CA en K€ 3T2020 3T2019* Variation en %

Internet 1846 1931 -5 %

Indices& prestations 39 37

Total 3T 2020 1885 1968 -4%

Chiffre d'affaires en K€ : 1S2020 S2019 variation en %

Internet : 3490 3572 -2%

Indices et autres prestations : 180 130 +38%

Total 1er semestre 2020 : 3670 3702 -0,86%

Le chiffre d'affaires trimestriel d'Artmarket.com du T3 2020 se maintient très correctement (-5%), en dépit d'une paralysie planétaire face à la deuxième vague du COVID-19 et des confinements successifs ainsi que d'un effondrement du PIB mondial jamais vu dans le monde depuis 1945. C'est le cas pour les Maisons de Ventes qui sont obligées de muter intégralement sur l'Internet. Un article de fond des Échos de vendredi dernier citait Sotheby's et Christies's dans la tempête du Covid-19 qui s'appuyaient sur notamment les « données officielles d'Artprice » pour légitimer leurs nouvelles présences dans l'Internet.

Cela résume bien le changement de paradigme face à cette pandémie et, de manière plus générale, les normes prophylactiques qui s'inscrivent dans la durée partout dans le monde et ce pour toutes les futures alertes sanitaires de l'OMS. C'est aussi la position d'Artprice by Artmarket dans le Marché de l'Art qui aide les grands acteurs du siècle dernier à se légitimer dans le monde numérique.

A contrario d'une majorité de sociétés cotées, le RN de l'exercice 2020 d'Artmarket.com sera en forte croissance positive, déjà confirmée par les résultats du 1S2020 et l'effondrement des principaux postes de charges publicitaires.

En effet, ils se sont révélés plus coûteux que nécessaires par la notoriété acquise par Artprice by Artmarket au cours des 23 dernières années. C'est un des éléments positifs que seule une telle situation comme la pandémie a permis de constater par la force des choses, au détriment de certains fournisseurs publicitaires du groupe.

Le chiffre d'affaires T3 2019* / 2020 est retraité en neutralisant les échanges valeurs marchandises spécifiques aux salons, foires et expositions afin de donner une image précise du chiffre d'affaires encaissé.

Les acteurs du Marché de l'Art, quelle que soit leur taille, face à la suppression intégrale des foires et salons (-94%) dans le monde, ont pris conscience de la réalité du chiffre d'affaires qui en découlait. Le constat est unanime : le différentiel de charges est spectaculaire face à un chiffre d'affaires quasiment inchangé.

Seule une situation mondiale et aussi dramatique que le COVID-19, premières et deuxièmes vagues, a permis aux acteurs du Marché de l'Art de constater les réalités comptables et de faire un arbitrage spectaculaire de leurs budgets foires et salons vers la migration intégrale de leurs fonds de commerce et activités sur Internet.

Artprice by Artmarket, qui a racheté la SSII historique du Marché de l'Art Xylogic SA Suisse, a les briques logicielles pour proposer, dans différentes gammes de prix en prévision pour le 1er trimestre 2021, des services payants en ligne qui, en quelques heures, permettront notamment aux petites et moyennes structures, aux marchands, galeries, antiquaires, Maisons de Ventes, etc... de basculer intégralement en ligne par la Place de Marché Normalisée® à prix fixe ou aux enchères d'Artprice.

Le nombre d'annonces en ligne d'œuvres d'art sur la Place de Marché Normalisée est en augmentation constante. Avec Stripe, infrastructure de paiement pour le commerce en ligne le client pourra directement acheter ses œuvres en ligne.

Le nombre d'annonces en ligne est en croissance. Plus de 67 000 œuvres sont en ligne : https://www.artprice.com/marketplace?p=1&sort=price_sorted_eur-desc

La croissance externe pour accroître son CA et son expertise, Artmarket vise en 2021 un des fleurons de l'expertise en Fine Art

Afin d'accroître davantage son chiffre d'affaires et surtout son expertise, Artmarket.com envisage en 2021 une acquisition d'un des fleurons de l'expertise en Fine Art du Marché de l'Art en Europe ou aux USA.

La cible d'acquisition se doit d'être un des meilleurs spécialistes mondiaux de l'expertise. Cette acquisition permettra d'une part, immédiatement une croissance du chiffre d'affaires, de par son fichier clients hautement qualifié et d'autre part, permettra à Artmarket.com et à son département d'économétrie Artprice d'ajouter une compétence humaine exceptionnelle.

Le montage pressenti, quel que soit le cabinet d'expertise, est régi par le même modèle, à savoir : amener le cabinet d'expertise à le faire migrer en 2.0, ce qui confortera le souhait de ses jeunes associé(e)s comme les fondateurs, qui restent aux commandes, leur avaient promis.

Les cabinets d'expertise en Fine Art à l'étude pour cette acquisition ont tous pratiquement en commun les points suivants :

- Ils sont depuis près de 20 ans de très gros clients d'Artprice by Artmarket en abonnements multi-users et en termes de requêtes /jours. Certains d'entre eux ont même demandé des outils spécifiques. Tous reconnaissent qu'Artprice leur a permis d'économiser, de manière très substantielle, des ressources humaines et surtout des surfaces de documentation très onéreuses.

- Le(s) fondateurs des cabinets d'expertise pressentis aspire(nt) à ce que leur(s) nom(s) soi(en)t maintenus comme symbole(s) d'excellence. Ils ont toutefois conscience que la migration vers le cabinet d'expertise 2.0 est une nécessité pour la jeune garde qui est devenue associée. Tous reconnaissent que la collaboration avec Artprice by Artmarket leur permettra de transformer en grande partie leur savoir-faire humain en algorithmes et IA.

- Ils pensent tous que la profitabilité des cabinets d'expertises doit s'étendre au-delà de l'art ancien, posséder bien évidemment la maîtrise de l'art moderne mais surtout, grâce aux banques de données d'Artprice et à ses outils d'analyse, attaquer le « repositionnement » des artistes Post-War (1945-1970). Ce marché de l'expertise qui requiert l'ensemble des compétences d'Artprice alliées au savoir-faire humain exceptionnel des cabinets d'expertise, représente un chiffre d'affaires considérable, validé par la cote des artistes Post-War qui ne cesse de monter en volume et en prix.

- Ils confirment enfin que, quel que soit l'avenir, le cabinet d'expertise se doit d'être détaché de tout organisme de ventes afin d'éviter les conflits d'intérêts. L'indépendance et l'impartialité sont les maîtres mots de cette profession depuis toujours.

Cette acquisition s'effectuera principalement sur les fonds propres, en excluant toute augmentation de capital. Ceci s'inscrit dans la stratégie d'Artmarket.com pour consolider et étendre ses compétences en tant qu'acteur global du Marché de l'Art. thierry Ehrmann, PDG d'Artmarket.com et Fondateur d'Artprice : « J'ai toujours exclu toute augmentation de capital depuis notre entrée en bourse pour ne pas diluer les actionnaires et laisser à l'action un flottant réduit, gage de possibles hausses »

Il souligne l'intérêt d'une telle acquisition « Ce projet d'opération de croissance externe sur une nich market répond à deux impératifs : acquérir ce qui est dans la juste continuité d'Artprice by Artmarket depuis plus de 20 ans et pour autant reconnaître qu'une part de savoir, en l'occurrence l'authentification de l'œuvre d'art, n'était pas présente dans les produits et services d'Artprice by Artmarket. »

L'évolution inéluctable vers la financiarisation du Marché de l'Art conduit fort logiquement au recours croissant de l'expertise, dans un univers de taux négatifs, accroissant l'intérêt de l'investissement dans l'Art.

C'est le cas en particulier pour le secteur de l'assurance, très demandeur, qui est dans l'obligation d'une mise à jour permanente de la valeur des œuvres d'Art de ses clients en fonction de l'évolution du Marché de l'Art, afin d'ajuster ses tarifs. Dans une moindre mesure c'est aussi le cas des études notariales.

Artmarket.com, en tant que Leader mondial de l'Information sur le Marché de l'Art, détient, et à elle-seule, le process nécessaire et les données indispensables à cette industrialisation de l'expertise, répondant ainsi aux besoins immédiats du monde de l'assurance.

La Croissance interne d'Artmarket.com en 2021

Cette fois, avec les nouvelles stratégies de l'ensemble des Maisons de Ventes du Marché de l'Art, il est incontestable que le postulat de départ d'Artmarket.com "vers la dématérialisation du Marché de l'Art" est effectif. La pandémie mondiale du Covid-19 n'a fait qu'accélérer un processus inéluctable décrit depuis longtemps par Artprice.

Cette mutation sans pareille est d'autant plus spectaculaire que le Marché de l'Art, selon les différentes études d'Artmarket.com avec son département Artprice depuis des années, accusait un immense retard en matière de culture numérique, comme aucun autre secteur économique.

En matière de numérique, les habitudes prises sont irréversibles, ce qui constitue pour Artmarket.com un gage de croissance exceptionnelle.

La 5G est déjà utilisée dans la majorité des pays européens comme l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne ainsi qu'au Royaume-Uni, en Scandinavie, en Suisse et bien sûr en Asie et aux États-Unis où Artprice constate une forte croissance de son trafic Internet mobile avec son opérateur historique Verizon, sachant que la 5G couvre 85 % des grandes villes américaines avec une multitude d'opérateurs. La France est un des derniers pays au monde à démarrer sa 5G à la mi-décembre.

Il est donc incontestable que la 5G, pour les banques de données Artprice, est un accélérateur de croissance garanti, sans coût supplémentaire. Les opérateurs 5G pourront désormais vendre des abonnements Artprice by Artmarket en prélevant le montant sur la facture téléphonique de leurs clients, ce qui ouvre une formidable commercialisation pour Artmarket.com où l'opérateur 5G est intéressé à la vente des abonnements.

Ainsi, Artmarket.com et ses clients, dans le cadre de la 5G, seront débarrassés de la lourdeur du paiement par carte bancaire avec les étapes et processus d'identification liés notamment aux directives DSP2, véritable chemin de croix pour le commerce électronique.

Pour le futur projet d'IPO de sa Place de Marché Normalisée® sur le marché américain, la 5G sera l'élément indispensable d'Artmarket.com pour assurer à terme la parfaite synchronisation des offres des acheteurs lors des sessions d'enchères, avec une rigueur juridique et scientifique dépassant de très loin les enchères physiques ou électroniques.

Ceci peut donner une idée de ce que pourrait être la valorisation de la seule Place de Marché Normalisée qu'est celle d'Artprice by Artmarket qui continue à prospérer depuis 16 ans, sans la moindre perte, a contrario de la concurrence, dans l'attente d'être rémunérée sur les enchères en ligne comme le permet la juridiction américaine, à la différence des règles françaises qui ne sont pas adaptées aux pratiques courantes de l'Internet.

Le Marché de l'Art depuis l'an 2000, soit 20 ans d'observation, a fait preuve d'une maturité à toute épreuve, affrontant la crise du NASDAQ, les événements du 11 septembre 2001, la 2ème guerre d'Irak et bien sûr la crise financière et économique sans précédent de 2008, la tension géopolitique mondiale (USA / CHINE) qui s'aggrave de jour en jour, l'apparition des taux négatifs, nuls ou voisins de zéro laminant les épargnants.

Le Rapport spécial sur les 20 ans d'Art Contemporain édité par Artprice by Artmarket est édifiant. Il est devenu le moteur avec une croissance de +2100% en 20 ans, avec un rendement annuel moyen de +12 % :

https://fr.artprice.com/artprice-reports/le-marche-de-lart-contemporain-2020

L'investissement refuge que constitue le Marché de l'Art depuis la nuit des temps.

Face aux taux bancaires négatifs qui gagnent du terrain sur tous les continents, à une récession mondiale historique ainsi qu'à une explosion de la dette mondiale, les investisseurs cherchent à replacer leurs patrimoines notamment dans le Marché de l'Art qui se financiarise. En effet, l'Art a toujours été une valeur refuge en temps de crise

Le Directeur Général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus a déclaré : « Cette pandémie est une crise sanitaire comme on n'en voit qu'une par siècle et ses effets seront ressentis pour les décennies à venir ». L'OMS a prévenu en outre que la pandémie de coronavirus allait probablement être « très longue ».

Une note d'optimisme se dégage à l'horizon 2021 cette semaine : l'annonce avec certaines réserves par les laboratoires Pfizer et BioNTech d'un vaccin basé sur l'ARN-m avec un taux d'efficacité à 90% sur la phase III des tests qui a redonné le moral aux bourses mondiales, permettant de prévoir une année 2021 plus sereine pour le Marché de l'Art et Artmarket.com.

De même, le Marché de l'Art américain, au regard de l'élection de Joe Biden à la Présidence des USA, anticipe un scénario haussier.

