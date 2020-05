20/05/2020 - 18:00

Le 20/05/2020

RESULTATS ANNUELS 2019



Les données financières présentées dans ce communiqué sont extraites du projet d'état financier revu par le comité d'audit qui s'est tenu le 24 mars 2020. Elles ont été arrêtées par le conseil d'administration qui s'est tenu le 15 mai 2020 et seront détaillées dans le rapport financier audité qui sera disponible au plus tard à la fin de la semaine prochaine.

L'Assemblée Générale des actionnaires appelés à statuer sur les comptes de l'exercice 2019 sera convoquée pour le 15 juillet prochain.



A) COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE

COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE '000 Euros 2019 2018 Variation Produits des activités ordinaires 4524 3534 990 Autres produits des activités courantes 489 993 (504) Variation de stock et produits finis 9 213 (204) Achats consommés (1741) (1843) 102 Charges de personnel (3716) (3514) (202) Charges externes (2478) (2817) 339 Impôts et taxes (52) (57) 5 Autres charges des activités courantes (3) (140) 137 Dotations aux amortissements (575) (270) (305) Dotations aux provisions nettes (122) (1559) 1437 Résultat opérationnel courant (3665) (5460) 1795 Autres charges (13) (109) 96 Autres produits 443 69 374 Résultat opérationnel (3235) (5500) 2265 Charges financières (220) (74) (146) Produits financiers 106 223 (117) Résultat financier (114) 149 (263) Résultat net de l'ensemble consolidé avant impôts (3349) (5351) 2002 Impôts sur les bénéfices (1) (1) Résultat net de l'ensemble consolidé avant impôts (3350) (5351) 2001



Le chiffre d'affaires consolidé s'établit à 4.524 K€ sur l'ensemble de l'année 2019, en hausse de 28% par rapport à l'année précédente.



Le chiffre d'affaires de l'année est marqué par :

- la poursuite du recentrage sur le segment Food & Beverage, et en particulier sur les ventes d'instruments aux grands comptes de ce segment ;

- la bonne performance des marchés Japonais/Coréens et de l'Europe ;

- la réorganisation de nos équipes commerciales en Chine et en Amérique du Nord, avec le recrutement de nouveaux employés.

Les achats consommés s'élèvent à 1.741 K€ contre 1.843 K€ au 31 décembre 2018.

Les charges de personnel ressortent à 3.716 K€ en hausse de 202 K€ par rapport à l'année 2018.

Les autres charges externes s'élèvent à 2.478 K€, en baisse de 339 K€ par rapport à l'exercice précédent.



Le résultat opérationnel de l'année 2019 ressort à (3.235) K€ en amélioration de 2 .265 K€ par rapport à l'exercice précédent. Cette amélioration provient, d'une part, de la croissance importante de l'activité, d'autre part, de la maîtrise des dépenses de personnel et des charges externes, et enfin de la baisse importante du niveau des provisions constatées sur l'exercice.

L'EBITDA peut être calculé en ajoutant au résultat opérationnel les dotations et les provisions. Celui-ci ressort ainsi à un montant de (2.538) K€ en 2019, en amélioration de 1.133 K€ par rapport à l'année 2018.

Il faut également noter que le Groupe a maintenu ses efforts de R&D à un niveau important et a engagé 2.559 K€ de dépenses de R&D sur l'année 2019, à la fois pour des projets de développement pour l'industrie l'agro-alimentaire et pour la poursuite des travaux sur les applications médicales.

Sur ces 2.559 K€, 342 K€ ont été immobilisés et 2.217 K€ ont donc été comptabilisés en charges, expliquant pour l'essentiel le niveau de perte de l'exercice.

Le résultat financier est impacté de manière défavorable par des effets taux de change contrairement à ce qui s'était passé en 2018.

Le résultat net (part du Groupe) s'établit à (3.350) K€, en amélioration de 2.001 K€ par rapport à l'exercice précédent.



B) SITUATION BILANTIELLE AU 31 décembre 2019



B-1) ACTIF

ACTIF '000€ 31/12/19 31/12/18 Actifs non courants Immobilisations incorporelles 923 787 Ecarts d'acquisition - - Immobilisations corporelles 453 511 Immobilisations financières 172 180 Droit d'utilisation relatif aux contrats de locations 1114 - Autres actifs non courants 44 - TOTAL I 2706 1478 Actifs courants Stocks et en-cours 863 1023 Clients et comptes rattachés 718 385 Autres actifs courants 729 1390 Trésorerie et équivalents 1286 2506 TOTAL II 3596 5304 TOTAL ACTIF 6302 6782



Les actifs non courants passent de 1.478 K€ fin 2018 à 2.706 K€ au 31 décembre 2019, en hausse de 1.228 K€, notamment en raison de la comptabilisation des droits d'utilisation relatifs aux contrats de location pour un montant de 1.114 K€.

Au 31 décembre 2019, les immobilisations incorporelles sont de 923 K€.

Les actifs courants ressortent à 3.596 K€ contre 5.304 K€ au 31 décembre 2018, en baisse de 1.708 K€ due à la baisse de la trésorerie de fin d'année.

A l'issue de l'exercice, le groupe Alpha MOS bénéficiait d'une trésorerie disponible de 1.286 K€ , en baisse de 1.220 K€ par rapport au 31 décembre 2018.



B-2) PASSIF

PASSIF '000€ 31/12/19 31/12/18 Capitaux propres Capital 1695 9358 Primes liées au capital 3340 8108 Réserves 66 (8962) Ecarts de conversion (241) (109) Résultat de l'exercice (3350) (5351) Total capitaux propres part du groupe 1510 3044 Intérêts minoritaires (1) TOTAL I 1510 3044 Passifs non courants Provisions pour risques et charges 154 112 Dette de location non courante 961 0 Passifs financiers à long terme 909 1136 Autres passifs non courantes 379 1030 TOTAL II 2403 2278 Passifs courants Passifs financiers à court terme 221 106 Dette de location courante 186 0 Fournisseurs et comptes rattachés 925 674 Autres et comptes de régularisation 1057 680 TOTAL III 2389 1460 TOTAL PASSIF 6302 6782



Les capitaux propres (part du groupe) ressortent à 1.510 K€ au 31 décembre 2019 contre 3.044 K€ au 31 décembre 2018.

L'opération de réduction de capital, suivie d'une augmentation de capital, qui a eu lieu en juilet 2019, explique l'évolution des comptes de capital, de prime d'émission et de réserves.

Le total des passifs non courants est stable et s'établit à 2.403 K€. La baisse des autres passifs non courants est compensée par la comptabilisation des dettes de location non courantes, contre-partie du droit d'utilisation relatif aux contrats de location comptabilisés à l'actif du bilan.

Le total des dettes fournisseurs au 31 décembre 2019 est de 925 K€.



C) IMPACT DE LA CRISE COVID-19

La société ne donne généralement pas de prévision sur l'exercice en cours, mais ce début de l'année 2020 est marqué par la crise sanitaire de la COVID 19 qui impacte l'activité du Groupe Alpha MOS au niveau mondial pour une durée difficile à évaluer à ce jour. Cette crise a des répercussions sur les collaborateurs de la société ainsi que sur son activité de vente et de livraison d'équipements. Le Groupe Alpha MOS a fait en sorte d'assurer la meilleure protection possible pour ses collaborateurs notamment en mettant en place à chaque fois que cela était possible le télétravail.

Le Groupe Alpha MOS sera donc impacté de manière négative sur son activité des premier et deuxième trimestres de l'année. Compte tenu des conditions très évolutives de la situation, il n'est pas possible à ce jour de donner une estimation précise des impacts qu'aura cette crise sanitaire.

