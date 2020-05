11/05/2020 - 08:00

Chiffre d'affaires en K€ 1T2020 1T2019 Variation en %

Internet 2265 2337 -3%

Indices et autres prestations 57 64

*Total 1er Trimestre 2322 2401 -3%

* NB : Le CA du T1 2020 ne comporte pas la Chine, Hong Kong et Taïwan.

Note : le CA manquant est désormais contractuellement géré par Artron (voir Note Artron et suspension du cours d'Artmarket.com en bas du présent communiqué). CF Rapport Financier Annuel 2019 du 27/04/2020 et le document de référence Artprice 2018 déposé à l'AMF le 25 juin 2019 (le chapitre 4.2.1).

Perspectives 2020 très positives malgré le Covid-19 :

« Avec le Covid-19 impactant chaque aspect de notre vie, nous avons vu l'équivalent de deux années de transformation numérique en deux mois » selon Satya Nadella VP Microsoft ® dans Les Échos. Cette phrase résume parfaitement le temps présent d'Artmarket et son avenir vis-à-vis de ses clients, membres et prospects.

Le monde vit une crise sanitaire sans précédent avec la pandémie de Covid-19 et le Marché de l'Art, en tant que marché mondial, n'a pas été épargné : report et annulation de foires, fermetures des musées et des galeries, sessions de ventes aux enchères annulées chez les Maisons de Ventes. La réalité du Covid-19 est cruelle.

Mais une solution s'est très vite imposée : Internet et la révolution numérique.

En effet, après une période de sidération, les acteurs du Marché de l'Art ont compris que l'avenir du Marché de l'Art passait par la dématérialisation intégrale pour survivre à cette crise. Cette mutation sans pareille est d'autant plus spectaculaire que le Marché de l'Art, selon les différentes études d'Artmarket.com avec son département Artprice depuis des années, accusait un immense retard en matière de culture numérique.

Artmarket constate de véritables bascules dans l'univers d'Internet de grands comptes à l'existence centenaire qui jusqu'à présent ne consacraient qu'une faible partie de leur budget au numérique. Sa filiale américaine à New York, Artprice Inc., est très sollicitée pour qu'Artmarket.com prenne en charge 100% de la vie numérique de ces grands comptes.

« Notre filiale américaine Artprice Inc. (ex Sound View Press 1991) présidée par Peter Hastings Falk constitue un témoin économique de très grande qualité. Fidèles à leur culture de battants, nos clients américains et notamment new-yorkais en pleine crise sanitaire sont déjà en train d'inventer avec nous le monde d'après pour le Marché de l'Art ».

D'autre part, Artmarket.com, en particulier par sa filiale scientifique Xylogic (Artprice Suisse), est l'acteur global historique qui a contribué avant tout le monde à dématérialiser le Marché de l'Art dès les prémices de l'Internet en 1987.

Le Covid-19 est une immense tragédie mais la lucidité doit s'imposer. Artmarket sortira grand gagnant de cette terrible épreuve par son avancée technologique, son statut de Leader mondial depuis 1987 et d'acteur global désormais avec Artmarket.com. La genèse de cette crise est sanitaire. L'économie et la finance ne sont que la conséquence et non la cause de cette onde de choc mondiale.

Les musées, galeries et foires communiquent désormais sur leur visite virtuelle en 360°, les Maisons de Ventes sur leurs ventes aux enchères en ligne, les artistes contemporains s'exposent en ligne et imaginent même des performances en direct, incluant notamment la technologie en vision 360°.

La suite s'écrit en Intelligence Artificielle, en Big Data, en Réalité augmentée et/ou virtuelle, en 8K, en Blockchain ...

Artmarket.com a ainsi, démontré son savoir-faire, en particulier sur la vision 360° en Pro2 8K du leader mondial Insta360 (référence mondiale pour Apple®) pour laquelle le laboratoire d'Artmarket est bêta testeur depuis plusieurs années et sur lequel elle est pionnière et référente Google déjà depuis de très nombreuses années.

À travers les visites virtuelles de son siège social le Musée d'Art Contemporain l'Organe, notamment par les casques de VR Oculus de Facebook, que l'on peut d'ores et déjà comptabiliser sur des supports tels que Google, Facebook, Flickr, Instagram avec ses 9 millions d'abonné(e)s, la popularité d'Artmarket ne cesse de s'étendre au niveau international (8100 reportages). Ce sont là encore des retombées médiatiques pour Artmarket.com.

Son siège social, le Musée d'Art Contemporain l'Organe, est n°2 en France en nombre de visiteurs uniques virtuels en 360°4K et 8k (4,5 millions) des Musées d'Art Contemporain, selon les données Google et Flickr, derrière le Centre Georges Pompidou suivi de près par la Fondation Louis Vuitton.

Par ailleurs, Artprice images®, qui permet un accès illimité au plus grand fonds du Marché de l'Art au monde, bibliothèque constituée de 180 millions d'images ou gravures d'œuvres d'Art de 1700 à nos jours commentées par ses historiens, a vocation à être accessible en Réalité Augmentée par Artmarket. Sotheby's Institute of Art, un fidèle client d'Artmarket sera le premier à tester pour ses étudiants cette Réalité Augmentée du fonds d'images d'Artmarket à travers les siècles.

Des studios à très haute technologie de numérisation 3D, se mettent en place pour les clients d'Artmarket.com et notamment les 6 300 maisons de ventes partenaires. La photo 2D servile est appelée à disparaître pour restituer enfin la véritable œuvre en 3D avec un traitement d'intelligence artificielle. Une jeune génération de photographes explore avec passion cette révolution de leur métier.

Désormais, l'Intelligence Artificielle supplante définitivement le photographe pour la photographie industrielle de grande qualité, telle celle des catalogues de ventes.

Seule la culture numérique d'Artmarket initiée en 1987 avec Groupe Serveur, pionnier de l'Internet en Europe (cf. TIME Magazine 2001), pouvait la conduire à cette avant-garde technologique qui accompagnera inéluctablement le Marché de l'Art dans sa globalité au cours des années qui viennent par sa dématérialisation avec une accélération historique pour le 2S 2020 du fait de la pandémie tragique du Covid-19.

Artmarket.com est donc idéalement positionnée, par sa place de Leader mondial de l'information sur le Marché de l'Art (Artprice), pour asseoir sa position d'acteur global au sein de l'univers dématérialisé du Marché de l'Art (Artmarket) qui profitera des avancées technologiques dans le domaine de la restitution d'images et de l'augmentation exponentielle des débits Internet qui vont ouvrir un nouveau champ des possibles. (5G, fibre optique, satellites orbites basses)

Pour répondre au désarroi de la communauté du Marché de l'Art, Artmarket.com rend temporairement possible durant cette période tragique, et ce de manière gratuite et illimitée, la mise en ligne d'œuvres d'Art en vente sur sa Place de Marché Normalisée©.

À ce titre, Artmarket.com constate la réalité de ce changement de paradigme en observant une très nette augmentation du nombre d'œuvres d'Art en vente sur sa Place de Marché Normalisée. Cela prouve que les acteurs du Marché de l'Art ont compris la pertinence de la Place de Marché Normalisée d'Artmarket.com, que ce soit dans le cadre d'enchères ou d'annonces à prix fixe.

Le Marché de l'Art depuis l'an 2000, soit 20 ans d'observation, a fait preuve d'une maturité à toute épreuve, affrontant la crise du NASDAQ, les événements du 11 septembre 2001, la 2ème guerre d'Irak et bien sûr la crise financière et économique sans précédent de 2008, la tension géopolitique mondiale (USA / CHINE) avec en outre, l'apparition des taux négatifs, nuls ou voisins de zéro laminant les épargnants.

Désormais à l'épreuve du Covid-19, nul doute qu'encore une fois, comme il l'a fait depuis toujours, le Marché de l'Art s'érigera en valeur refuge et sortira par le haut de cette crise sans précédent depuis des décennies.

Note sur Artron et la suspension du cours d'Artmarket.com

Voir l'intégralité du communiqué du 20 mars 2020 relatif à l'avis de suspension du cours de bourse d'Artmarket.com : https://www.actusnews.com/fr/ARTPRICE/cp/2020/03/20/avis-de-suspension-du-cours-artmarket_com

Artron invoque notamment la problématique de redémarrage de ses activités et le climat de défiance internationale actuelle à l'égard de la Chine.

La situation est, en tout cas, jugée extrêmement grave en Chine pour que celle-ci demande en urgence un rapport interne du CICIR, principal organisme chinois de Renseignements appartenant au Ministère de la Sécurité d'Etat. Ce rapport a été communiqué aux hauts responsables chinois et à son Président Xi Jinping le mois dernier et dont l'agence Reuters se fait l'écho ces jours-ci. (Les Echos/ Reuters).

Ce document révèle selon le CICIR, organe des renseignements Chinois, que : « La Chine fait aujourd'hui face à une énorme vague d'hostilité sans pareille dans le monde. Le sentiment anti-chinois serait même à son plus haut niveau depuis 1989 et la répression de la place Tiananmen ».

ll est pourtant essentiel pour Artmarket.com, au regard des violations contractuelles décrites dans le communiqué de suspension du cours du 20 mars 2020, d'avoir un éclairage complet sur notamment la plateforme de paiement d'Artron qui se subrogea subitement début 2019 à la plateforme de paiement d'Artmarket.com sans que celle-ci n'ait été prévenue de quelque manière que ce soit.

Il en est de même sur l'intégralité du montant des fonds perçus par Artron pour le compte d'Artmarket.com - qui contractuellement appartiennent à Artmarket.com - ainsi que le traitement comptable et juridique employé par Artron dont Artmarket.com n'a reçu aucune information bien que le contrat commercial le prévoyait expressément.

Enfin, le paramétrage informatique général de traçage et de localisation des clients chinois demandé par les autorités chinoises par la loi du 18 février 2019 et les multiples directives gouvernementales qui ont suivi, visant l'Intranet chinois et ses citoyens, doivent être intégralement communiqués par Artron à Artmarket.com afin que cette dernière puisse se faire une "legal opinion".

Le contexte international, principalement axé sur le rôle de la Chine dans la genèse du Covid-19 à Wuhan dans la province du Hubei, ne contribue pas au dialogue, ni à la manifestation de la vérité que demande Artmarket.com et ne cesse de se dégrader.

Les comptes annuels 2019 ont donc été arrêtés par principe prudentiel sans le chiffre d'affaires de la Chine, Taïwan et Hong Kong où Artmarket.com tient à rappeler qu'antérieurement au contrat de distribution exclusive avec Artron en Chine démarrant le 1er janvier 2019, Artmarket réalisait pour son compte son propre chiffre d'affaires en direct sur ces trois entités chinoises et ce depuis plus de 12 ans, grâce à ses propres banques de données en mandarin, et ce sans l'intervention d'Artron.

Malgré la crise mondiale, l'extrême fragilité des relations internationales avec la Chine, entretenue par un climat délétère notamment par les plaintes d'états américains et de nombreux pays tiers demandant des enquêtes internationales mettant en cause nommément la Chine dans sa dissimulation d'informations du Covid-19.

Artmarket, dans un souci de bonne gestion et de son avenir, privilégie toujours la diplomatie et le respect des engagements contractuels tant qu'elle ne rencontre pas une démarche intentionnelle d'Artron ou d'une administration tiers.

Le Marché de l'Art étant totalement contrôlé par les autorités chinoises, ce facteur primordial oblige Artmarket à intégrer une approche diplomatique vis-à-vis des différentes administrations qui permettent le bon déroulement des relations commerciales entre Artmarket et Artron dans le cadre très règlementé du Marché de l'Art chinois et de l'intranet étatique.

Cela correspond à une volonté de protéger l'avenir du groupe Artmarket.com notamment, pour son bon développement en Chine comme aux USA et défendre les intérêts de ses actionnaires et du marché.

Artmarket rappelle dans ce conflit international très tendu qui se dégrade de jour en jour que le marché américain est le premier marché mondial du Marché de l'Art où Artmarket réalise son principal chiffre d'affaires, ajoutant ainsi un paramètre très sensible dans l'équation diplomatique vis-à-vis de la Chine.

À l'heure actuelle, Artmarket.com mène toutes les diligences possibles malgré le contexte géopolitique, économique et sanitaire catastrophique pour adopter le plus rapidement possible une position juridique et comptable définitive qui lui permettra de reprendre au plus vite sa cotation et ne peut donner une date précise à ce jour.

Fin de la note.

A propos d'Artmarket :

Artmarket.com est cotée sur Eurolist by Euronext Paris, SRD long only et Euroclear: 7478 - Bloomberg: PRC - Reuters: ARTF.

Artmarket avec son département Artprice furent fondées en 1997 par thierry Ehrmann, son PDG. Elles sont contrôlées par Groupe Serveur créé en 1987.

https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2019/10/biographie_oct2019_WhosWho_thierryEhrmann.pdf

Artmarket est l'acteur global du Marché de l'Art avec entre autres son département Artprice qui est le Leader mondial des banques de données sur la cotation et les indices de l'Art avec plus de 30 millions d'indices et résultats de ventes couvrant plus de 730 000 Artistes.

Artprice Images® permet un accès illimité au plus grand fonds du Marché de l'Art au monde, bibliothèque constituée de 180 millions d'images ou gravures d'œuvres d'Art de 1700 à nos jours commentées par ses historiens.

Artmarket avec son département Artprice, enrichit en permanence ses banques de données en provenance de 6 300 Maisons de Ventes et publie en continu les tendances du Marché de l'Art pour les principales agences et 7 200 titres de presse dans le monde. Artmarket.com met à la disposition de ses 4,5 millions de membres (members log in), les annonces déposées par ses Membres, qui constituent désormais la première Place de Marché Normalisée® mondiale pour acheter et vendre des œuvres d'Art à prix fixe ou aux enchères (enchères réglementées par les alinéas 2 et 3 de l'article L 321.3 du Code du Commerce).

Artmarket avec son département Artprice, possède le label étatique « Entreprise Innovante » décerné par la Banque Publique d'Investissement (BPI), pour la deuxième fois en novembre 2018.

Le Rapport Annuel du Marché de l'Art mondial 2019 publié en février 2020 par Artprice by Artmarket :

Le Rapport du Marché de l'Art Contemporain 2019 :

Sommaire des communiqués d'Artmarket avec son département Artprice :

Découvrir l'alchimie et l'univers d'Artmarket et son département Artprice

dont le siège social est le célèbre Musée d'art contemporain Abode of Chaos dixit The New York Times / La Demeure du Chaos :

