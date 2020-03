31/03/2020 - 08:20

Communiqué de presse

Boulogne-Billancourt, le 31 mars 2020

Résultats opérationnels estimés pour l'exercice 2019

(avant application de la norme IFRS16)

Antalis annonce ses résultats opérationnels non audités pour l'exercice 2019 et indique qu'en données comparables, elle devrait réaliser un chiffre d'affaires d'environ 2 074 millions d'euros, en recul de -8,6 % par rapport à 2018 (-10,3 % en données publiées) et un EBITDA d'environ 54 millions d'euros (75 millions d'euros en 2018), représentant une marge d'EBITDA de 2,6 %.

Ces résultats traduisent principalement la baisse des volumes en Papiers dans un marché en décroissance de -8 % en 2019 et l'impact sur les ventes du groupe de la défaillance d'un fournisseur d'Antalis en papiers graphiques et recyclés.

Antalis a cependant bénéficié d'une bonne résistance de l'Emballage qui représente avec la Communication Visuelle une contribution à la marge brute totale d'Antalis de 39 %, en progression de 2 points par rapport à 2018.

Au 31 décembre 2019, l'endettement financier net estimé avant application de la norme IFRS 16 s'élèverait à environ 346 millions d'euros (288 millions à la fin de l'année 2018).

Par ailleurs, l'impact de la pandémie du Covid-19 affectera toute l'économie mondiale en 2020 et donc les activités d'Antalis, en particulier sur le premier semestre qui est attendu en recul. Antalis prend toutes les mesures de protection de son personnel dans le respect des mesures gouvernementales et suit attentivement l'évolution de la situation pour adapter au mieux ses opérations qui continuent à servir ses clients dans tous les pays.

Dans ce contexte, la date de publication des résultats annuels d'Antalis est prévue avant la fin du mois d'avril.

Résultats opérationnels estimés (non audités et à méthodes comptables constantes)





en millions d'euros 2019 2018 Δ

en données publiées Δ

en données comparables(1) Chiffre d'affaires 2 074,1 2 311,0 -10,3 % -8,6 % EBITDA(2) 54,1 74,7 -27,5 % -26,7 % Marge en % 2,6% 3,2 % -0,6 point

La variation en données comparables retraite les changements de méthodes comptables et les impacts calendaires, de change et de périmètre (en particulier l'impact négatif sur le chiffre d'affaires pour 44 millions d'euros de la cession de la filiale Afrique du Sud en octobre 2018). L'EBITDA auquel il est fait référence dans le présent communiqué ne tient pas compte des changements de méthodes introduits par la norme IFRS 16 sur les contrats de location, entrée en application au 1er janvier 2019.

