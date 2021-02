15/02/2021 - 07:00

Auplata Mining Group – AMG (Euronext Growth - FR0013410370 - ALAMG) confirme la montée en puissance de l'usine de production de Dieu Merci et a le plaisir d'annoncer la coulée de deux nouveaux lingots d'or.

Les équipes d'AMG ont effet coulé le plus gros lingot d'or depuis la reprise de la production en 2020. Son poids avant raffinage s'élève à 43 650 grammes. Un second lingot d'or a été coulé, d'un poids avant raffinage estimé à 7 600 grammes. Le titre de ces deux lingots est estimé à 92% d'or fin.

Si bien afin d'être représentative, la production doit être lissée sur les 3 derniers mois d'opération, le Groupe AMG est heureux d'annoncer qu'à ce jour et au titre de l'exercice 2021, la production cumulée d'or avant raffinage s'approche des 70 kilogrammes d'or. Les équipes d'AMG visent de stabiliser la production mensuelle autour de 25 kilogrammes d'or. Des travaux d'optimisation sont en cours visant à permettre d'augmenter cette production mensuelle à partir du 2nd semestre 2021.

Ces bons résultats de production permettent à AMG Guyane de dégager, pour la première fois, une marge d'exploitation positive et génératrice de trésorerie.

AMG en bref

Auplata Mining Group - AMG, constituée en juillet 2004 et cotée sur la Bourse de Paris (Euronext Growth) depuis décembre 2006, est un groupe minier polymétallique d'exploration et d'exploitation minière. AMG est présente en Guyane française et, au travers de ses filiales, au Pérou, au Maroc (cotée sur la Bourse de Casablanca) et en Côte d'Ivoire. AMG mène une stratégie industrielle et financière dynamique, durable et novatrice de mise en valeur de gisements de métaux précieux et de base à forts potentiels avec une implication des acteurs locaux. L'objectif de la société est de produire les métaux de demain nécessaires à la transition énergétique de manière propre et responsable, tout en essayant d'apporter à la France une source d'approvisionnement nationale en métaux stratégiques.

ISIN : FR0013410370– ALAMG; ICB : 1777 – Gold Mining.

Pour plus d'information sur la société Auplata Mining Group : Auplatamininggroup.com - Twitter : @AUPLATA1

