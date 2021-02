15/02/2021 - 19:30

Lundi 15 février 2021

Contrat majeur : Le Groupe AURES est retenu comme fournisseur par LIDL.

Le groupe SCHWARZ a confirmé avoir retenu le Groupe AURES, comme l'un des trois futurs fournisseurs au niveau mondial, pour ses solutions « matériels » afin d'équiper les supermarchés de son enseigne LIDL.

« Cette annonce majeure de la part du groupe SCHWARZ est une vraie fierté pour notre Groupe. Depuis 2017, nous déployons nos terminaux AURES dans les magasins KAUFLAND, autre enseigne du groupe SCHWARZ. Que ce géant de la distribution, premier groupe européen, nous sélectionne de nouveau pour sa marque phare, démontre leur satisfaction au niveau de nos prestations et le niveau de qualité de nos solutions POS. C'est une véritable reconnaissance internationale, qui place définitivement le Groupe AURES comme un acteur mondial majeur de l'encaissement. » a déclaré Patrick CATHALA, Président du Groupe AURES.

A propos d'AURES

Créé en 1989 et coté sur Euronext depuis 1999, AURES est un constructeur informatique de solutions matérielles complètes pour les secteurs du POS (point de vente et de service, Retail, hôtellerie-restauration, etc…) et du KIOSK (univers de la borne interactive et métiers de l'intégration).

Le Groupe AURES possède une présence mondiale, avec un siège en France, des filiales au Royaume-Uni, en Allemagne, en Australie et aux USA (AURES Technologies Inc et Retail Technology Group – RTG*), ainsi qu'un réseau de partenaires, distributeurs et revendeurs implantés dans plus de 60 autres pays.

*La société américaine Retail Technology Group Inc (RTG) est un acteur majeur outre atlantique dans les services informatiques et la maintenance du POS (hardware & software).

Code ISIN : FR 0013183589

Informations financières : Sabine De Vuyst

www.aures.com