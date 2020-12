02/12/2020 - 17:50

Paris le 2 décembre 2020 - ARCHOS propose aux détenteurs de crypto-monnaies, le Safe-T mini, un coffre-fort numérique pour y stocker ses clés sécurisées à l'abri de toute tentative de piratage, au prix de 14,99€TTC.

L'offre d'ARCHOS s'inscrit à un moment où le Bitcoin a dépassé le 30 novembre dernier son plus haut historique à $19 857. Son cours a augmenté de 175% au cours de l'année 2020.

Le Bitcoin et les autres crypto-monnaies sont de plus en plus perçus comme valeur refuge : « Le bitcoin pourrait faire concurrence à l'or comme monnaie “alternative” dans les prochaines années, à mesure qu'une nouvelle génération d'investisseurs prend une part toujours plus importante sur le marché », ont écrit les analystes de JPMorgan.

Il est donc important que les adeptes de la crypto-monnaie puissent les conserver en toute sécurité dans un portefeuille numérique.

L'offre d'ARCHOS sera donc disponible au prix de 14,99€TTC dès aujourd'hui sur sa boutique web et jusqu'au 31 décembre 2020.





Le Safe-T mini : conçu et assemblé en France

L'ARCHOS Safe-T mini est le résultat des travaux menés par l'équipe R&D d'ARCHOS dans le domaine du chiffrement, de la sécurité et des monnaies virtuelles. Le produit a été conçu et développé en France et il est assemblé dans une usine française.

L'ARCHOS Safe-T mini assure ainsi le stockage et la gestion sécurisée des crypto-actifs :

Une puce mémoire chiffrée, en complément de son code PIN à 6 chiffres

Le stockage sécurisé des fonds rapatriés après trading sur la / les plateformes d'échanges choisies par l'utilisateur.

La compatibilité avec les crypto monnaies qui représentent 75% de la capitalisation totale des marchés de crypto actifs : Bitcoin, Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, Dash, Ether, Ether Classic, Litecoin, jetons ERC20.

Une application Web dédiée pour une installation et une utilisation faciles.





ARCHOS Safe-T mini : un portefeuille ultra sécurisé

5 raisons d'acheter l'ARCHOS Safe-T mini :

L'ARCHOS Safe-T mini est immunisé contre les virus informatiques.

Les clés privées et de récupération sont stockées sur l'ARCHOS Safe-T mini, hors ligne, et ne peuvent donc pas être piratées.

L'utilisateur est le seul à pouvoir consulter ses données sur l'écran OLED de son ARCHOS Safe-T mini.

Toutes les transactions doivent être validées par pression des boutons de l'ARCHOS Safe-T mini. Il est donc impossible pour les cybercriminels de les modifier.

En cas de détérioration, de perte ou de vol de son ARCHOS Safe-T mini, l'utilisateur pourra récupérer ses actifs en utilisant une phrase secrète de 24 mots.





Disponibilité et Prix

Le Safe-T mini est disponible dès maintenant sur le site web d'ARCHOS www.archos.com au prix de 14,99€TTC jusqu'au au 31 décembre 2020.



A propos d'ARCHOS

ARCHOS, pionnière dans l'électronique grand public, a sans cesse révolutionné ce marché. La marque française a ainsi été la première à proposer un lecteur MP3 à disque dur en 2000, un baladeur multimédia en 2003, des tablettes Google Android™ en 2009, un écosystème pour la maison intelligente dès 2014 et PicoWAN, le 1er réseau collaboratif dédié aux objets connectés, en 2016. Aujourd'hui, ARCHOS conçoit et démocratise au niveau mondial des solutions à forte valeur d'innovation : solutions mobiles, intelligence artificielle et blockchains. Avec un siège social en France, des bureaux en Europe et en Asie, ARCHOS s'affirme comme un acteur paneuropéen incontournable, coté au compartiment C d'Eurolist, Euronext Paris, ISIN Code : FR0000182479. www.archos.com.

Contact Presse

Bénédicte ERNOULT – [email protected]