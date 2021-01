25/01/2021 - 18:00

Chiffre d'Affaires du 2ème semestre 2020 : -14%

Chiffre d'Affaires 2020 : -17%

(K€) CA 2019 2020 Variation TOTAL 1er SEMESTRE 8.912 7 178 -19 % TOTAL 2ème SEMESTRE 8.352 7 177 -14 % TOTAL ANNEE 17 264 14 355 -17 %

Activité :

Le Chiffre d'Affaire d'AUGROS du second semestre est en baisse de 14% ; la relative amélioration est peu sensible en raison de la continuation d'un niveau quasi nulle des ventes aéroportuaires mondiales qui pèsent près de 25% du commerce de luxe de parfumerie de cosmétiques et de spiritueux. La baisse du secteur du Luxe est estimée à plus de 20%, celle des fournisseurs de packaging des marques serait plus proche de 25%. La mise en place de déstockages est responsable de cet écart.

Avec 17% de contraction sur l'année, les ventes d'Augros sont dans la fourchette basse de baisse de chiffre d'affaire. L'augmentation de la part des ventes effectuées dans le segment des produits de soins explique cette performance toute relative.

Perspectives :

Dans un contexte particulièrement délicat en raison de la persistance de la pandémie, la prévision est un exercice difficile, d'autant plus que nos clients ont tendance à raccourcir leur plan d'approvisionnement. Pourtant, le volume de produits nouveaux enregistré en 2020 est en hausse par rapport à 2019. Ainsi nous sommes confiants sur l'atteinte d'une croissance 2021 qui devrait nous permettre de nous rapprocher du CA réalisé en 2019.

L'arrivée de nouveaux talents en R&D nous permettra d'accompagner la révolution RSE du secteur.

Par ailleurs, la réorganisation effectuée et la décision de lancer l'acquisition d'une nouvelle ligne de laquage automatisée, nous permettra d'améliorer substantiellement notre performance économique.

Les résultats 2020 d'AUGROS seront publiés le 30 avril 2021.

L'assemblée générale aura lieu le 21 Mai 2021.

Contacts investisseurs et presse :

Didier BOURGINE

02 33 81 72 00

[email protected]

AUGROS COSMETIC PACKAGING

ZA du Londeau - Rue de l'expansion - CERISE 61000 ALENCON

www.augros.fr