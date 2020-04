17/04/2020 - 13:00

Paris le 17 avril 2020 - Dans le contexte de l'épidémie du Covid-19 et conformément aux dispositions de l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020, la Société a informé ses actionnaires que son assemblée générale, convoquée le 28 avril 2020 à 10 heures, se tiendrait hors la présence des actionnaires et des autres personnes ayant le droit d'y assister, que ce soit physiquement ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle.

La société précise, en complément des informations figurant dans son communiqué du 7 avril 2020 et dans son avis de convocation paru au BALO le 13 avril 2020 et dans un Journal d'Annonces Légales le 10 avril 2020, que, conformément à l'article 6 du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020, dans l'hypothèse où un actionnaire donnerait mandat à une personne nommément désignée (telle que mentionnée au I de l'article L. 225-106 du code de commerce) :

Les mandats avec indication de mandataire, peuvent valablement parvenir à la société jusqu'au quatrième jour précédant la date de l'assemblée générale ;

Le mandataire adresse ses instructions, pour l'exercice des mandats dont il dispose, à la Société par message électronique à l'adresse électronique suivante : investors@altamir.fr, en utilisant le formulaire de vote de l'Assemblée, au plus tard le quatrième jour précédant la date de l'assemblée.

Le formulaire doit porter les nom, prénom et adresse du mandataire, la mention « En qualité de mandataire de [Identité de l'actionnaire ayant donné le mandat] », et doit être daté et signé. Les sens de vote sont renseignés dans le cadre « Je vote par correspondance » du formulaire.

La société indique également que, par dérogation au III de l'article R. 225-85 du code de commerce, un actionnaire qui aurait déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission ou une attestation de participation peut choisir un autre mode de participation à l'assemblée sous réserve que son instruction en ce sens parvienne dans des délais compatibles avec les règles relatives à chaque mode de participation. Les précédentes instructions reçues sont alors révoquées.

Prochains rendez-vous :

Assemblée Générale Annuelle 28 avril 2020 (à huis clos) ANR au 31/03/2020 19 mai 2020, après bourse Résultats semestriels et ANR au 30/06/2020 8 septembre 2020, après bourse ANR au 30/09/2020 5 novembre 2020, après bourse

