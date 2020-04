28/04/2020 - 17:45

Paris, le 28 avril 2020 – Moneta a poursuivi devant le Tribunal de Commerce Maurice Tchenio et Altamir Gérance pour fautes dans la gestion d'Altamir.

Par sa décision du 17 avril 2020, ce Tribunal a rejeté toutes les demandes de Moneta et les a considérées comme suffisamment immodérées pour justifier la condamnation de Moneta au versement de 200 000€ à Maurice Tchenio pour ses préjudices moral et de réputation et de 100 000€ à Altamir pour ses préjudices financiers.

Le Tribunal a statué dans les termes suivants :

Dit Moneta recevable en son intervention volontaire et en ses demandes relatives à une double facturation d'honoraires à compter du 8 juillet 2013.

Déboute Moneta de toutes ses demandes,

Condamne Moneta à payer des dommages intérêts comme suit : à Altamir la somme de 100 000€ à Monsieur Tchenio la somme de 200 000€

Condamne Moneta à payer, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, les sommes suivantes : à Altamir la somme de 30 000€ à Altamir Gérance la somme de 15 000€ à Monsieur Tchenio la somme de 15 000€



Déboute Altamir, Altamir Gérance et Monsieur Tchenio de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires au présent dispositif.

Ordonne l'exécution provisoire.

Condamne Moneta aux dépens de l'instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 159,88€ dont 26,43€ de TVA.

L'intégralité du jugement est disponible sur le site internet de la Société : www.altamir.fr.

Prochains rendez-vous :

ANR au 31/03/2020 19 mai 2020, après bourse Résultats semestriels et ANR au 30/06/2020 8 septembre 2020, après bourse ANR au 30/09/2020 5 novembre 2020, après bourse

