Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels sociaux au 31 décembre 2019 ;

Informations relatives honoraires des commissaires aux comptes ;

Rapport sur le gouvernement d'entreprise relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2019 ;

Ce rapport financier annuel peut être consulté sur le site internet d'AwoX, www.awox-bourse.com, onglet Informations réglementées.

A propos d'AwoX

AwoX est un groupe européen leader de l'univers de la Smart Home (Maison intelligente).

Le groupe est présent sur les segments les plus dynamiques du marché de la Smart Home : le lighting connecté, sous la marque AwoX, l'audio haute-fidélité, sous la marque Cabasse, et la domotique (accessoires électriques, équipements vidéo/sécurité et solutions pour le confort de la maison) sous les marques Chacon et Dio. Le groupe présente une forte complémentarité et une combinaison de savoir-faire produits, technologiques et commerciaux, avec pour objectif de déployer très largement la maison intelligente auprès des foyers.

AwoX bénéficie d'une organisation mondiale établie, avec une présence en France (Montpellier et Brest), Belgique (Bruxelles) et des filiales industrielles à Singapour et en Chine (Shenzhen).

AwoX a été reconnue à plusieurs reprises parmi les sociétés French Tech en hyper croissance.

Libellé : AwoX

Code ISIN : FR0011800218

Code mnémonique : AWOX

Nombre d'actions composant le capital social : 9 755 887

Plus d'informations sur AwoX.com - Twitter : @AwoX - Facebook : /AwoXStriim

Contacts