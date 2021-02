18/02/2021 - 17:45

Paris, le 18 Février 2021 – Leader dans la crypto-banque, Simplex s'est associé à ARCHOS, pionnier de l'électronique grand public, pour démocratiser encore davantage l'accès aux crypto-monnaies. Simplex révolutionne le monde des paiements en créant un moyen sécurisé et convivial d'acheter et de vendre des crypto-monnaies.



Innovant constamment sur le marché de l'électronique, ARCHOS propose une large gamme d'appareils tels que des tablettes, des téléphones mobiles et des hardware wallets.



Cette intégration Simplex-ARCHOS permettra à tous les utilisateurs de tablettes ARCHOS d'acheter de la crypto-monnaie via Simplex en un clic depuis l'écran d'accueil de la tablette. En effet un raccourci Simplex sera pré-chargé sur tous les appareils ARCHOS, permettant aux consommateurs d'acheter facilement des crypto-monnaies avec une carte bancaire ou par virement bancaire.



Ce partenariat intervient à un moment où des millions de personnes recherchent des moyens d'accès faciles pour se connecter au monde de la finance en ligne. Alors que le marché de la crypto-monnaie continue de croître à un rythme rapide, Simplex et ARCHOS permettent à tous d'accéder simplement, rapidement et en toute sécurité à l'écosystème des crypto-monnaies via les tablettes ARCHOS.



Institution financière agréée de l'Union Européenne et membre principal du réseau Visa, Simplex est fière de proposer une solution d'accès aux crypto-monnaies transparente et sans risques via son vaste réseau de partenaires de premier plan qui inclut entre autres des plateformes d'échange d'actifs numériques et des courtiers. Avec pour mission de démocratiser l'accès à la crypto-monnaie, la nouvelle solution bancaire de Simplex simplifie l'achat et la vente de crypto-actifs et aide les utilisateurs à capitaliser rapidement et facilement sur les tendances du marché.



Fabricant d'électronique grand public avec 25 ans d'expérience, ARCHOS est un pionnier dans le domaine d'Android, ayant fabriqué les toutes premières tablettes Android. La marque française a révolutionné à plusieurs reprises le marché de l'électronique grand public depuis sa création, et propose désormais une gamme complète de smartphones et tablettes ainsi qu'une gamme de hardware wallets.



Parallèlement au lancement de leur partenariat, ARCHOS et Simplex offrent une promotion unique sur les hardware wallets d'ARCHOS qui seront disponibles pour les utilisateurs de Simplex sur la boutique en ligne ARCHOS via un code promotionnel unique.





Le Safe-T touch à 49€ TTC: le premier cold wallet avec écran tactile



L'ARCHOS SafeT touch consiste en un cold wallet doté d'un niveau de sécurité très élevé :

Un élément de stockage des clés privées dans un coffre-fort inviolable.

Une zone d'exécution sécurisée, spécifique aux transactions, exécutant un système d'exploitation certifié EAL7, développé en partenariat avec Prove & Run, une société leader en cybersécurité pour les périphériques connectés et les systèmes intégrés.

Une interface utilisateur et un indicateur de confiance sont automatiquement activés au déclenchement d'actions sensibles, pour une protection supérieure.

Un module Bluetooth Low Energy intégré au système d'exploitation sécurisé, son activation pour la synchronisation étant notifiée à l'utilisateur par le clignotement en bleu du bouton principal de navigation.

Un code PIN à 6 chiffres, l'appareil se bloquant après 4 tentatives infructueuses.



Un lecteur d'empreintes digitales qui permet exclusivement à son propriétaire de le verrouiller/ déverrouiller.Entièrement tactile, le Safe-T Touch offre un écosystème complet permettant une gamme de services: initier et recevoir des transactions, vérifier les soldes et les évolutions des devises et également échanger des crypto-actifs.

Enfin en cas de vol, perte ou casse de l'ARCHOS Safe-T touch, son titulaire bénéficie d'une copie de sauvegarde grâce à une clé de récupération de 24 mots.





Le Safe-T mini à 15€TTC : conçu et assemblé en France



L'ARCHOS Safe-T mini est le résultat des travaux menés par l'équipe R&D d'ARCHOS dans le domaine du chiffrement, de la sécurité et des monnaies virtuelles. Le produit a été conçu et développé en France et il est assemblé dans une usine française.



L'ARCHOS Safe-T mini assure ainsi le stockage et la gestion sécurisée des crypto-actifs :

Une puce mémoire chiffrée, en complément de son code PIN à 6 chiffres

Le stockage sécurisé des fonds rapatriés après trading sur la / les plateformes d'échanges choisies par l'utilisateur.

La compatibilité avec les crypto monnaies qui représentent 75% de la capitalisation totale des marchés de crypto actifs : Bitcoin, Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, Dash, Ether, Ether Classic, Litecoin, jetons ERC20.

Une application Web dédiée pour une installation et une utilisation faciles.





A propos d'ARCHOS

ARCHOS, pionnière dans l'électronique grand public, a sans cesse révolutionné ce marché. La marque française a ainsi été la première à proposer un lecteur MP3 à disque dur en 2000, un baladeur multimédia en 2003, des tablettes Google Android™ en 2009, un écosystème pour la maison intelligente dès 2014 et PicoWAN, le 1er réseau collaboratif dédié aux objets connectés, en 2016. Aujourd'hui, ARCHOS conçoit et démocratise au niveau mondial des solutions à forte valeur d'innovation : solutions mobiles, intelligence artificielle et blockchains. Avec un siège social en France et un bureau en Asie, Archos est coté sur Euronext Growth Paris, ISIN Code : FR0000182479. www.archos.com



A propos de Simplex

Simplex has been changing the status quo of crypto on/off ramps since 2014. As the market leader, we pioneered the first riskless global fiat onramp using a credit and debit card, which promises a zero chargeback guarantee. Simplex Banking offers the Simplex fraudless payment processing, with global payment accessibility. Working alongside the biggest names in the crypto ecosystem, including Binance, Huobi, Bitpay, among hundreds of others, Simplex provides the complete fiat infrastructure for the cryptocurrency ecosystem, enabling easy on/offramps on leading mobile solutions. As a licensed EU financial institution, Simplex was selected as one of the 10 most impactful companies in blockchain in 2020. Put simply, Simplex is making crypto accessible to all, turning the complex into the Simplex



