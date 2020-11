16/11/2020 - 18:00

COMMUNIQUÉ FINANCIER Le 16 novembre 2020

Financière Apsys annonce la réalisation, le 13 novembre 2020, de sa première émission obligataire « verte » de type Euro Private Placement « Euro PP » pour un montant de 25,52 millions d'euros. Ces obligations sont cotées sur le Marché Access d'Euronext Paris (FR0014000EW0). Financière Apsys a également procédé, le 13 novembre 2020, au remboursement de son emprunt obligataire arrivant à échéance pour un montant de 60,43 M€.

Financière Apsys a été accompagnée dans cette opération par Banque Palatine et Invest Securities en tant que co-arrangeurs et par Crédit Agricole CIB en tant que conseil en structuration de l'émission obligataire verte. Le cabinet De Pardieu Brocas Maffei a été le conseil juridique de l'émetteur. Le cabinet Gide Loyrette Nouel a été le conseil juridique des arrangeurs. Vigeo Eiris a délivré une seconde opinion sur le cadre (Green Bond Framework) dans lequel s'inscrit cette transaction. Bopro a accompagné Financière Apsys dans la structuration de sa stratégie RSE.

« Cette émission de Green Bonds s'inscrit à double titre dans la stratégie d'Apsys : une stratégie de financement qui vise à garantir une position de liquidité saine tout en allongeant la maturité moyenne de sa dette ; une stratégie RSE volontariste orientée notamment sur la résilience urbaine et le développement économique local. La confiance des souscripteurs conforte Apsys dans sa stratégie de développeur-investisseur de projets mixtes ambitieux et novateurs sur ses marchés français et polonais » déclare Maurice Bansay, Président fondateur d'Apsys.

A propos d'Apsys :

Acteur passionné de la ville et du commerce, Apsys conçoit, réalise et anime des lieux iconiques et des projets urbains mixtes qui font vibrer la ville. Parmi ses réalisations emblématiques, Beaugrenelle (moteur de la métamorphose du quartier du Front de Seine à Paris), Muse (création d'une nouvelle polarité urbaine mixte à Metz), Steel (projet urbain et commercial de requalification de la principale entrée de ville de Saint-Etienne). Foncière de développement au patrimoine valorisé à 2,9 milliards d'euros, Apsys gère un portefeuille de 35 actifs en France et en Pologne et pilote 5 projets en développement dont Bordeaux Saint-Jean (création d'un quartier mixte innovant), Neyrpic à Grenoble (transformation d'une friche industrielle en un lieu de vie et d'échange) ou encore le Dix Solférino (rénovation d'exception de l'ancien siège du Parti Socialiste à Paris). En savoir plus : www.apsysgroup.com.

CONTACT : [email protected]