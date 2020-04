27/04/2020 - 08:00

Communiqué de presse

Boulogne-Billancourt, le 27 avril 2020

Levée de conditions suspensives liées à la promesse d'achat ferme

par Kokusai Pulp & Paper Co., Ltd. de l'intégralité des actions Antalis

détenues par la société Sequana

Le 31 mars 2020, Antalis a annoncé la signature par Sequana, actionnaire majoritaire d'Antalis, d'une promesse d'achat ferme par Kokusai Pulp & Paper Co., Ltd. (« KPP ») de l'intégralité des actions détenues par la société Sequana sous réserve, entre autres, de l'obtention de l'avis du comité d'entreprise européen d'Antalis ainsi qu'à la délivrance d'une ordonnance judiciaire par le juge-commissaire chargé par le tribunal de commerce de Nanterre de superviser la liquidation de Sequana.

Le 14 avril 2020, le comité d'entreprise européen d'Antalis a émis un avis favorable au projet de cession. Par ailleurs, le juge-commissaire chargé de superviser la liquidation a rendu son ordonnance en date du 22 avril 2020 autorisant la cession de l'intégralité des actions Antalis détenues par Sequana.

Le processus poursuit ainsi son déroulement dont la prochaine étape consiste en l'exercice de l'option de vente par Sequana, laquelle est soumise à la levée par Bpifrance Participations et Impala Security Solutions B.V. des nantissements sur les actions Antalis actuellement détenues par Sequana. Le transfert effectif des actions à KPP est également soumis à d'autres conditions suspensives usuelles.

Par ailleurs, et compte tenu du contexte lié à la pandémie du Covid-19, la date de publication des résultats annuels 2019 d'Antalis, ainsi que des résultats et de l'activité commerciale du premier trimestre 2020, a été reportée à mi-mai.

À propos d'Antalis

Antalis (Euronext Paris : ANTA) est le premier groupe de distribution professionnelle de Papiers (n°1 mondial hors États-Unis) et de produits d'Emballage industriel et le deuxième distributeur de supports pour la Communication Visuelle en Europe. Avec un chiffre d'affaires de 2,1 milliards d'euros en 2019, le groupe emploie 4 700 personnes au service de plus de 115 000 clients, entreprises et imprimeurs, dans 39 pays. Via ses 117 centres de distribution, Antalis effectue environ 11 000 livraisons chaque jour dans le monde et a distribué 1,1 million de tonnes de papiers en 2019.

Contact Analystes & Investisseurs

Steve McCue

+33 (0)1 58 04 21 90

contact@antalis.com

www.antalis.com