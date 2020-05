07/05/2020 - 19:00

Pantin, le 7 mai 2020

Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social au 30 avril 2020

Article 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers



Place de cotation : Euronext Growth Paris

Code ISIN : FR0013398997

Site web : https://arcure.net





Date Nombre total d'actions

composant le capital social Nombre total de

droits de vote théorique Nombre total de

droits de vote exerçables (1) 30/04/2020 4 984 142 4 984 142 4 961 879

(1) Après prise en compte des actions auto détenues





A propos d'ARCURE

Crée en 2009, Arcure est une société de haute technologie, spécialiste de l'Intelligence Artificielle appliquée au traitement d'image dans l'univers industriel, qui développe et commercialise des solutions pour renforcer l'autonomie et la sécurité des engins industriels.

En collaboration avec les équipes de recherche du CEA (Commissariat à l'Energie Atomique et aux Energies Alternatives), Arcure a notamment développé BLAXTAIR®, une solution de pointe de détection intelligente de piétons, garantissant la sécurité autour des véhicules industriels dans de nombreux contextes, et notamment dans les environnements les plus extrêmes. Vendu déjà à près de 5 000 exemplaires dans plus de 30 pays, BLAXTAIR® est utilisé par les leaders industriels mondiaux et progressivement adopté par les constructeurs d'engins.

Plus récemment, Arcure a élargi son offre avec Oméga, un capteur de vision 3D issu de la technologie BLAXTAIR® destiné exclusivement aux constructeurs et aux intégrateurs de systèmes intelligents pour l'industrie 4.0.

Arcure, cotée sur le marché Euronext Growth (ISIN : FR0013398997 - Mnémo : ALCUR) a réalisé, en 2019, un chiffre d'affaires de 7,6 M€ (dont 58% à l'international).