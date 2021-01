25/01/2021 - 08:00

Paris, le 25 janvier 2021 – Suite à la décision de l'actionnaire majoritaire Bridgepoint de vendre sa participation dans THOM Group, Altamir et les FPCI gérés par Amboise Partners SA vont céder leur participation dans la société, ce qui se traduira par des produits de cession d'environ 104 millions d'euros pour la quote-part d'Altamir.

Par ailleurs, Altamir a décidé de se positionner en tant qu'acquéreur de l'intégralité du capital de la holding de contrôle de THOM Group, en partenariat avec l'équipe de direction et de nouveaux actionnaires. Altamir investira en direct 100 millions d'euros dans la nouvelle entité et deviendra ainsi l'actionnaire de référence de THOM Group.

L'opération devrait être finalisée au mois de mars, sous réserve de l'information et consultation des instances de représentation du personnel des différentes sociétés concernées.

L'investissement en direct dans THOM Group constitue le premier exemple de mise en œuvre de l'évolution de la stratégie de croissance de l'ANR présentée en 2018 au moment de l'OPA d'Amboise sur Altamir. Pour rappel, la stratégie d'Altamir reste prioritairement d'investir au travers et aux côtés des fonds gérés par Apax Partners et l'évolution annoncée consiste pour Altamir à tirer parti de son statut evergreen (c'est-à-dire sans limitation de durée) pour investir avec un horizon de temps plus long que les fonds traditionnels de private equity lorsqu'une société présente un potentiel de croissance et de création de valeur encore très significatif.

Disposant d'un réseau de plus de 1 000 magasins, THOM Group est un des leaders de la bijouterie en Europe. Né en 2010 de la fusion des deux principaux acteurs du secteur, Histoire d'Or et Marc Orian, le groupe opère en France, Italie, Allemagne et Benelux sous 4 enseignes principales : Histoire d'Or, Marc Orian, Stroili et Oro Vivo. Altamir entend continuer à accompagner la croissance du Groupe et la transformation mise en œuvre depuis 2010 : renforcement des positions à l'international, digitalisation du business model - avec la montée en puissance de l'e-commerce - et développement d'un réseau de points de vente fonctionnant sur le principe de l'affiliation.

A la suite de cette opération, Altamir ne détiendra plus dans son portefeuille historique qu'une participation, aux côtés du fonds Apax France VII (rebaptisé Aho20).

A propos d'Altamir

Altamir est une société cotée de private equity (Euronext Paris-B, mnémo : LTA) créée en 1995 et dont le portefeuille d'investissement s'élève à plus de 1,2Mds d'euros. Son objectif est d'offrir aux actionnaires une appréciation du capital sur la durée et des dividendes réguliers, en investissant dans un portefeuille diversifié d'actifs essentiellement non cotés.

La politique d'investissement d'Altamir consiste à investir au travers et avec les fonds gérés par Apax Partners SAS et Apax Partners LLP, deux leaders du private equity qui prennent des positions majoritaires ou de référence dans des opérations de LBO et de capital développement, et visent des objectifs ambitieux de création de valeur.

Altamir donne ainsi accès à un portefeuille diversifié d'entreprises à fort potentiel de croissance dans les secteurs de spécialisation d'Apax (TMT, Consumer, Santé, Services) et sur des segments de marché complémentaires (PME en Europe continentale et grandes entreprises en Europe, Amérique du Nord et dans les principaux pays émergents).

La société bénéficie du statut de SCR (Société de Capital Risque) : elle est exonérée d'impôt sur les sociétés et ses actionnaires peuvent bénéficier d'avantages fiscaux sous certaines conditions de conservation des titres et de réinvestissement des dividendes.

Pour en savoir plus : www.altamir.fr

Contact

Claire Peyssard-Moses

Tél. : +33 1 53 65 01 74 / +33 6 34 32 38 97

E-mail : [email protected]