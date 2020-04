29/04/2020 - 18:00

Au vu des évènements liés à la crise sanitaire et compte tenu des mesures de confinement prises par le Gouvernement pour limiter la diffusion de l'épidémie de Coronavirus (Covid-19), certains travaux et documents du rapport annuel ont pris du retard et sont toujours en cours.

Ainsi, le Groupe Alpha MOS annonce le décalage de la publication de son rapport financier annuel intégrant les rapports des Commissaires aux comptes, initialement prévue le 30 avril 2020, au plus tard le 31 mai 2020, et informera le marché de sa mise à disposition par voie de communiqué de presse.

Recevez gratuitement tout l'information financière d'Alpha MOS par e-mail en vous inscrivant sur www.actusnews.com

À propos d'Alpha MOS

Alpha MOS (Euronext Paris, ISIN: FR0013421286-ALM) spécialiste en métrologie d'analyse sensorielle, est leader mondial de la fabrication d'appareils de mesure de l'odeur, du goût et de la vision à usage industriel. Créée en 1993, Alpha MOS est une société globale implantée en France qui possède des filiales en Chine et aux Etats-Unis. Elle gère un parc de plus de 1000 instruments installés à travers le monde répartis sur les secteurs de l'agroalimentaire, les industries des boissons et du packaging principalement. Alpha MOS investit continuellement dans la recherche et développement afin de satisfaire les besoins des marchés et innove pour développer les marchés d'analyse sensorielles grand public.

Pour plus d'informations : www.alpha-mos.com ou 05 62 47 53 80