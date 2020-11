12/11/2020 - 17:50

Accédez à la 4G et à la 5G depuis tous vos appareils et partagez votre data à la carte et sans engagement avec GlocalMe





Paris le 12 novembre 2020 - ARCHOS, pionnier français de l'électronique grand public, propose en collaboration avec GlocalMe, lancé par UCloudLink, leader en solution de « Cloud Sim » ou SIM virtuelle, coté au Nasdaq (code : UCL) une solution de connectivité innovante intégrant le routeur et l'accès Data multi-opérateurs, en 4G et en 5G, proposant la Data à la carte et sans engagement.





GlocalMe U3 : accès 4G multi-appareils, multi-pays sans engagement et avec une réception optimale, sans carte SIM

Un produit ultrafin et d'à peine 130 grammes permettant de se connecter immédiatement sans carte SIM en 4G dans plus de 140 pays dans le monde.

10 utilisateurs pourront se connecter de manière simultanée.

L'offre sera sans engagement et sera rechargeable en fonction de la consommation de données, depuis son smartphone, tablette ou ordinateur.

Le GlocalME U3 pourra facilement connecter tous types d'appareils, ordinateur, tablette, smartphone au réseau.

Ce modèle sera commercialisé à partir de décembre 2020 à 99,99€ avec 10 GB de données offerts en France et 135€ avec 24GB de données offerts dans 49 pays Européens.



GlocalMe U5 : la démocratisation de la 5G Multi-Supports

Le U5, doté de WiFi 6, va permettre aux utilisateurs de bénéficier d'une connexion 5G depuis n'importe quel appareil.

Son écran de 1.44'' permettra de fournir les informations essentielles de consommation de données et d'autonomie.

Le prix sera communiqué au premier trimestre 2021 avec un objectif de démocratiser la connexion 5G sur des supports comme les tablettes et les PC et d'offrir une expérience de performance inégalée sans engagement.





GloalMe est une offre unique de connectivité 4G et 5G, simple d'utilisation, alliant le routeur et les data, inédite et économique à destination des familles, des petites entreprises et des personnes en mobilité :

Sans engagement

10 utilisateurs connectés en simultané

Economique en consommation de données

Multi -opérateurs et sélection de la meilleure réception dans 140 Pays

Pas besoin d'installer une carte Sim, prêt à l'emploi, facile d'utilisation

Gestion de son compte sur Smartphone, Service client disponible 7jours/24H

Permet une connexion sécurisée par rapport à un Wifi public





A propos de GlocalMe

En tant que société mère de GlocalMe?la mission d'uCloudlink est d'améliorer la connexion des personnes et de maximiser l'utilisation du réseau grâce au partage du trafic de données mobiles. La technologie est au cœur de nos opérations, déployant plus de 100 brevets et investissant continuellement dans la R&D. Listé au NASDAQ (UCL) et desservant plus de 140 pays et régions en tant qu'une entreprise mondiale, nous fournissons les meilleurs services de données mobiles. Notre technologie Cloud SIM offre une expérience premium à des milliards d'utilisateurs en accédant aux services sur multi-réseaux. www.glocalme.com/FR



A propos d'ARCHOS

ARCHOS, pionnière dans l'électronique grand public, a sans cesse révolutionné ce marché. La marque française a ainsi été la première à proposer un lecteur MP3 à disque dur en 2000, un baladeur multimédia en 2003, des tablettes Google Android™ en 2009, un écosystème pour la maison intelligente dès 2014 et PicoWAN, le 1er réseau collaboratif dédié aux objets connectés, en 2016. Aujourd'hui, ARCHOS conçoit et démocratise au niveau mondial des solutions à forte valeur d'innovation : solutions mobiles, intelligence artificielle et blockchains. Avec un siège social en France, des bureaux en Europe et en Asie, ARCHOS s'affirme comme un acteur paneuropéen incontournable, coté au compartiment C d'Eurolist, Euronext Paris, ISIN Code : FR0000182479. www.archos.com.