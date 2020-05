06/05/2020 - 17:55

Chiffre d'affaires de 12,4 millions d'euros, en baisse de 9 %, avec un effet de base 2019 inhabituel

Augmentation des ventes de logiciels qui renforce davantage le mix d'activité

Bon positionnement pour traverser la crise du Covid-19

Chiffre d'affaires en milliers d'EUR T1 2019 T1 2020 Variation (publiée) EMEA 3 193 3 884 +22 % États-Unis / Canada 6 934 4 847 -30 % Amérique latine 1 989 1 255 -37 % Asie-Pacifique 1 471 2 379 +62 % TOTAL 13 586 12 364 -9 %

Les chiffres du T1 n'ont pas fait l'objet de vérifications.

Paris, le 6 mai 2019 - ATEME (ISIN : FR0011992700), nouveau leader de la diffusion vidéo, a généré un chiffre d'affaires de 12,4 millions d'euros au premier trimestre 2020, en recul de 9 % en glissement annuel et de 11 % à taux de change constant.

La région EMEA a enregistré une progression de son chiffre d'affaires de 22 % en glissement annuel, à 3 884 k€.

La région États-Unis/Canada a dégagé un chiffre d'affaires de 4 847 k€, en baisse de 30 % (-33 % à taux de change constant), comparé à un point de référence au T1 2019 en augmentation de 152 % en glissement annuel imputable à des ventes significatives, mais ponctuelles, de serveurs. Dans le contexte de recul du chiffre d'affaires, les ventes de logiciels sont à la hausse et la marge brute s'est améliorée.

Le chiffre d'affaires de l'Amérique latine au premier trimestre a reculé de 37 %, à 1 255 k€ (-39 % à taux de change constant).

La région Asie-Pacifique a fortement progressé de 62 %, à 2 379 k€ (+59 % à taux de change constant).

Continuité opérationnelle totale pendant la crise du Covid-19

En cette période d'incertitudes, les priorités d'ATEME ont été doubles : protéger la santé et le bien-être de ses collaborateurs et de ses partenaires, dans le strict respect des consignes officielles afin d'enrayer la propagation du virus, et apporter tout le soutien possible aux clients.

Un confinement a été imposé dans la plupart des régions dans lesquelles nous exerçons nos activités. Fort heureusement, nous possédons une culture du télétravail active et éprouvée ainsi qu'un plan de continuité de l'activité solidement rodé qui nous permettent de garantir une totale continuité de l'ensemble de nos opérations, et notamment de la R&D, du support 24/7 et des fonctions de la chaîne d'approvisionnement.

En particulier :

Les démonstrations, livraisons et installations de TITAN, le logiciel d'ATEME, peuvent être effectuées à distance.

ATEME continue de proposer visioconférences et autres webinaires à ses clients à travers le monde, avec notamment l'organisation d'un webinaire de 24 heures à la mi-avril au cours duquel nos experts issus de tous les continents nous ont fait partager leurs points de vue sur les tendances du marché, les technologies émergentes et où ils ont présenté les solutions d'ATEME à 1 500 clients.

De son côté, notre équipe de recherche et développement s'apprête à déposer cinq nouveaux brevets en mai.

Incidences de la crise du Covid-19 sur les perspectives financières

En matière de chiffre d'affaires, l'impact immédiat de la crise liée au Covid a été l'annulation de certaines commandes de Kyrion en raison du report de manifestations sportives comme le championnat de football de l'UEFA et les Jeux Olympiques. Par ailleurs, certains clients diffèreront leurs investissements au moins jusqu'au second semestre, en particulier ceux qui sont le plus exposés au recul des recettes publicitaires ou des revenus générés par les activités sportives. A l'inverse, l'essor de la consommation de vidéo à la demande par abonnement et la pression sur la capacité réseau donnent un coup d'accélérateur à de nombreux projets, débouchant sur un pipeline important d'opportunités. En outre, notre solide socle de chiffre d'affaires récurrent mensuel nous confère une visibilité supplémentaire.

En parallèle, ATEME table sur une économie de l'ordre de 2 millions d'euros au titre de l'exercice 2020 au niveau de ses frais de déplacement et coûts de marketing. Par ailleurs, ATEME a imposé le gel temporaire des embauches pour les postes en contact avec la clientèle. La visibilité reste cependant suffisante pour soutenir le plan de recrutement au niveau de la R&D, avec 10 nouveaux ingénieurs qui vont grossir les rangs de notre équipe à partir du mois de juin.

Le contexte actuel justifie la suspension temporaire, depuis le 26 mars 2020, de nos objectifs financiers.

En termes de saisonnalité, le chiffre d'affaires du premier semestre de l'exercice est généralement inférieur à celui du second. L'effet de la crise liée au Covid-19 et notamment le report de certains revenus au second semestre, accentueront ce caractère saisonnier, avec un chiffre d'affaires au premier semestre actuellement attendu flat en glissement annuel. Ce défaut de croissance signifie que nous ne serons pas en mesure d'absorber entièrement au premier semestre une partie des coûts opérationnels supplémentaires engagés en 2019. Le second semestre devrait quant à lui présenter une très nette amélioration.

De nouveaux objectifs pour l'exercice seront annoncés à la fin du premier semestre.

Michel Artières, Président-Directeur Général d'ATEME, a commenté :

« Le premier trimestre a été marqué par une augmentation des ventes de logiciels, avec un effet positif sur la marge brute. Le recul du chiffre d'affaires global est uniquement le reflet d'une base de comparaison en glissement annuel gonflée par un chiffre d'affaires non récurrent lié à la revente de serveurs tiers. En ce qui concerne l'avenir, la crise liée au Covid-19 a conduit à l'annulation de certaines commandes, tandis que nous prévoyons un décalage d'une partie de l'activité au second semestre. Parallèlement, cette crise accélère certains projets avec l'explosion de la consommation de vidéo à la demande par abonnement qui stimule la nécessité de disposer de technologies de compression plus performantes. Grâce à notre visibilité en termes de chiffre d'affaires récurrent et à la solidité de notre situation de trésorerie, nous sommes en mesure de maintenir notre plan d'investissement dans la recherche et développement. Nous serons ainsi très bien placés pour tirer notre épingle du jeu dès que les conditions de marché montreront des signes d'embellie. »

Calendrier financier :

16 juillet 2020 : chiffre d'affaires du premier semestre 2020

À propos d'ATEME : le nouveau leader de l'infrastructure de diffusion vidéo, au service du contenu premium et des plus grands fournisseurs de services dans le monde. Cotée sur Euronext Paris depuis 2014, ATEME a transformé le domaine de la diffusion vidéo. ATEME fut la première société à commercialiser une solution 4:2:2 10-bit, la première à proposer une solution HEVC et HDR opérationnelle, et récemment, à lancer la première véritable solution logicielle NFV pour la diffusion vidéo, conçue pour accompagner la transition des fournisseurs de service vers les datacenter vidéo. Pour compléter notre technologie de pointe, ATEME est partenaire de fleurons technologiques comme Intel, Apple et Microsoft dans le but de créer les meilleures solutions de diffusion vidéo.ATEME est un membre actif de groupes et organisations comme le DVB et le SMPTE. ATEME a participé activement aux travaux de l'ITU pour la standardisation du codec HEVC en 2013. En juin 2014, ATEME a rejoint l'Alliance for Open Media pour aider au développement d'un codec vidéo ouvert et libre de droits. Le siège d'ATEME est situé à Vélizy en Ile de France, et l'entreprise dispose de bureaux R&D et de support à Rennes, Denver, Sao Paulo, Singapour et Sydney. Assurant une présence commerciale dans 24 pays, ATEME est riche de 300 collaborateurs, dont 100 des meilleurs experts vidéo au monde. En 2019, ATEME a servi près de 400 clients partout dans le monde, a atteint un chiffre d'affaires de 66,4 millions d'euros, dont 93% ont été réalisés à l'export.

Libellé : ATEME – Code ISIN : FR0011992700 - Mnémonique : ATEME – Compartiment : C