08/01/2021 - 18:00

Paris, le 8 janvier 2021 – Apax Partners SAS annonce avoir conclu avec NPM Capital NV un accord portant sur l'acquisition de 100% du capital de la société néerlandaise NL Mental Care Group B.V. (Mentaal Beter), un fournisseur de services innovants en matière de santé mentale qui opère sous les marques Mentaal Beter, Vitalmindz, Alleskits et Opdidakt. Apax Partners réalisera cette acquisition aux côtés de l'équipe dirigeante de Mentaal Beter, qui continuera à en assurer la direction.

Cet investissement significatif permettra à Mentaal Beter d'accélérer sa stratégie de transformation digitale visant à améliorer l'accès aux services de santé et la qualité des soins dans les prochaines années. Mentaal Beter continuera également à développer à l'échelle européenne son modèle économique spécifique et les compétences de ses équipes.

Le présent projet d'acquisition est soumis à l'approbation des autorités compétentes, à savoir les autorités néerlandaises de la santé et de la concurrence (NZa et ACM).

Mentaal Beter, dont le modèle était initialement fondé sur celui de la franchise, a développé avec succès un réseau de cabinets majoritairement détenus en propre, avec des implantations dans plus de 120 sites aux Pays-Bas.

Depuis 2013, grâce à l'accompagnement actif de NPM Capital, Mentaal Beter investit dans la formation de psychologues en vue d'en faire des thérapeutes diplômés, ainsi que dans les systèmes informatiques et dans la santé numérique (« e-santé »). De plus, la société a renforcé et modernisé son organisation en mettant en place un centre de services partagés performant, qui traite l'essentiel des tâches administratives, permettant ainsi aux thérapeutes de se concentrer sur la prise en charge des patients.

A propos d'Altamir

Altamir est une société cotée de private equity (Euronext Paris-B, mnémo : LTA) créée en 1995 et dont le portefeuille d'investissement s'élève à plus de 1,2Mds d'euros. Son objectif est d'offrir aux actionnaires une appréciation du capital sur la durée et des dividendes réguliers, en investissant dans un portefeuille diversifié d'actifs essentiellement non cotés.

La politique d'investissement d'Altamir consiste à investir au travers et avec les fonds gérés par Apax Partners SAS et Apax Partners LLP, deux leaders du private equity qui prennent des positions majoritaires ou de référence dans des opérations de LBO et de capital développement, et visent des objectifs ambitieux de création de valeur.

Altamir donne ainsi accès à un portefeuille diversifié d'entreprises à fort potentiel de croissance dans les secteurs de spécialisation d'Apax (TMT, Consumer, Santé, Services) et sur des segments de marché complémentaires (PME en Europe continentale et grandes entreprises en Europe, Amérique du Nord et dans les principaux pays émergents).

La société bénéficie du statut de SCR (Société de Capital Risque) : elle est exonérée d'impôt sur les sociétés et ses actionnaires peuvent bénéficier d'avantages fiscaux sous certaines conditions de conservation des titres et de réinvestissement des dividendes.

Pour en savoir plus : www.altamir.fr

Contact

Claire Peyssard-Moses

Tél. : +33 1 53 65 01 74 / E-mail : [email protected]