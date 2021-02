04/02/2021 - 18:30

Paris, le 4 février 2021 – Après une année 2019 exceptionnelle, l'activité d'Altamir a été encore dynamique en 2020, tant en termes d'investissements que de désinvestissements. Dans le contexte de crise sanitaire liée au Covid-19, le marché du private equity a globalement bien résisté, ce qui a permis aux fonds Apax France X et Apax X LP de continuer à déployer leurs capitaux, notamment au deuxième semestre. En matière de cessions, l'activité est restée très bien orientée et les sorties se sont traduites par un uplift particulièrement significatif, de plus de 20% sur le périmètre cédé.

Apax Partners LLP a par ailleurs annoncé le 29 janvier avoir finalisé la levée du fonds Apax X LP dans lequel la Gérance avait initialement décidé d'allouer 180M€. La taille finale du fonds s'élève à plus de 11 milliards de dollars et la Gérance a décidé de porter l'engagement d'Altamir à 200M€.

1. 115,0M€ investis et engagés sur l'année (198,5M€ en 2019), dont 107,1M€ dans 8 nouvelles sociétés

En 2020 Altamir a investi et engagé 107,1M€ dans 8 sociétés, en incluant les deux transactions annoncées par Apax au quatrième trimestre :

Mentaal Beter, via le fonds Apax France X : spécialisée dans les services innovants en matière de santé mentale, la société est implantée dans plus de 120 sites aux Pays-Bas, où elle dispose d'un réseau de cabinets majoritairement détenus en propre. La transaction, qui devrait être finalisée au cours du premier trimestre 2021, pourrait représenter pour Altamir un investissement de 29,7M€[1].

Azentio Software, via le fonds Apax X LP : Apax Partners LLP a annoncé le 28 décembre 2020 avoir signé un accord avec la société indienne 3i Infotech pour racheter son activité de fourniture de logiciels dédiés aux secteurs financier, bancaire et des assurances : cette activité, qui fera l'objet d'un carve-out au cours du 1er trimestre 2021, opérera sous le nom Azentio Software. La transaction pourrait représenter pour Altamir un investissement de 3,3M€[2].

Ces 8 nouvelles participations sont très diversifiées, tant sur le plan sectoriel que géographique : en effet, trois d'entre elles opèrent dans le sous-secteur des Solutions logicielles (MyCase, Odigo et Azentio Software), deux dans les Services (Kar Global et Groupe Crystal), deux dans la Santé (InnovAge et Mentaal Beter) et une dans le secteur des Consumer (Cadence Education). Quatre sociétés sont américaines, trois sont situées en Europe et une en Inde.

Environ 6,5M€ d'investissements complémentaires ont par ailleurs été réalisés dans des sociétés du portefeuille, dont 2,3M€ pour renforcer la solidité financière de deux participations et un investissement de 0,8M€ dans Tosca pour financer l'acquisition de Contraload, le solde correspondant à des investissements complémentaires dans plusieurs sociétés du portefeuille (pour un total d'environ 3,4M€).

Enfin, Altamir a investi et engagé environ 0,5M€ dans les trois transactions annoncées en 2020 par Apax Digital (qui est investi à plus de 60% au 31 décembre 2020) et 0,9M€ dans le fonds Apax Development (investi à plus de 30% au 31 décembre 2020).

2. 162M€ de produits de cessions sur l'année (377,9M€ en 2019), dont 111,3M€ issus de 6 cessions totales

Au 4ème trimestre, Apax Partners LLP a annoncé la cession totale de la société Boats Group - qui était détenue par Altamir via le fonds Apax IX LP - à des fonds gérés par Permira ; la transaction, qui devrait être finalisée au 1er trimestre 2021, devrait représenter pour Altamir un produit de cession de 8,2M€.

A cette transaction s'ajoutent les 5 cessions totales annoncées à fin septembre 2020 :

SK FireSafety Group, qui était détenue via le fonds Apax France VIII, cédée pour 64,8M€ ;

Amplitude Surgical, qui était également détenue via le fonds Apax France VIII, cédée pour 13,2M€ ;

Idealista et Neuraxpharm, qui étaient toutes deux détenues via le fonds Apax VIII LP, cédées chacune pour 9,3M€ ;

Engineering Group, qui était également détenue via le fonds Apax VIII LP, cédée pour 6,5M€.

Altamir devrait par ailleurs recevoir 50,7M€ d'autres revenus, principalement issus de cessions partielles réalisées par Apax Partners LLP :

ECi Software Solutions, qui était détenue via le fonds Apax IX LP, a été cédée à Leonard Green & Partners pour 13,1M€. Le fonds reste actionnaire minoritaire de la société ;

ThoughtWorks, société détenue via le fonds Apax IX LP et en co-investissement, a fait l'objet d'une cession minoritaire à un consortium d'investisseurs ; cette transaction (qui devrait être finalisée au premier trimestre 2021) devrait représenter pour Altamir un produit de cession de 12,7M€ ;

Une partie du capital de Genius Sports Group, détenue via le fonds Apax IX LP, va être introduite en bourse via une SPAC (Special Purpose Acquisition Company). Les produits de cession issus de cette opération représenteraient environ 2,0M€ pour Altamir ;

Paycor, détenue via le fonds Apax IX LP, a également fait l'objet d'une cession partielle à un consortium d'investisseurs ; cette transaction (qui devrait être finalisée à la fin du premier trimestre 2021) représenterait pour Altamir un produit de cession de 1,2M€.

Les autres revenus incluent également le complément de prix reçu sur la cession d'Altran et des revenus divers issus des sociétés du portefeuille.

3. Portefeuille au 31 décembre 2020

Au 31 décembre 2020, le portefeuille d'Altamir comprend 55 participations et se ventile ainsi :

21 dans le secteur des TMT (1 société cédée et 6 sociétés acquises en 2020)

17 dans le secteur des Services (1 société cédée et 1 société acquise en 2020)

10 dans le secteur du Consumer (1 société cédée et une société acquise en 2020)

7 dans le secteur de la Santé (2 sociétés cédées et 1 société acquise en 2020).

Il n'inclut pas les sociétés Crystal, Mentaal Beter et Azentio Software pour lesquelles les transactions n'ont pas été finalisées en 2020. En revanche, il inclut la société Boats Group (dont la cession devrait être finalisée à la fin du 1er trimestre 2021).

Prochain rendez-vous :

ANR au 31/12/2020 10 mars 2021, après bourse

* * * * * * * * * * * * * * *

A propos d'Altamir

Altamir est une société cotée de private equity (Euronext Paris-B, mnémo : LTA) créée en 1995 et dont le portefeuille d'investissement s'élève à plus de 1,2Md€. Son objectif est d'offrir aux actionnaires une appréciation du capital sur la durée et des dividendes réguliers, en investissant dans un portefeuille diversifié d'actifs essentiellement non cotés.

La politique d'investissement d'Altamir consiste à investir au travers et avec les fonds gérés ou conseillés par Apax Partners SAS et Apax Partners LLP, deux leaders du private equity qui prennent des positions majoritaires ou de référence dans des opérations de LBO et de capital développement, et visent des objectifs ambitieux de création de valeur.

Altamir donne ainsi accès à un portefeuille diversifié d'entreprises à fort potentiel de croissance dans les secteurs de spécialisation d'Apax (TMT, Consumer, Santé, Services) et sur des segments de marché complémentaires (PME en Europe continentale et grandes entreprises en Europe, Amérique du Nord et dans les principaux pays émergents).

La société bénéficie du statut de SCR (Société de Capital Risque) : elle est exonérée d'impôt sur les sociétés et ses actionnaires peuvent bénéficier d'avantages fiscaux sous certaines conditions de conservation des titres et de réinvestissement des dividendes.

Pour en savoir plus : www.altamir.fr

[1] Sous réserve de la taille finale du fonds Apax France X au moment du closing définitif.

[2] Sous réserve de la taille finale du fonds Apax X LP et des parités USD/Eur au moment du closing définitif.