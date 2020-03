30/03/2020 - 07:30

Auplata Mining Group - AMG (Euronext Growth - FR0013410370 - ALAMG) fait le point sur ses activités au regard de la crise sanitaire actuelle et des recommandations gouvernementales.

Dans le contexte de la pandémie mondiale du COVID-19, qui amène chaque jour de nouveaux bouleversements, la priorité d'AMG est de se concentrer sur la santé et la sécurité de ses collaborateurs et de l'ensemble de ses parties prenantes.

AMG a mis en place toutes les mesures sanitaires et organisationnelles appropriées et recommandées par les autorités gouvernementales des pays dans lesquels le Groupe est implanté.

Dans ce contexte sans précédent, et du fait des spécificités de l'activité minière, des mesures exceptionnelles, conformes aux prescriptions gouvernementales ont été prises.

Guyane française

Compte tenu (i) des restrictions et recommandations gouvernementales, (ii) de la situation spécifique de notre site minier de Dieu Merci, situé à environ 120 km de Cayenne, et (iii) des difficultés concernant l'approvisionnement de certaines matières premières, AMG a décidé de suspendre temporairement ses opérations minières et de recourir au dispositif d'activité partielle, pour une durée qui sera adaptée en fonction de l'évolution sanitaire et des mesures gouvernementales. Le travail à distance (télétravail) a été mis en place quand cela est possible.

Pérou

L'équipe péruvienne s'est également montrée réactive face à la situation sanitaire. Des mesures de prévention ont été prises afin d'assurer la sécurité des salariés tout en limitant l'impact sur les opérations.

Malgré l'état d'urgence décrété au Pérou, le Ministère de l'Énergie et des Mines a publié le 17 mars 2020 un communiqué (cliquez ici) précisant que le secteur minier figure parmi les secteurs d'activité autorisés à continuer à opérer afin d'assurer les activités minimales indispensables pour la continuité des opérations.

AMG a donc décidé de renforcer ses mesures préventives et d'assurer, dans la mesure du possible, la continuité de ses activités de production et de transport de concentrés. Cette décision reste sujette à toute nouvelle décision qu'AMG pourrait être appelée à prendre en fonction des recommandations et restrictions gouvernementales à venir face à l'évolution de la crise sanitaire.

Maroc

Les activités minières de CMT se poursuivent pour le moment conformément aux dispositions et recommandations réglementaires. La société soutient également les mesures annoncées pour freiner la propagation du Covid-19 et se mobilise pleinement pour réduire les risques de transmission du virus, afin de préserver la santé et la sécurité de ses collaborateurs et contribuer à l'effort collectif pour protéger les communautés locales.

CMT a récemment annoncé une contribution au Fonds spécial Covid-19.

Compte tenu de l'impossibilité actuelle de pouvoir anticiper la durée de cette pandémie, AMG n'est pas en mesure de communiquer précisément les conséquences de ces évènements sur ses opérations et le fera dès que la situation se normalisera. AMG informera le marché de toute évolution notable de la situation sur son activité.

