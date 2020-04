10/04/2020 - 08:40

Boulogne-Billancourt, le 10 avril 2020

SUSPENSION DU CONTRAT DE LIQUIDITE CONFIE A ODDO BHF

Conformément aux termes de l'article 5 de la décision AMF n°2018-01 du 2 juillet 2018, le contrat de liquidité conclu entre Antalis et Oddo BHF a été suspendu à compter du 31 mars 2020 en raison de l'annonce du projet d'offre publique d'achat simplifiée (l'« Offre ») de Kokusai Pulp & Paper Co., Ltd. (KPP) visant les actions Antalis (communiqué d'Antalis du 31 mars 2020).

Au 31 mars 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité géré par Oddo BHF :

499 942 actions Antalis

46 620,38 euros en espèces

Il est rappelé que lors du dernier bilan semestriel diffusé le 8 janvier 2020, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié à la date du 31 décembre 2019 :

501 062 actions Antalis

41 693,79 euros en espèces

Il appartiendra au conseil d'administration d'Antalis de se prononcer sur la présentation à l'Offre des 499 942 actions Antalis figurant au compte de liquidité.

