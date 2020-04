29/04/2020 - 18:00

Impact significatif des conditions climatiques et des prix sur l'EBITDA amplifié par des éléments non récurrents liés aux cessions des fermes

Amélioration de la situation bilancielle grâce à un désendettement largement engagé

Paris, le 29 avril 2020

AgroGeneration, producteur de céréales et d'oléagineux en Ukraine, publie ses résultats annuels 2019, arrêtés par le Conseil d'Administration du 28 avril 2020.

Comme attendu, les résultats 2019 ont été très impactés par des conditions climatiques difficiles et des prix bas qui ont affecté significativement l'EBITDA de cet exercice. La sécheresse persistante à l'Est de l'Ukraine entre juin et l'automne 2019, a entraîné une sous-performance des rendements aussi bien sur les récoltes précoces (blé notamment) que sur les récoltes tardives du Groupe (tournesol, soja et maïs). Bien que l'EBITDA soit négatif, retraités des effets de change sur la marge brute liés à l'inflation de la Hryvnia cette année, l'EBITDA serait légèrement positif.

L'année 2019 a été marquée également par la cession de 6 fermes à l'Ouest de l'Ukraine, dans les régions de Ternopil, Zhytomyr et Lviv et à l'Est dans la région de Sumy, pour un total de 49 000 hectares de terres agricoles. Le Groupe opère désormais sur une surface d'environ 58 000 hectares dans la région de Kharkiv (Est de l'Ukraine).

En conséquence de ces changements de périmètre, le Groupe présente des résultats proforma en 2018 pour permettre une meilleure comparabilité entre les deux exercices. Le périmètre cédé sur cet exercice a été largement déficitaire en 2019 ce qui a entraîné un impact significatif sur le résultat net. Cet impact a été amplifié par des éléments sans impact sur la trésorerie, tels que les écarts de conversion de change et le goodwill. Ces transactions ont été cependant réalisées à de bonnes conditions de prix pour un montant total de 36 M€ (inclus les droits de vente au bail). Ce montant a été affecté au remboursement de la dette bancaire ce qui a permis à AgroGeneration de se désendetter de façon très significative, et d'assainir ainsi son bilan.

Résultats annuels 2019

Les comptes annuels 2019 seront déposés le 30 avril 2020 sur le site www.AgroGeneration.com

(en M€) 2018

Publié(5) 2018

Pro-forma (4) 2019 Publié Chiffre d'affaires 41 007 27 789 30 591 Écart de la juste valeur des actifs biologiques et des produits finis 9 819 4 917 (610) Coût des ventes (39 561) (26 229) (30 567) Marge Brute 11 265 6 477 (586) Frais commerciaux, généraux et administratifs (9 602) (7 962) (10 338) Autres produits et charges (180) (191) (8 942) Résultat opérationnel 1 483 (1 676) (19 866) Résultat financier (7 795) (6 828) 2 054 Impôt 56 56 450 Résultat net avant résultat des activités cédées (6 256) (8 448) (17 362) Résultat des activités cédées (4 379) (2 187) (10 288) Résultat net (10 635) (10 635) (27 650)

(en M€) 2018(5) 2018

Pro-forma (4) 2019

Publié EBITDA (1) 10 167 5 648 (1 184) Capitaux propres 48 214(5) 48 214(5) 27 898 Dette nette (2) 62 155 57 725 35 628 Dette nette hors IFRS16 41 895 41 990 16 697 Dette structurelle (3) 2 264 2 264 0

(1) EBITDA = résultat net augmenté des impôts, du résultat financier net, des dotations aux amortissements et provisions et du résultat net des ventes d'immobilisations et dépréciation d'actifs non courants et de la part additionnelle non contractuelle des engagements locatifs - voir détail en annexe 1 du communiqué.

(2) Endettement brut diminué de la trésorerie disponible, des dépôts de garantie affectés au remboursement de la dette bancaire et de la dette locative liée à la part additionnelle non contractuelle des loyers - voir détail en annexe 1 du communiqué

(3) Montant en principal du prêt octroyé par le BERD et montant des intérêts futurs capitalisés liés à l'OSRANE - voir détail en annexe du communiqué

(4) Les informations pro forma 2018 sont présentées sur la base du nouveau périmètre du Groupe (après les ventes de fermes réalisées en 2019).

(5) Le groupe a constaté une erreur dans les comptes annuels 2018 liée à l'estimation de la valeur de l'actif net cédé (sur les fermes de Ternopil, Zytomyr, et Sumy) et au goodwill associé, en vertu de l'application de la norme IFRS 5. Par conséquent une correction a été apportée au montant des capitaux propres du Groupe et au résultat net des activités cédées. Au 31 décembre 2018, il fallait lire 48 214 K€ contre 50 328 K€ indiqué précédemment et un résultat net sur les activités cédées de (4 379) K€ contre (2 265) K€ indiqués précédemment. Pour plus de détails, se référer à la Note 5 des États financiers consolidés intermédiaires au 31 décembre 2019.

Production et chiffre d'affaires

En 2019, AgroGeneration a produit sur son périmètre actuel environ 170 600 tons tonnes de céréales et d'oléagineux (contre 161 000 tonnes en 2018 pro-forma) sur une surface cultivée de 56,000 hectares. La hausse de la production s'explique par une hausse des volumes du blé qui, malgré des conditions climatiques difficiles, a réalisé de meilleur rendement que l'an dernier (sans toutefois atteindre le niveau des années passées).

En parallèle, la sécheresse persistante dans l'Est de l'Ukraine, sur la deuxième partie de l'été et jusqu'au début de l'automne, a impacté négativement les rendements des cultures tardives, entraînant des rendements en-dessous de la moyenne des acteurs ukrainiens du secteur à la fois sur les cultures précoces et tardives.

Comparaison des rendements bruts (statistiques Décember 2019) :

Cultures AGG vs. Ukraine Blé -0,4 % Tournesol -15,5 % Maïs -8,5 %

Le chiffre d'affaires d'AgroGeneration s'élève à 30,6 M€ en 2019 (activités poursuivies), contre 27,8 M€ en 2018 pro-forma, en hausse de 2,8 M€, correspondant essentiellement à la vente des stocks de l'exercice précédent et à la hausse de la production en 2019. Il se décompose comme suit :

20,4 M€ correspond au chiffre d'affaires lié à la vente de 116 550 tonnes produites sur 2019, soit une hausse de 13 000 tonnes par rapport au pro-forma 2018 principalement due à la hausse des ventes du blé. La différence entre le tonnage produit et vendu correspond à la production conservée par la société pour ses propres besoins et à un stock de 45 000 tonnes, équivalent au 44 000 tonnes de l'an dernier (pro-forma) ;

9,2 M€ correspond au produit de la vente des stocks de l'exercice précédent ;

1,1 M€ correspond aux autres produits et services (stockage, séchage).

La part des ventes à l'export (y compris la production stockée) représente 60% des ventes (contre 53% l'an dernier en pro-forma). Hors cultures non exportables (tournesol) la proportion serait de 76%.

Le chiffre d'affaires des fermes cédées représente 15,0 M€.

Résultats de l'exercice

La marge brute des activités poursuivies ressort à (0,6) M€ contre 6,5 M€ en 2018 pro-forma, soit une baisse de 7,1 M€ ventilée comme suit :

2,2 M€ d'effet volume global sur les récoltes vendues, dont : +4,6 M€ liés à la hausse des ventes du blé qui s'explique par une meilleure performance des rendements par rapport à ceux très bas enregistrés en 2018 (ce niveau reste toutefois en dessous du niveau des années passées) ; - 2,4 M€ d'effet volume négatif représentant la sous-performance des récoltes précoces (hors blé) et récoltes tardives liée aux conditions climatiques défavorables ;



(1,4) M€ liés à l'effet de la baisse des prix tant sur les récoltes précoces que tardives conformément aux tendances de marchés mondiaux ;

(2,6) M€ liés à la hausse des coûts de production imputable à l'utilisation plus intensive d'engrais, en lien avec le mix de cultures de cette campagne, mais dont les effets ont été grevés par des conditions climatiques défavorables, et à l'inflation des coûts annuels ;

(3,2) M€ de variation de la juste valeur des actifs biologiques et des produits finis qui s'explique par un effet combiné de baisse des rendements et des prix cumulés à l'inflation des coûts ;

(2,1) M€ d'effet de change reflétant l'augmentation des dépenses libellées en monnaie ukrainienne (UAH) lorsqu'elles sont présentées en euros.

Les frais commerciaux, généraux et administratifs ont augmenté de 2,4 M€ passant de 8 M€ en 2018 pro-forma à 10,3 M€ en 2019. Cette hausse s'explique surtout par des coûts exceptionnels liés à la cession de fermes

(1 M€) et à une hausse des frais commerciaux (1,2 M€) principalement liés aux tarifs de transport. Le Groupe a pris un certain nombre de mesures pour réduire ses coûts administratifs et généraux qui donneront des améliorations significatives en 2020-2021.

L'EBITDA ressort à (1,2) M€ contre 5,6 M€ en 2018 pro-forma. Retraités des effets de change sur la marge brute, l'EBITDA serait légèrement positif.

Les autres charges non courantes s'élèvent (8,9) M€ par rapport à 2018 pro forma, principalement en raison de la dépréciation des écarts d'acquisition de (7,7) M€ (sans impact sur la trésorerie), due à la diminution des économies d'échelle lié à ce nouveau périmètre d'activité et (1,0) M€ de résultat net des cessions d'immobilisations. A noter que ces charges intègrent également une provision pour le litige avec European High Growth Opportunities et pour lequel aucun jugement n'a encore été prononcé.

Ainsi, le résultat opérationnel ressort à (19,9) M€ contre (1,7) M€ en 2018 pro-forma soit une baisse de 18,2 M€.

Le résultat financier est de 2,1 M€ contre (6,8) M€ en 2018 pro-forma. La baisse de 8,9 M€ est principalement due à des variations de gains de change compte tenu de l'inflation significative de la Hryvnia ukrainienne en 2019.

Au final, la perte nette sur les activités poursuivies ressort à (17,4) M€ contre (8,4) M€ en 2018 pro-forma.

La perte nette enregistrée sur les activités non poursuivies atteint (10,3) M€ contre (2,2) M€ en 2018 pro-forma. Cette variation s'explique essentiellement par la perte nette issue de la vente des fermes pour un montant total de (4,8) M€ et par l'activité déficitaire de la ferme de l'ouest de l'Ukraine vendue au second semestre 2019. Cette perte nette a été grevée par des éléments sans impact sur la trésorerie, tels que les écarts de conversion de change et le goodwill, d'un montant de (19,0) M€.

Structure financière

Compte tenu de la fin des OSRANE (au 1er avril 2019), la dette structurelle est égale à zéro au 31 décembre 2019.

Le produit de la vente des fermes cédées a permis à AgroGeneration de rembourser la quasi-totalité de ses emprunts (au total 37,7 M€ ont été remboursés sur cet exercice) par conséquent améliorant significativement sa situation bilancielle.

Enfin, le Groupe a baissé très sensiblement le montant de sa dette nette, passant de 42 M€ à fin 2018 pro forma (58 M€ si on inclut l'impact IFRS 16 - y compris la part additionnelle contractuelle et non contractuelle des engagements locatifs - comme mentionné dans le communiqué de presse) à 17 M€ fin 2019 (ou 35,6 M€ si on inclut l'impact IFRS 16 - y compris la part additionnelle contractuelle et non contractuelle des engagements locatifs - comme mentionné dans le communiqué de presse).

Perspectives 2020

La nouvelle campagne agricole a démarré dans de bonnes conditions sur une surface d'environ 56 000 hectares et dans un contexte météorologique plus favorable. AgroGeneration a semé 26 000 hectares de semis d'hiver (principalement du blé d'hiver), et prévoit 30 000 hectares de semis de printemps.

Sur la saison 2020, le Groupe a revu le mix de cultures vers des récoltes moins coûteuses en privilégiant une prépondérance pour les cultures de blé et le tournesol, et en réduisant l'utilisation d'engrais et les dépenses associées. Ces cultures sont plus résistantes en cas de sécheresse plutôt que celles du soja et du maïs qui sont plus exposées aux variations climatiques. Pour éviter un nouvel impact possible d'une sécheresse, le Groupe a d'ailleurs prévu cette année un système de double récolte sur une même parcelle.

Le Groupe réutilisera également du matériel et équipements des fermes cédées pour limiter les investissements en CAPEX.

Enfin, pour optimiser sa performance opérationnelle en 2020, le Groupe envisage un certain nombre d'actions sur sa structure de coûts, dont :

Baisse des frais administratifs. Le Groupe prévoit de réduire le niveau de ses frais administratifs d'environ 30 %, au lieu des 20% préalablement annoncés, par rapport au niveau actuel (réduction des coûts de structure et optimisation des charges de personnel).

Optimisation des dépenses : grâce à une optimisation des surfaces, les besoins de financements seront moins élevés. Le Groupe a sécurisé sa campagne agricole auprès de ses partenaires financiers habituels (pour un montant de 13,5 M USD, à comparer à 20 M USD en 2018 et 35 M USD en 2017) et travaille à la mise en place contrats de pré-paiements.

Le bon démarrage de la campagne agricole 2020 combiné aux diverses actions d'optimisations qui sont en cours devraient permettre une amélioration des résultats en 2020. La Société poursuivra ces différentes actions stratégiques en 2021 à la fois sur la baisse des frais administratifs mais aussi sur les coûts de production pour atteindre un niveau optimal.

APPENDIX I

Calcul de l'EBITDA

(in € thousands) 2018 2018

Pro-forma 2019 Résultat opérationnel 1 483 (1 676) (19 866) Amortissement des actifs immobilisés 6 554 5 308 7 223 Provisions, résultat net des ventes d'immobilisations et dépréciations d'actifs immobilisés 408 407 9 774 Part additionnelle non contractuelle des locations de terres agricoles* 1 722 1 609 1 685 EBITDA 10 167 5 648 (1 184)

* la part additionnelle non contractuelle des locations n'a pas été retraitée en droits d'utilisation / engagements locatifs dans les comptes publiés au 31 décembre 2019. Elle représente une charge locative de 2 052 K€ en 2019. Dans le périmètre de la norme IFRS 16, elle aurait représenté un impact de 1 685 K€ sur l'EBITDA et un engagement locatif supplémentaire de 6 177 K€.

Calcul de la dette nette

(en K€) 2018 2018

Pro-forma 2019 Emprunts hors engagements locatifs 43 875 43 875 18 977 Engagements locatifs pour les droits d'utilisation de l'actif 14 111 11 110 12 754 Dette supplémentaire par rapport à la part additionnelle non contractuelle des engagements locatifs* 6 149 4 625 6 177 Dette financière 64 135 59 610 37 908 Trésorerie disponible (1 074) (979) (1 978) Dépôts à terme** (906) (906) (302) Dette nette 62 155 57 725 35 628

** Dépôts de garantie affectée à la dette bancaire

Structure de la dette financière

(en K€) 2018 2018

Pro-forma 2019 Dette structurelle 2 264 2 264 0 OSRANE * 2 264 2 264 0 Autres dettes 61 871 57 346 37 908 Total dette financière 64 135 59 610 37 908

* Ce montant représente le montant des intérêts à payer jusqu'à maturité de l'instrument. Il n'y a pas de principal à rembourser.