26/05/2020 - 18:00

Marseille, le 26 mai 2020. Avenir Telecom, concepteur et distributeur de téléphones mobiles et d'accessoires de mobilité commercialisés sous licence exclusive et mondiale de marque Energizer ® , est fier d'annoncer le renouvellement de sa licence pluriannuelle de marque accordée par Energizer Holdings. Ce dernier envoi un puissant signal de confiance en renouvelant son engagement à nos côtés, en pleine crise sanitaire, jusqu'en 2026.

Une relation durable et de confiance depuis 2010

Avenir Telecom entretient une relation durable et de confiance avec Energizer Holdings. Le Groupe détient la licence Energizer ® depuis 2010 sur la gamme d'accessoires mobiles et depuis 2015 sur les téléphones. Ce partenariat permet à Avenir Telecom de bénéficier de la notoriété d'une marque distribuée et reconnue dans plus de 160 pays.

Conçus par des équipes en France et en Asie, les produits sont, ensuite, fabriqués par les fournisseurs sélectionnés en Asie sous contrat.

Une gamme régulièrement enrichie désormais disponible dans le monde entier

Au fil des années, la qualité des relations entre les deux partenaires et l'important travail de construction d'une offre attractive a permis à Avenir Telecom d'étendre son périmètre d'intervention, que ce soit en termes d'offres produits que de géographies. Les principales étapes à retenir sont :

2010 : Signature avec Energizer Holdings de l'accord de licence de marque Energizer ® , pour le développement d'une gamme d'accessoires de charge et leur commercialisation en Europe, Moyen-Orient, Afrique

2011 : Extension de la gamme d'accessoires sous licence Energizer ® .

2012 : Extension du périmètre géographique de distribution des produits sous licence Energizer ® à l'Asie-Pacifique et l'Amérique Latine.

2013 : Extension du périmètre de distribution au niveau Monde, hors Amérique du Nord.

2015 : Signature d'un accord de développement d'accessoires et de téléphones durcis sous la gamme HardCase d' Energizer ® (coques, protections d'écrans…). Extension de la gamme d'accessoires Energizer ® aux supports mémoire.

2017 : Signature de l'extension du contrat de licence Energizer ® à tous types de téléphones mobiles (smartphones et feature phones). Extension du périmètre de distribution des mobiles à l'Amérique du Nord.

Ces 10 années de travail en étroite collaboration, l'analyse des performances économiques de ce partenariat et du potentiel de développement a conduit au renouvellement naturel de cet accord.

Un avantage concurrentiel majeur sur les marchés des téléphones mobiles et des accessoires

Avec une gamme désormais riche de 16 modèles en téléphonie mobile, dont 6 smartphones et 10 feature phones, et plus de 200 accessoires (chargeurs, câbles, coques, écrans de protection, hub, solutions de stockage et kits voitures, etc.), Energizer ® s'est imposé comme un acteur de référence sur le marché avec un positionnement sur des produits de milieu de gamme aux performances comparables à celles des marques Premium et aux prix plus abordables. Avenir Telecom a ainsi su développer une gamme de produits réputés pour leur résistance et leur qualité en conservant l'ADN de marque Energizer ® , connue mondialement pour ses piles et batteries longue durée.

En 2020, de nouvelles innovations seront commercialisées afin de maintenir l'avantage concurrentiel (dont 4 nouveaux smartphones, 5 nouveaux feature phones et 20 nouveaux modèles d'accessoires) et s'imposer sur un marché où, plus que jamais, les consommateurs accordent une importance croissante au rapport qualité / prix et à l'assurance d'une marque forte.

A propos d'Avenir Telecom

Le Groupe Avenir Telecom est un concepteur et distributeur de téléphones mobiles et d'accessoires de mobilité commercialisés sous licence exclusive et mondiale de marque Energizer ® . Les produits sont actuellement présents dans plus de 55 pays et plus de la moitié des ventes sont réalisées à l'international. Avenir Telecom est coté sur Euronext à Paris – compartiment C (FR0000066052 – AVT). L'action Avenir Telecom fait partie des indices CAC Mid & Small et CAC Technology.

