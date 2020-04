09/04/2020 - 08:00

Paris, le 9 avril 2020 – Dans le contexte d'incertitude majeure créé par la pandémie de Covid-19, le Conseil de Surveillance d'Altamir, sur proposition de la Gérance, a décidé de modifier la proposition de dividende aux porteurs d'actions ordinaires.

Le dividende serait ramené de 0,83€ à 0,66€ par action (plus de 2% de l'ANR au 31 décembre 2019), un montant égal à celui versé en 2019.

Ce dividende, qui sera proposé à l'AG du 28 avril prochain, sera mis en paiement le 28 mai 2020 (détachement du coupon le 26 mai 2020), pour un montant total de 24 millions d'euros.

Le gérant a également décidé de reporter sine die la mise en paiement du dividende dû au commandité et aux titulaires d'actions B (qui correspond à la rémunération au titre du carried interest). De ce fait, le montant total décaissé en 2020 au titre des dividendes s'élèverait à 24 millions d'euros, contre l'affectation initialement proposée de 40,5 millions d'euros indiquée dans le Document d'Enregistrement Universel.

Prochains rendez-vous :

Assemblée Générale Annuelle 28 avril 2020 (à huis clos) ANR au 31/03/2020 19 mai 2020, après bourse Résultats semestriels et ANR au 30/06/2020 8 septembre 2020, après bourse ANR au 30/09/2020 5 novembre 2020, après bourse

A propos d'Altamir

Altamir est une société cotée de private equity (Euronext Paris-B, mnémo : LTA) créée en 1995 et dont l'ANR s'élève à plus de 1Md d'euros. Son objectif est d'offrir aux actionnaires une appréciation du capital sur la durée et des dividendes réguliers, en investissant dans un portefeuille diversifié d'actifs essentiellement non cotés.

La politique d'investissement d'Altamir consiste à investir au travers et avec les fonds gérés ou conseillés par Apax Partners France et Apax Partners LLP, deux leaders du private equity qui prennent des positions majoritaires ou de référence dans des opérations de LBO et de capital développement, et visent des objectifs ambitieux de création de valeur.

Altamir donne ainsi accès à un portefeuille diversifié d'entreprises à fort potentiel de croissance dans les secteurs de spécialisation d'Apax (TMT, Consumer, Santé, Services) et sur des segments de marché complémentaires (PME en Europe continentale et grandes entreprises en Europe, Amérique du Nord et dans les principaux pays émergents).

La société bénéficie du statut de SCR (Société de Capital Risque) : elle est exonérée d'impôt sur les sociétés et ses actionnaires peuvent bénéficier d'avantages fiscaux sous certaines conditions de conservation des titres et de réinvestissement des dividendes.

