07/01/2021 - 18:00

Paris, le 7 janvier 2021 – 18h00 CET



ATEME (ISIN : FR0011992700), nouveau leader de l'infrastructure de diffusion vidéo, publie son agenda de communication financière pour l'année 2021. Toutes les publications auront lieu après la clôture des marchés d'Euronext Paris.



Vendredi 29 janvier 2021 Chiffre d'affaires annuel 2020 Jeudi 25 mars 2021 Résultats annuels 2020 Jeudi 6 mai 2021 Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2021 Mercredi 9 juin 2021 Assemblée Générale des actionnaires Vendredi 16 juillet 2021 Chiffre d'affaires du 1er semestre 2021 Mardi 28 septembre 2021 Résultats semestriels 2021 Vendredi 5 novembre 2021 Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2021



Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire.



À propos d'ATEME : le nouveau leader de l'infrastructure de diffusion vidéo, au service du contenu premium et des plus grands fournisseurs de services dans le monde. Cotée sur Euronext Paris depuis 2014, ATEME a transformé le domaine de la diffusion vidéo. ATEME fut la première société à commercialiser une solution 4:2:2 10-bit, la première à proposer une solution HEVC et HDR opérationnelle, et récemment, à lancer la première véritable solution logicielle NFV pour la diffusion vidéo, conçue pour accompagner la transition des fournisseurs de service vers les datacenter vidéo. Pour compléter notre technologie de pointe, ATEME est partenaire de fleurons technologiques comme Intel, Apple et Microsoft dans le but de créer les meilleures solutions de diffusion vidéo. ATEME est un membre actif de groupes et organisations comme le DVB et le SMPTE. ATEME a participé activement aux travaux de l'ITU pour la standardisation du codec HEVC en 2013. En juin 2014, ATEME a rejoint l'Alliance for Open Media pour aider au développement d'un codec vidéo ouvert et libre de droits. Le siège d'ATEME est situé à Vélizy en Ile de France, et l'entreprise dispose de bureaux R&D et de support à Rennes, Denver, Sao Paulo, Singapour et Sydney. Assurant une présence commerciale dans 24 pays, ATEME est riche de 300 collaborateurs, dont 100 des meilleurs experts vidéo au monde. En 2019, ATEME a servi près de 400 clients partout dans le monde, a atteint un chiffre d'affaires de 66,4 millions d'euros, dont 93% ont été réalisés à l'export.

Libellé : ATEME – Code ISIN : FR0011992700 - Mnémonique : ATEME – Compartiment : C