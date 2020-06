(Euronext Paris - Compartiment C)

04/06/2020 - 17:45

MISE A DISPOSITION DES DOCUMENTS PREPARATOIRES A L'ASSEMBLEE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 26 JUIN 2020

Mesdames, Messieurs les actionnaires,

Nous vous informons que notre Assemblée Générale Ordinaire Annuelle aura lieu le 26 juin 2020, à 14 heures, Domaine de la Source 69270 à St Romain au Mont d'Or.

/! : Selon la décision du Conseil d'Administration réuni le 27 avril 2020, il a été décidé que l'Assemblée Générale Ordinaire du 26 juin 2020 se tiendra à huis clos afin de garantir la santé des salariés, des actionnaires, des administrateurs et mandataires sociaux, ainsi que des commissaires aux comptes et conseils de la société. Cette disposition est prise en application de l'article 4 de l'Ordonnance N° 2020-321 du 25 mars 2020, elle-même prise en application de la Loi N°2020-290 du 23 mars 2020.

L'avis de réunion valant avis de convocation, incluant l'intégralité du texte des résolutions et les principales modalités de participation et de vote à l'assemblée, a été publié le 8 mai 2020 au BALO.

Il est consultable sur le site du BALO à l'adresse suivante :

https://www.journal-officiel.gouv.fr/balo/document/202005082001511-56

et sur le site www.artprice.com à l'adresse suivante :

http://serveur.serveur.com/Press_Release/2020_pdf/artmarket-avis-de-reunion-valant-avis-de-convocation.pdf

L'avis de convocation est publié le 5 juin 2020 dans le journal d'annonces légales Le Progrès.

L'exposé des motifs et projet de texte des résolutions à l'Assemblée Générale Ordinaire est disponible sur le site www.artprice.com à l'adresse suivante :

http://serveur.serveur.com/Press_Release/2020_pdf/artmarket-expose-motifs-et-projet-resolutions-AGOA-26-06-20.pdf

La présentation de Madame Emmannuelle Chanoinat, dont la nomination est proposée à l'Assemblée Générale Ordinaire en remplacement d'un administrateur démissionnaire est disponible sur le site www.artprice.com à l'adresse suivante :

http://serveur.serveur.com/Press_Release/2020_pdf/artmarket-presentation-emmanuelle-chanoinat.pdf

Les documents prévus, notamment, par les articles L 225-115 et R225-83 du code de commerce sont tenus à votre disposition dans les délais légaux auprès de :

ARTPRICE.COM :

- par courrier au siège social : Domaine de la Source 69270 St Romain au Mont d'Or,

ou

- par email : ag@artprice.com

ou

CIC :

- par courrier : 6 avenue de Provence - 75441 Paris Cedex 9,

ou

- par mail : serviceproxy@cic.fr

Le formulaire de vote est disponible sur le site d'Artprice.com à l'adresse suivante :

http://serveur.serveur.com/Press_Release/2020_pdf/artmarket-ag-26.06.2020-formulaire-de-vote.pdf

Le rapport financier 2019 peut être consultés sur le site d'actusnews et sur celui d'Artprice.com aux adresses suivantes :

https://www.actusnews.com/fr/soc/ARTPRICE/documents

http://serveur.serveur.com/Press_Release/2020_pdf/art-market-rapport-financier-annuel-2019.pdf

Le rapport annuel 2019 d'Artmarket est disponible sur le site www.artprice.com à l'adresse suivante :

http://serveur.serveur.com/Press_Release/2020_communication_financiere.html

Nous vous informons que le nombre total d'actions et de droits de vote composant le capital d'Artmarket.com à la date de la publication de l'avis de réunion étaient les suivants :

Nombre total d'actions composant le capital social Nombre total de droits de vote théoriques* Nombre total de droits de vote réels* 6 651 515 8 759 223 8 759 223

(*) Toutes les actions de la société disposent des mêmes droits de vote à l'exception des actions auto-détenues qui perdent leur droit de vote et des actions détenues sous la forme nominative depuis plus de 2 ans qui bénéficient de droits de vote double.