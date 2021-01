21/01/2021 - 08:00

Jeudi 21 janvier 2021

AURES : croissance externe en cours

Afin de poursuivre la structuration de son activité bornes, le Groupe AURES annonce être entré en phase finale de négociation pour l'acquisition de 100% des titres de deux sociétés assurant la conception, le développement et la commercialisation de produits logiciels.

L'objectif de cette acquisition est de pouvoir répondre, de manière globale, à tous types et tailles de marchés en proposant non seulement le hardware mais aussi le middleware.

Notre middleware sera un environnement qui pourra fournir aux logiciels de partenaires ou de clients, des services et des fonctionnalités supplémentaires d'interconnexion et de briques applicatives, comme le click & collect, le drive, le self-ordering, le monitoring de parc, etc...

La cible représente un chiffre d'affaires d'environ deux millions d'euros et emploie, entre-autres, une cinquantaine de développeurs.

Cette opération sera réalisée avant la fin du premier trimestre 2021.

A propos d'AURES

Créé en 1989 et coté sur Euronext depuis 1999, AURES est un constructeur informatique de solutions matérielles complètes pour les secteurs du POS (point de vente et de service, Retail, hôtellerie-restauration, etc…) et du KIOSK (univers de la borne interactive et métiers de l'intégration).

Le Groupe AURES possède une présence mondiale, avec un siège en France, des filiales au Royaume-Uni, en Allemagne, en Australie et aux USA, ainsi qu'un réseau de partenaires, distributeurs et revendeurs implantés dans plus de 60 autres pays.

AURES a acquis la société américaine Retail Technology Group Inc (RTG) fin 2018, un acteur majeur outre atlantique dans les services informatiques et la maintenance du POS (hardware & software).

Le chiffre d'affaires du Groupe s'est élevé à 116 M€ en 2019.

Code ISIN : FR 0013183589

Informations financières : Sabine De Vuyst

www.aures.com